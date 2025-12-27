Pensionato perde 50mila euro dopo investire risparmi in Bitcoin: lezioni su rischi e truffe crypto

Vicenda personale del pensionato

Un pensionato 69enne della Piana ha perso 50mila euro dopo aver investito l’intero patrimonio personale in bitcoin tramite uno sportello locale che si presentava come punto di riferimento per investimenti in criptovalute. L’uomo, convinto dalle promesse di alti rendimenti e rassicurato dalla presenza fisica dello sportello in via Pesciatina a Lunata, ha versato i risparmi sperando di garantirsi una rendita superiore rispetto ai prodotti tradizionali. Alla luce del successivo fallimento della società promotrice e della chiusura repentina dello sportello, il pensionato ha denunciato i fatti ai carabinieri sostenendo di essere stato raggirato e chiedendo di chiarire responsabilità civili e penali.

La decisione di concentrare tutte le risorse disponibili in un unico investimento è stata determinata dall’insistenza del promotore finanziario che illustrava rendimenti annui compresi tra l’8% e il 14%. A convincerlo sono state anche la solida apparenza commerciale dello sportello — pubblicizzato come primo “Bitcoinpoint” della zona e ubicato accanto a una filiale bancaria — e la credibilità che il locale progetto imprenditoriale sembrava suggerire. Il pensionato racconta di aver seguito consigli ritenuti professionali, senza predisporre una diversificazione degli investimenti o ottenere garanzie reali sulla tutela del capitale.

Al momento della scoperta del crac, il 69enne si è trovato con un conto svuotato e con documentazione che, secondo la sua denuncia, non chiariva adeguatamente i rischi né la natura dei rapporti contrattuali intrattenuti. Dopo aver raccolto i documenti e le ricevute delle operazioni, ha sporto formale denuncia per truffa, indicando nomi e circostanze utili alle indagini. La sua segnalazione si è aggiunta a molte altre giunte alla Procura, che stanno cercando di ricostruire i flussi finanziari e l’eventuale responsabilità dei promotori coinvolti nello sportello di Lunata.

Crac della società e indagini

La società Swag, collegata alla rete dei cosiddetti “Bitcoin Point”, è stata dichiarata fallita nei mesi scorsi, evento che ha innescato una serie di segnalazioni e denunce da parte di risparmiatori in tutta Italia. Le chiusure repentine degli sportelli, tra cui quello di via Pesciatina a Lunata, e il dissolversi delle operazioni commerciali hanno alimentato sospetti sulle reali condizioni patrimoniali e sulla trasparenza dei prodotti offerti. Per molti investitori la scoperta del fallimento è coincisa con l’impossibilità di recuperare i fondi affidati alla società o alle sue filiali in franchising.

La Procura ha aperto indagini per ricostruire il giro di affari e verificare eventuali responsabilità penalmente rilevanti. Gli inquirenti stanno acquisendo documentazione contabile, contratti e flussi bancari per accertare se si sia trattato di un crac dovuto a cattiva gestione oppure di un’attività fraudolenta organizzata. Al lavoro anche i carabinieri e la Guardia di Finanza, chiamati a mappare i movimenti finanziari tra la capogruppo, le società controllate e i punti vendita in franchising, nonché a verificare la posizione dei singoli promoter coinvolti nella raccolta dei risparmi.

Tra gli elementi sotto esame vi sono la natura dei rendiconti forniti agli investitori, la verifica dell’esistenza delle criptovalute dichiarate e la tracciabilità dei trasferimenti di capitale verso wallet o conti esteri. Gli investigatori considerano altresì i rapporti contrattuali tra la società romana e la controllante estone, per capire se vi siano state operazioni tese a eludere controlli o a sottrarre risorse dagli investitori. Le denunce raccolte testimoniano una modalità operativa ripetuta: promoter che raccomandavano la conversione di risparmi in criptovalute tramite i Bitcoin Point, con promesse di profitti elevati e documentazione non sempre esaustiva.

Meccanismo della proposta e ruoli dei promoter

La proposta commerciale** si reggeva su un meccanismo strutturato per rassicurare e persuadere gli investitori meno esperti.** I promotori presentavano l’operazione come una conversione semplice e diretta dei risparmi in bitcoin, corredandola da proiezioni di rendimento e da brochure che simulavano trasparenza e solidità. L’offerta prevedeva l’apertura di conti o portafogli presso entità riconducibili alla rete Swag, con la promessa che la società si sarebbe occupata della gestione e del rendimento degli asset digitali, lasciando all’investitore un ruolo quasi passivo. Questo impianto operativo abbassava la soglia di attenzione degli utenti, dando l’impressione che si trattasse di un servizio professionale simile a quello bancario.

I **promoter**, spesso presentati come consulenti finanziari locali, svolgevano un ruolo centrale nella catena: individuavano potenziali clienti, illustravano le condizioni di investimento e assistenvano nelle procedure di versamento. La loro azione combinava tecniche commerciali di persuasione — enfatizzazione di guadagni passati, riferimenti a partner e sedi fisiche, e garanzie verbali — con la gestione pratica delle pratiche amministrative, compresa la compilazione di moduli e l’accompagnamento allo sportello. La vicinanza geografica dello sportello a una filiale bancaria e l’uso di linguaggio tecnico contribuivano a legittimare il processo agli occhi dei risparmiatori.

Dal punto di vista operativo, i fondi versati venivano in diversi casi instradati verso conti intestati a società del gruppo o a wallet riconducibili a entità estere. La documentazione fornita agli investitori spesso indicava quantità di bitcoin o rendimenti attesi senza allegare verifiche indipendenti sulla detenzione effettiva degli asset. Tale discrepanza rende difficile oggi la tracciabilità completa dei capitali e la conferma dell’effettiva conversione in criptovalute. È fondamentale notare come la presenza di sportelli fisici e di personale di riferimento abbia rappresentato un fattore determinante nel convincere clienti anziani a trasferire somme rilevanti senza richiedere garanzie concrete.

Infine, la rete commerciale sembrava articolata su più livelli: una capogruppo che sviluppava il marchio e i prodotti, società intermedie che gestivano i rapporti contrattuali e i Bitcoin Point in franchising che operavano sul territorio con promoter locali. Questa frammentazione complicava la comprensione dei rapporti di responsabilità e ha reso più agevole la dislocazione di flussi finanziari, aumentando la difficoltà per gli investitori e per le autorità di ottenere chiarezza immediata sulla destinazione dei loro risparmi.

Prospettive di recupero e azioni legali

Le possibilità di recuperare anche solo una parte dei capitali perduti appaiono limitate e sottoposte a molte incognite procedurali. Sul fronte giudiziario, la strada più immediata per il risparmiatore è la costituzione di parte civile nel procedimento penale avviato dalla Procura: ciò può consentire di concorrere al riparto dell’eventuale massa patrimoniale recuperata tramite sequestri o confische. Tuttavia, l’efficacia di questa azione dipenderà dalla disponibilità di beni riconducibili alla società e dai risultati delle investigazioni finanziarie volte a individuare flussi illeciti e destinatari finali dei trasferimenti di denaro.

Dal punto di vista civile, l’investitore può intentare azioni per responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti dei soggetti che hanno raccolto i versamenti: promotori, gestori del punto vendita e società del gruppo. Tali azioni richiedono una precisa ricostruzione documentale delle operazioni, inclusi mandati, ricevute, comunicazioni scritte e eventuali contratti sottoscritti. La complessità aumenta se i fondi sono stati trasferiti all’estero o disciolti tra entità societarie diverse, circostanza che può rallentare la procedura esecutiva e incrementare i costi legali per il creditore.

Un elemento chiave per ottenere un recupero è il successo delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria: sequestri preventivi di conti correnti, il blocco di patrimoni immobiliari e il sequestro di asset digitali qualora individuati. L’esistenza e la tempestività di tali provvedimenti possono limitare la dispersione delle risorse e aumentare le probabilità di soddisfacimento delle pretese risarcitorie. Se invece i beni risultano insufficienti o già trasferiti, la soddisfazione del credito potrebbe essere solo parziale o inesistente.

In parallelo, gli strumenti di tutela amministrativa e di vigilanza offerti da Consob e Autorità di vigilanza bancaria possono risultare utili per segnalare pratiche commerciali scorrette e sollecitare verifiche sulla condotta dei promoter. Sebbene tali interventi non garantiscano rimborsi diretti, possono contribuire a raccogliere prove utili nelle azioni giudiziarie e a orientare eventuali provvedimenti sanzionatori contro le società coinvolte.

Infine, la partecipazione collettiva degli investitori — attraverso denunce coordinate, azioni di classe o organismi di tutela dei consumatori — può rendere più efficiente l’attività di ricostruzione dei fatti e ridurre i costi legali individuali. Tuttavia, la riuscita di tali iniziative dipende dalla coesione dei creditori, dalla disponibilità di prove consolidate e dalla presenza di beni aggredibili nel patrimonio del gruppo societario o dei soggetti responsabili.

