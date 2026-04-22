Home / EVENTI / Jannik Sinner prepara il riscatto a Madrid sfidando in allenamento il rivale che lo ha già battuto

Sinner sceglie Madrid: perché il numero uno punta ancora sulla terra

Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, ha confermato la sua partecipazione al Masters 1000 di Madrid, in programma sulla terra battuta della capitale spagnola. Dopo i successi a Indian Wells, Miami e Montecarlo, maturati in appena 36 giorni e 17 partite, l’azzurro ha deciso di non rallentare.

L’obiettivo, spiegano dal suo team, è dare continuità alla straordinaria forma atletica e mentale, sfruttando il lavoro tecnico impostato in California e affinandolo sulla particolare terra rapida di Madrid.

La scelta arriva alla vigilia del debutto fissato per venerdì 24 aprile, quando Sinner affronterà il vincente del match tra i francesi Benjamin Bonzi e Titouan Droguet, primo passaggio di un percorso che guarda anche a Roland Garros e Olimpiadi.

In sintesi:

Sinner conferma la presenza al Masters 1000 di Madrid dopo tre titoli consecutivi.

Programma di allenamenti mirato su terra rapida con Tirante, Cerúndolo e Mensik.

Obiettivo: consolidare fiducia, testare soluzioni tattiche e gestire il carico fisico.

Esordio venerdì 24 aprile contro Bonzi o Droguet sulla terra di Madrid.

La decisione di restare in campo a Madrid non è istintiva ma frutto di un piano tecnico meticoloso.

Lo staff ha valutato condizione fisica, stato mentale e obiettivi di medio periodo, privilegiando la continuità agonistica rispetto al riposo prolungato.

In una stagione che conduce a Parigi tra Slam e Olimpiadi, ogni torneo sulla terra rossa diventa laboratorio tattico e test competitivo di alto livello.

Allenamenti mirati a Madrid e significato tecnico delle scelte

Il lavoro di avvicinamento di Sinner al Masters di Madrid segue una logica di progressione mirata.

Nel primo giorno, l’azzurro ha scambiato con l’argentino Thiago Tirante, sparring ideale per ritrovare rapidamente timing e sensibilità sul rimbalzo veloce e scivoloso della Caja Mágica.

La priorità è stata riabituarsi alla superficie specifica, riducendo il margine di errore nei cambi di direzione e nelle fasi difensive.

Il secondo step ha previsto una sessione intensa con Francisco Cerúndolo, semifinalista a Madrid nel 2025 e tra i giocatori più solidi sul rosso.

Qui Sinner ha alzato il livello, lavorando su smorzate, variazioni di ritmo e continuità nelle discese a rete, elementi cruciali su una terra così veloce.

Nel set simulato il 6-3 per l’altoatesino è apparso la naturale conseguenza di un controllo crescente degli scambi.

Oggi il programma si completa con l’allenamento sul Campo 10 contro il ceco Jakub Mensik, l’uomo che lo ha battuto nel quarto di finale dell’ATP 500 di Doha.

Affrontare un avversario dotato di servizio potente e rovescio di qualità serve a testare risposte, posizionamento in risposta e gestione dei punti corti anche sulla terra spagnola.

Questo incrocio, oltre a fornire indicazioni tecniche, ha valore psicologico: Sinner intende misurarsi nuovamente con un profilo che in passato aveva alimentato narrazioni affrettate di “crisi”.

Prospettive future e impatto sulla corsa ai grandi appuntamenti

La presenza di Jannik Sinner a Madrid influenza direttamente la corsa al trono ATP e la narrativa della stagione sulla terra.

Un risultato profondo nel Masters spagnolo consoliderebbe il vantaggio in classifica, aumenterebbe la fiducia e fornirebbe dati preziosi per calibrare preparazione e calendario verso Roland Garros.

Allo stesso tempo, la gestione dei carichi dopo 17 match in 36 giorni sarà decisiva per evitare accumuli di fatica in vista anche dei Giochi Olimpici estivi.

L’approccio analitico scelto dal team, fatto di sparring mirati e obiettivi tattici precisi in ogni sessione, conferma la volontà di costruire risultati duraturi più che picchi isolati.

Madrid, in questo scenario, non è solo un torneo da vincere, ma un banco di prova strategico per verificare la maturità di un numero uno mondiale chiamato a reggere pressione, aspettative e gestione del corpo sul lungo periodo.

FAQ

Perché Jannik Sinner ha deciso di giocare il Masters 1000 di Madrid?

Sinner ha deciso di giocare per consolidare la forma, sfruttare la fiducia accumulata e preparare tecnicamente Roland Garros e Olimpiadi sulla terra.

Che tipo di lavoro sta svolgendo Sinner negli allenamenti a Madrid?

Sta lavorando su smorzate, discese a rete, risposta al servizio e adattamento al rimbalzo veloce e scivoloso della terra madrilena.

Quanto conta l’allenamento con Jakub Mensik dopo la sconfitta di Doha?

Conta molto: consente a Sinner di testare soluzioni contro un avversario scomodo, rielaborare la sconfitta di Doha e rafforzare la gestione mentale.

Quando esordirà Sinner al Masters 1000 di Madrid e contro chi giocherà?

Esordirà venerdì 24 aprile, affrontando il vincitore del match di primo turno tra i francesi Benjamin Bonzi e Titouan Droguet.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Sinner a Madrid?

L’articolo è basato su una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.