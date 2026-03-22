Home / EDITORE3 / Pensione di vecchiaia: quando è possibile proseguire l’attività lavorativa e quali limiti bisogna rispettare

Pensione di vecchiaia, lavoro e cumulo redditi: cosa prevede la legge

Chi sta per andare in pensione di vecchiaia con assegni modesti, sempre più spesso si chiede se possa continuare a lavorare. La questione riguarda soprattutto i lavoratori che maturano i requisiti ordinari, oggi fissati a 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi, in tutta Italia. Il tema è attuale ora e lo sarà ancora di più dal 2027, quando l’età pensionabile aumenterà con l’adeguamento alla maggiore aspettativa di vita. Il motivo centrale è il forte calo di reddito tra ultima busta paga e pensione. Da qui il dubbio: è possibile cumulare integralmente pensione e reddito da lavoro e in quali condizioni formali va interrotto il rapporto di lavoro per non perdere il diritto alla prestazione?

In sintesi:

Pensione di vecchiaia oggi con 67 anni e almeno 20 anni di contributi.

Con la vecchiaia il cumulo tra pensione e redditi da lavoro è sempre consentito.

I dipendenti devono cessare il rapporto di lavoro prima della domanda INPS.

Autonomi e parasubordinati possono continuare a lavorare senza interruzione.

Requisiti, cumulo e differenze tra pensione di vecchiaia e anticipate

La pensione di vecchiaia nel sistema italiano è la misura ordinaria di uscita dal lavoro: oggi richiede 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi. Per chi è nel regime contributivo puro (inizi attività dopo il 1995) serve anche che la pensione maturata sia almeno pari all’assegno sociale, circa 546 euro mensili. In caso contrario l’accesso può slittare.

Nonostante carriere anche lunghe, gli importi restano spesso modesti e vengono talvolta sostenuti da maggiorazioni o integrazioni, non sempre riconosciute ai contributivi puri. È per questo che molti neo-pensionati scelgono di continuare a lavorare per compensare il calo di reddito, come nel caso del lettore che, a fronte di 25 anni di contributi, passerà da 1.500 a circa 800 euro al mese.

La normativa sul cumulo è netta: sì, è possibile lavorare percependo la pensione di vecchiaia. Per questa prestazione non esistono limiti al cumulo tra redditi da lavoro e pensione, a differenza di diverse pensioni anticipate – come Ape sociale e le varie quote 100, 102, 103 – dove il divieto di cumulo vale fino ai 67 anni. Una volta raggiunta l’età di vecchiaia, anche per tali misure i vincoli decadono.

Cessazione del rapporto, rientro al lavoro e prospettive future

Il punto cruciale riguarda però la condizione formale posta dall’INPS: al momento della domanda di pensione di vecchiaia il lavoratore dipendente deve risultare cessato dal rapporto. La cessazione del rapporto di lavoro dipendente è quindi requisito essenziale. Ciò implica dimissioni o licenziamento prima della liquidazione della pensione.

Una volta ottenuto l’assegno, nulla vieta di tornare a lavorare, anche già dal mese successivo, configurando il noto paradosso normativo: per avere la pensione bisogna prima smettere di lavorare, ma si può poi riprendere l’attività senza limiti di reddito. Il vincolo riguarda solo i dipendenti; per autonomi e parasubordinati non è richiesta alcuna cessazione, e l’attività può proseguire ininterrottamente.

Per chi teme assegni insufficienti, la strada operativa è chiara: interrompere formalmente il rapporto, presentare domanda di pensione e, una volta liquidata, valutare un nuovo contratto dipendente o autonomo per integrare stabilmente il reddito, in vista anche dei futuri innalzamenti dell’età pensionabile dal 2027 in poi.

FAQ

Si può lavorare mentre si percepisce la pensione di vecchiaia?

Sì, con la pensione di vecchiaia il cumulo tra pensione e redditi da lavoro è sempre consentito, senza tetti economici né penalizzazioni sull’assegno.

È obbligatorio dimettersi prima di chiedere la pensione di vecchiaia?

Sì, per i lavoratori dipendenti è obbligatoria la cessazione del rapporto prima della domanda INPS, tramite dimissioni o licenziamento formale.

Gli autonomi devono chiudere la partita IVA per andare in pensione?

No, i lavoratori autonomi e parasubordinati possono ottenere la pensione di vecchiaia continuando l’attività, senza obbligo di chiusura o sospensione.

Cosa cambia tra pensione di vecchiaia e pensioni anticipate sul cumulo redditi?

Confermo che la vecchiaia consente sempre il cumulo pieno; molte pensioni anticipate prevedono invece divieti di cumulo fino ai 67 anni.

Qual è la fonte delle informazioni su pensione di vecchiaia e lavoro?

Le informazioni derivano da elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.