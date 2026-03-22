michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Pensione di vecchiaia: quando è possibile proseguire l’attività lavorativa e quali limiti bisogna rispettare

Pensione di vecchiaia: quando è possibile proseguire l’attività lavorativa e quali limiti bisogna rispettare

Pensione di vecchiaia, lavoro e cumulo redditi: cosa prevede la legge

Chi sta per andare in pensione di vecchiaia con assegni modesti, sempre più spesso si chiede se possa continuare a lavorare. La questione riguarda soprattutto i lavoratori che maturano i requisiti ordinari, oggi fissati a 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi, in tutta Italia. Il tema è attuale ora e lo sarà ancora di più dal 2027, quando l’età pensionabile aumenterà con l’adeguamento alla maggiore aspettativa di vita. Il motivo centrale è il forte calo di reddito tra ultima busta paga e pensione. Da qui il dubbio: è possibile cumulare integralmente pensione e reddito da lavoro e in quali condizioni formali va interrotto il rapporto di lavoro per non perdere il diritto alla prestazione?

In sintesi:

  • Pensione di vecchiaia oggi con 67 anni e almeno 20 anni di contributi.
  • Con la vecchiaia il cumulo tra pensione e redditi da lavoro è sempre consentito.
  • I dipendenti devono cessare il rapporto di lavoro prima della domanda INPS.
  • Autonomi e parasubordinati possono continuare a lavorare senza interruzione.

Requisiti, cumulo e differenze tra pensione di vecchiaia e anticipate

La pensione di vecchiaia nel sistema italiano è la misura ordinaria di uscita dal lavoro: oggi richiede 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi. Per chi è nel regime contributivo puro (inizi attività dopo il 1995) serve anche che la pensione maturata sia almeno pari all’assegno sociale, circa 546 euro mensili. In caso contrario l’accesso può slittare.

Nonostante carriere anche lunghe, gli importi restano spesso modesti e vengono talvolta sostenuti da maggiorazioni o integrazioni, non sempre riconosciute ai contributivi puri. È per questo che molti neo-pensionati scelgono di continuare a lavorare per compensare il calo di reddito, come nel caso del lettore che, a fronte di 25 anni di contributi, passerà da 1.500 a circa 800 euro al mese.

La normativa sul cumulo è netta: sì, è possibile lavorare percependo la pensione di vecchiaia. Per questa prestazione non esistono limiti al cumulo tra redditi da lavoro e pensione, a differenza di diverse pensioni anticipate – come Ape sociale e le varie quote 100, 102, 103 – dove il divieto di cumulo vale fino ai 67 anni. Una volta raggiunta l’età di vecchiaia, anche per tali misure i vincoli decadono.

Cessazione del rapporto, rientro al lavoro e prospettive future

Il punto cruciale riguarda però la condizione formale posta dall’INPS: al momento della domanda di pensione di vecchiaia il lavoratore dipendente deve risultare cessato dal rapporto. La cessazione del rapporto di lavoro dipendente è quindi requisito essenziale. Ciò implica dimissioni o licenziamento prima della liquidazione della pensione.

Una volta ottenuto l’assegno, nulla vieta di tornare a lavorare, anche già dal mese successivo, configurando il noto paradosso normativo: per avere la pensione bisogna prima smettere di lavorare, ma si può poi riprendere l’attività senza limiti di reddito. Il vincolo riguarda solo i dipendenti; per autonomi e parasubordinati non è richiesta alcuna cessazione, e l’attività può proseguire ininterrottamente.

Per chi teme assegni insufficienti, la strada operativa è chiara: interrompere formalmente il rapporto, presentare domanda di pensione e, una volta liquidata, valutare un nuovo contratto dipendente o autonomo per integrare stabilmente il reddito, in vista anche dei futuri innalzamenti dell’età pensionabile dal 2027 in poi.

FAQ

Si può lavorare mentre si percepisce la pensione di vecchiaia?

Sì, con la pensione di vecchiaia il cumulo tra pensione e redditi da lavoro è sempre consentito, senza tetti economici né penalizzazioni sull’assegno.

È obbligatorio dimettersi prima di chiedere la pensione di vecchiaia?

Sì, per i lavoratori dipendenti è obbligatoria la cessazione del rapporto prima della domanda INPS, tramite dimissioni o licenziamento formale.

Gli autonomi devono chiudere la partita IVA per andare in pensione?

No, i lavoratori autonomi e parasubordinati possono ottenere la pensione di vecchiaia continuando l’attività, senza obbligo di chiusura o sospensione.

Cosa cambia tra pensione di vecchiaia e pensioni anticipate sul cumulo redditi?

Confermo che la vecchiaia consente sempre il cumulo pieno; molte pensioni anticipate prevedono invece divieti di cumulo fino ai 67 anni.

Qual è la fonte delle informazioni su pensione di vecchiaia e lavoro?

Le informazioni derivano da elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache