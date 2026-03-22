michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Piano Sfera semplifica i controlli fiscali e riduce gli adempimenti richiesti ai contribuenti

Piano Sfera semplifica i controlli fiscali e riduce gli adempimenti richiesti ai contribuenti

Piano Sfera riduce gli adempimenti statistici delle imprese dal 2026

Dal 2026 il Piano Sfera, frutto dell’intesa tra Istat e Agenzia delle Entrate, diventa pienamente operativo in tutta Italia. Il progetto utilizza i dati della fatturazione elettronica per sostituire una parte rilevante dei questionari statistici oggi richiesti alle imprese. L’obiettivo è tagliare circa 240mila adempimenti l’anno, concentrati soprattutto su servizi e scambi intracomunitari, riducendo costi amministrativi e tempi di risposta.

La novità risponde a una logica “once only”: le informazioni già inviate al fisco non vengono più richieste due volte, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del d.lgs. 127/2015. Il risultato atteso è duplice: meno burocrazia per le aziende e statistiche economiche ufficiali più tempestive, affidabili e coerenti con i flussi reali dell’economia.

In sintesi:

  • Dal 2026 Piano Sfera sostituisce molti questionari statistici con i dati della fatturazione elettronica.
  • Previsto un taglio annuo di circa 240mila adempimenti amministrativi a carico delle imprese.
  • Coinvolte in particolare rilevazioni sui servizi e sugli scambi intracomunitari di beni.
  • Riuso dei dati nel rispetto del d.lgs. 127/2015 e del Reg. UE 2016/679.

Come funziona Piano Sfera e chi beneficia della semplificazione

Il Piano Sfera applica in modo sistematico il principio “once only”: i dati presenti nelle fatture elettroniche vengono riutilizzati per gli obblighi statistici, evitando questionari dedicati sulle stesse informazioni. In prima battuta, l’intervento riguarda la rilevazione mensile sul fatturato dei servizi e alcune comunicazioni connesse al commercio intra-Ue.

Secondo le stime citate da Agenzia delle Entrate, oltre 10mila imprese di minori dimensioni – circa il 40% del campione della rilevazione sui servizi – saranno esonerate dalla compilazione dei questionari statistici, con un risparmio di circa 120mila adempimenti l’anno. Un secondo blocco di alleggerimento deriva dal modello Intra-2 bis sugli acquisti intracomunitari per fini statistici: l’innalzamento delle soglie di obbligo esonera circa 10mila operatori intra-Ue su 14mila, tagliando altri 120mila invii annui.

Complessivamente, la riduzione stimata è di 240mila comunicazioni ogni dodici mesi. Per le imprese significa meno tempo speso in attività ripetitive e più risorse disponibili per controllo di gestione, pianificazione e investimenti, mentre per la statistica ufficiale significa dati più completi, coerenti e aggiornati. Il tutto in un quadro normativo allineato al d.lgs. 127/2015 in materia di e-fattura e alle tutele privacy del Gdpr.

Impatto strutturale su burocrazia, dati economici e politiche pubbliche

La portata del Piano Sfera va oltre il mero conteggio degli obblighi eliminati. L’uso massivo dei dati di fatturazione elettronica trasforma la e-fattura da strumento fiscale a infrastruttura informativa condivisa, utile anche per le decisioni pubbliche e l’analisi del sistema produttivo.

Per le imprese, il vantaggio sta nella riduzione dei costi indiretti e in un rapporto più razionale con la Pubblica amministrazione. Per Istat e le altre istituzioni, il beneficio è la disponibilità di indicatori economici più rapidi, meno soggetti a errori di compilazione e capaci di descrivere meglio consumi, servizi e dinamica dei settori.

Se la sperimentazione a regime confermerà le promesse, il modello potrebbe essere esteso ad altre rilevazioni, diventando un riferimento europeo per la semplificazione basata sul riuso regolato dei dati. In questo scenario, la combinazione tra e-fattura, tutela della privacy e interesse pubblico per statistiche affidabili può anticipare nuove forme di cooperazione tra amministrazioni e imprese.

FAQ

Cosa prevede in concreto il Piano Sfera per le imprese?

Prevede l’utilizzo dei dati di fatturazione elettronica per assolvere alcuni obblighi statistici, eliminando molti questionari dedicati su servizi e scambi intracomunitari.

Quando diventa pienamente operativo il Piano Sfera?

Diventa pienamente operativo dal 2026, dopo una fase di costruzione e test condotta da Istat e Agenzia delle Entrate.

Quante comunicazioni amministrative vengono eliminate ogni anno?

Vengono eliminati circa 240mila adempimenti annui, suddivisi tra rilevazioni sul fatturato dei servizi e modello Intra-2 bis.

Il riuso dei dati di fatturazione elettronica rispetta la privacy?

Sì, avviene nel rispetto del d.lgs. 127/2015 e del Reg. UE 2016/679, con finalità determinate e tutele specifiche.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento sul Piano Sfera?

Derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache