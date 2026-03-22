Home / EDITORE3 / Piano Sfera semplifica i controlli fiscali e riduce gli adempimenti richiesti ai contribuenti

Piano Sfera riduce gli adempimenti statistici delle imprese dal 2026

Dal 2026 il Piano Sfera, frutto dell’intesa tra Istat e Agenzia delle Entrate, diventa pienamente operativo in tutta Italia. Il progetto utilizza i dati della fatturazione elettronica per sostituire una parte rilevante dei questionari statistici oggi richiesti alle imprese. L’obiettivo è tagliare circa 240mila adempimenti l’anno, concentrati soprattutto su servizi e scambi intracomunitari, riducendo costi amministrativi e tempi di risposta.

La novità risponde a una logica “once only”: le informazioni già inviate al fisco non vengono più richieste due volte, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del d.lgs. 127/2015. Il risultato atteso è duplice: meno burocrazia per le aziende e statistiche economiche ufficiali più tempestive, affidabili e coerenti con i flussi reali dell’economia.

In sintesi:

Dal 2026 Piano Sfera sostituisce molti questionari statistici con i dati della fatturazione elettronica.

Previsto un taglio annuo di circa 240mila adempimenti amministrativi a carico delle imprese.

Coinvolte in particolare rilevazioni sui servizi e sugli scambi intracomunitari di beni.

Riuso dei dati nel rispetto del d.lgs. 127/2015 e del Reg. UE 2016/679.

Come funziona Piano Sfera e chi beneficia della semplificazione

Il Piano Sfera applica in modo sistematico il principio “once only”: i dati presenti nelle fatture elettroniche vengono riutilizzati per gli obblighi statistici, evitando questionari dedicati sulle stesse informazioni. In prima battuta, l’intervento riguarda la rilevazione mensile sul fatturato dei servizi e alcune comunicazioni connesse al commercio intra-Ue.

Secondo le stime citate da Agenzia delle Entrate, oltre 10mila imprese di minori dimensioni – circa il 40% del campione della rilevazione sui servizi – saranno esonerate dalla compilazione dei questionari statistici, con un risparmio di circa 120mila adempimenti l’anno. Un secondo blocco di alleggerimento deriva dal modello Intra-2 bis sugli acquisti intracomunitari per fini statistici: l’innalzamento delle soglie di obbligo esonera circa 10mila operatori intra-Ue su 14mila, tagliando altri 120mila invii annui.

Complessivamente, la riduzione stimata è di 240mila comunicazioni ogni dodici mesi. Per le imprese significa meno tempo speso in attività ripetitive e più risorse disponibili per controllo di gestione, pianificazione e investimenti, mentre per la statistica ufficiale significa dati più completi, coerenti e aggiornati. Il tutto in un quadro normativo allineato al d.lgs. 127/2015 in materia di e-fattura e alle tutele privacy del Gdpr.

Impatto strutturale su burocrazia, dati economici e politiche pubbliche

La portata del Piano Sfera va oltre il mero conteggio degli obblighi eliminati. L’uso massivo dei dati di fatturazione elettronica trasforma la e-fattura da strumento fiscale a infrastruttura informativa condivisa, utile anche per le decisioni pubbliche e l’analisi del sistema produttivo.

Per le imprese, il vantaggio sta nella riduzione dei costi indiretti e in un rapporto più razionale con la Pubblica amministrazione. Per Istat e le altre istituzioni, il beneficio è la disponibilità di indicatori economici più rapidi, meno soggetti a errori di compilazione e capaci di descrivere meglio consumi, servizi e dinamica dei settori.

Se la sperimentazione a regime confermerà le promesse, il modello potrebbe essere esteso ad altre rilevazioni, diventando un riferimento europeo per la semplificazione basata sul riuso regolato dei dati. In questo scenario, la combinazione tra e-fattura, tutela della privacy e interesse pubblico per statistiche affidabili può anticipare nuove forme di cooperazione tra amministrazioni e imprese.

FAQ

Cosa prevede in concreto il Piano Sfera per le imprese?

Prevede l’utilizzo dei dati di fatturazione elettronica per assolvere alcuni obblighi statistici, eliminando molti questionari dedicati su servizi e scambi intracomunitari.

Quando diventa pienamente operativo il Piano Sfera?

Diventa pienamente operativo dal 2026, dopo una fase di costruzione e test condotta da Istat e Agenzia delle Entrate.

Quante comunicazioni amministrative vengono eliminate ogni anno?

Vengono eliminati circa 240mila adempimenti annui, suddivisi tra rilevazioni sul fatturato dei servizi e modello Intra-2 bis.

Il riuso dei dati di fatturazione elettronica rispetta la privacy?

Sì, avviene nel rispetto del d.lgs. 127/2015 e del Reg. UE 2016/679, con finalità determinate e tutele specifiche.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento sul Piano Sfera?

Derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.