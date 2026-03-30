Home / EDITORE3 / Pensione minima aumentata a 768 euro al mese: requisiti, maggiorazioni e beneficiari spiegati chiaramente

Pensioni minime, assegno sociale e invalidità: come arrivare a 768 euro

Chi: i pensionati con redditi bassi, titolari di pensioni minime, assegno sociale o prestazioni per invalidi civili.

Che cosa: accesso alle maggiorazioni sociali, in particolare all’incremento al milione, che può portare l’assegno fino a circa 768 euro mensili.

Dove: nel sistema previdenziale e assistenziale italiano gestito dall’INPS.

Quando: con i requisiti anagrafici e reddituali previsti dalla normativa vigente, aggiornati agli importi 2026.

Perché: per garantire una soglia minima di dignità economica ai soggetti più fragili, integrando trattamenti altrimenti insufficienti.

In sintesi:

Maggiorazioni sociali e incremento al milione possono portare alcune prestazioni fino a circa 768 euro.

L’assegno sociale 2026 vale circa 546 euro, integrabile in base al reddito.

Per l’incremento al milione servono limiti reddituali stringenti e requisiti anagrafici specifici.

Gli invalidi civili possono ottenere l’incremento anche senza limiti di età, se poveri.

Importi 2026, requisiti e funzionamento delle maggiorazioni sociali

L’assegno sociale è una prestazione assistenziale dedicata ai residenti in Italia con redditi molto bassi. Nel 2026 vale circa 546 euro al mese dopo l’adeguamento all’inflazione.

Per avere l’importo pieno è necessario un reddito pari a zero; se il reddito è inferiore alla soglia, l’INPS integra fino al limite previsto. Per i coniugati, il limite complessivo sale a circa 1.092 euro mensili.

Per gli invalidi civili, l’assegno mensile INVCIV nel 2026 è pari a circa 351,04 euro, inferiore al trattamento minimo. Anche queste prestazioni possono essere integrate tramite maggiorazioni economiche, fino a raggiungere, in presenza di tutti i requisiti, un importo complessivo vicino a 768 euro mensili.

La logica è sempre integrativa: quanto più basso è il reddito, tanto più alta è l’integrazione riconosciuta, nel rispetto dei tetti fissati dalla legge e delle verifiche reddituali annuali effettuate dall’INPS.

Incremento al milione: età, contributi e limiti di reddito

La maggiorazione più incisiva è l’incremento al milione, nato nei primi anni Duemila per portare le pensioni più povere a una soglia minima più adeguata. Riguarda titolari di pensioni minime, assegno sociale, prestazioni per invalidi civili e altri trattamenti assistenziali con importi bassi.

Per accedere servono rigidi limiti reddituali personali e, se coniugati, con riferimento anche al reddito del coniuge. In linea generale il requisito anagrafico è fissato a 70 anni, ma può ridursi: è previsto un anno in meno ogni 5 anni di contributi versati.

Con 20 anni di contributi si può quindi ottenere l’incremento già a 66 anni. Per l’assegno sociale, privo di contribuzione, resta il requisito ordinario di 67 anni. Per gli invalidi civili, invece, l’incremento può arrivare anche senza limiti di età, a condizione che il reddito rientri nelle soglie previste. Le maggiorazioni sociali diventano così un presidio essenziale contro la povertà in età anziana o in condizioni di grave fragilità.

Prospettive future e impatto sulle politiche contro la povertà

Il meccanismo delle maggiorazioni sociali e dell’incremento al milione mostra come il sistema italiano utilizzi l’adeguamento monetario per contrastare la povertà pensionistica.

Tuttavia, l’aumento del costo della vita e l’invecchiamento demografico potrebbero rendere necessario un nuovo intervento normativo, con soglie più elevate e criteri di accesso semplificati.

In prospettiva, la questione centrale sarà collegare importi come i circa 768 euro mensili ai reali livelli di spesa delle famiglie anziane, valutando se rappresentino ancora una soglia sufficiente di dignità economica in un contesto sociale ed economico in rapida trasformazione.

FAQ

Chi può ottenere l’incremento al milione sulla pensione?

Possono ottenerlo i titolari di pensioni minime, assegno sociale e prestazioni per invalidi civili, se rispettano stringenti limiti reddituali e, di norma, specifici requisiti anagrafici.

Qual è l’importo 2026 dell’assegno sociale mensile?

Nel 2026 l’assegno sociale ammonta a circa 546 euro al mese. L’importo può crescere grazie alle maggiorazioni sociali, in funzione del reddito personale e coniugale dichiarato.

Come si arriva a circa 768 euro mensili di pensione?

Si arriva a circa 768 euro mensili sommando la prestazione base (assegno sociale, invalidità, minima) alle maggiorazioni sociali, incluso l’incremento al milione, se sussistono tutti i requisiti.

Gli invalidi civili hanno un limite di età per l’incremento al milione?

Per gli invalidi civili l’incremento può essere riconosciuto anche senza limiti anagrafici, purché vengano rispettati in modo rigoroso i limiti di reddito previsti dalla normativa.

Qual è la fonte delle informazioni sulle pensioni e maggiorazioni descritte?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.