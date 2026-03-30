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A2A introduce bonus straordinario luce fino a 60 euro in bolletta e spiega come ottenerlo

A2A introduce bonus straordinario luce fino a 60 euro in bolletta e spiega come ottenerlo

A2A Energia, nuovo sconto in bolletta fino a 60 euro per il 2026-2027

Chi: i clienti domestici residenti di A2A Energia con ISEE fino a 25.000 euro, esclusi dai bonus sociali ordinari.
Che cosa: uno sconto in bolletta fino a 60 euro l’anno sulla fornitura di energia elettrica, come contributo volontario legato al Decreto Bollette.
Dove: su tutto il territorio nazionale servito dal Gruppo A2A.

Quando: per gli anni 2026 e 2027, con riconoscimento automatico per chi attiva la fornitura entro il 31 maggio 2026.
Perché: per sostenere le famiglie con redditi medio-bassi, penalizzate dall’esclusione dai bonus sociali tradizionali e dall’aumento dei costi energetici.

In sintesi:

  • Sconto in bolletta A2A Energia fino a 60 euro annui per luce domestica.
  • Valido per 2026 e 2027, con adesione automatica per gli aventi diritto.
  • Requisito ISEE massimo 25.000 euro e niente bonus sociale già attivo.
  • Limiti di consumo: 500 kWh bimestrali e 3.000 kWh annui complessivi.

Come funziona il contributo volontario in bolletta di A2A Energia

Il contributo di A2A Energia si inserisce nel quadro del Decreto Bollette e punta a colmare il vuoto tra i beneficiari del bonus sociale e le fasce di reddito immediatamente superiori. Lo sconto, fino a 60 euro l’anno, verrà applicato direttamente in fattura, senza necessità di richiesta attiva da parte del cliente.

Per il 2026, il bonus straordinario è riconosciuto automaticamente a tutti i clienti già serviti e a chi attiverà una nuova fornitura di energia elettrica entro il 31 maggio. Chi sottoscriverà il contratto dopo tale data potrà beneficiare del contributo soltanto per il 2027.

La misura riguarda esclusivamente i titolari di utenza domestica residente con ISEE non superiore a 25.000 euro, che non risultino già percettori del bonus sociale, per evitare sovrapposizioni di aiuti e garantire un uso mirato delle risorse.

Requisiti di consumo e impatto sulle famiglie italiane

Per accedere allo sconto, oltre ai vincoli di reddito, A2A Energia richiede specifici limiti di consumo: non oltre 500 kWh nel bimestre gennaio/febbraio per i clienti attivi al 1° gennaio, oppure nei primi due mesi di fornitura per chi attiva entro il 31 maggio di ciascun anno.

In parallelo, i consumi complessivi annui devono essere inferiori a 3.000 kWh nei 12 mesi precedenti il termine del bimestre considerato. Questi paletti tecnici selezionano nuclei familiari con profili di consumo medio-bassi, spesso più vulnerabili agli aumenti delle tariffe elettriche.

La misura, seppur limitata nell’importo, potrebbe incentivare comportamenti più efficienti e favorire una maggiore attenzione alla gestione dei consumi energetici domestici, con effetti potenzialmente duraturi anche oltre il biennio 2026-2027.

FAQ

Chi può ottenere lo sconto in bolletta A2A Energia 2026-2027?

Possono ottenerlo i titolari di utenza domestica residente A2A Energia con ISEE fino a 25.000 euro, che non ricevano già il bonus sociale.

Come viene applicato il contributo volontario A2A fino a 60 euro?

Viene applicato automaticamente in bolletta come sconto annuale, senza domanda del cliente, se rispettati i requisiti di reddito e consumo previsti.

Quali sono i limiti di consumo per accedere allo sconto A2A?

Occorre non superare 500 kWh nel bimestre gennaio/febbraio e restare sotto 3.000 kWh complessivi nei 12 mesi antecedenti.

Entro quando va attivata una nuova fornitura per ottenere il bonus 2026?

È necessario attivare la fornitura di energia elettrica con A2A Energia entro il 31 maggio 2026 per ricevere lo sconto nel 2026.

Qual è la fonte delle informazioni su A2A Energia e Decreto Bollette?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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