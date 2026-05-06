Home / FINTECH / Compagnie aeree rafforzano i piani di emergenza contro la crisi cherosene

Scarsità di carburante aereo in Europa: cosa sta accadendo davvero

La prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz, da cui transitava circa un quinto del petrolio mondiale, sta comprimendo le scorte di cherosene e facendo esplodere i prezzi di energia e carburante. In Europa le principali compagnie aeree, da Ryanair a Lufthansa, valutano tagli selettivi ai voli, soprattutto nel corto raggio e nelle fasce orarie meno richieste. Le prime misure riguardano i mesi tra maggio e ottobre, con ripercussioni immediate per i passeggeri business e leisure in tutta l’UE. La priorità dichiarata è proteggere le connessioni essenziali, contenere i costi e gestire il rischio di veri shortage di jet fuel durante l’estate, quando la domanda di traffico aereo tocca i massimi annuali.

In sintesi:

Blocco dello Stretto di Hormuz riduce le forniture globali di petrolio e jet fuel.

riduce le forniture globali di petrolio e jet fuel. Ryanair e altri vettori studiano tagli mirati su voli e giorni meno richiesti.

e altri vettori studiano tagli mirati su voli e giorni meno richiesti. Lufthansa cancella 20.000 voli a corto raggio tra maggio e ottobre.

cancella 20.000 voli a corto raggio tra maggio e ottobre. Crescono prezzi dei biglietti e rischio disservizi nella peak season estiva europea.

Come le compagnie aeree stanno rimodellando l’offerta di voli

Il Ceo di Ryanair Michael O’Leary ha spiegato che, pur non prevedendo carenze di carburante in Europa a maggio, non esiste *“al 100% la garanzia”* di approvvigionamenti regolari nei mesi estivi. Per questo i piani operativi si stanno adattando in anticipo.

Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, i primi voli sacrificati saranno quelli di metà giornata, per proteggere le frequenze del mattino e del tardo pomeriggio/sera, cruciali per clientela business e transiti internazionali.

Ulteriore leva di flessibilità sarà la riduzione delle frequenze nei giorni tradizionalmente più deboli: martedì, mercoledì e sabato. Restano “blindati” lunedì, venerdì e domenica, giornate a forte domanda lavorativa e di weekend. Partenze verso le isole e collegamenti chiave per il turismo verranno salvaguardati quanto più possibile.

In Europa le rotte domestiche a corto raggio rappresentano il terreno più probabile di razionalizzazione, anche per la crescente concorrenza dei treni ad alta velocità, che può assorbire una parte degli spostamenti senza bloccare la mobilità.

Lufthansa, tra i maggiori gruppi mondiali, ha già annunciato la cancellazione di 20.000 voli a corto raggio tra maggio e ottobre, pari all’1% circa dei posti-chilometro offerti. L’obiettivo è risparmiare 40.000 tonnellate di carburante in un contesto di prezzi raddoppiati nelle ultime settimane.

Nonostante i tagli, Lufthansa ha chiuso il primo trimestre con ricavi a 8,7 miliardi di euro, in crescita dell’8%, e un outlook 2026 confermato positivo. In una nota, il gruppo riconosce che *“la crisi in corso in Medio Oriente, unita all’aumento dei costi del carburante e ai vincoli operativi, pone enormi sfide per il trasporto aereo globale”*, ma assicura di poter assorbire l’impatto.

La tensione sul jet fuel è globale: ad aprile Sas ha cancellato 1.000 viaggi, Klm ha annunciato il taglio di 160 partenze a maggio, mentre l’americana Delta Airlines ridurrà del 3,5% i collegamenti meno redditizi, con un obiettivo di risparmio di un miliardo di dollari.

Prospettive estive e possibili scenari per viaggiatori e mercato

Se il blocco dello Stretto di Hormuz dovesse protrarsi, l’industria aerea europea sarà costretta ad affinare ancora di più la gestione della capacità: meno voli marginali, più concentrazione sulle rotte profittevoli, maggiore uso degli aeromobili più efficienti.

Per i passeggeri questo significa potenziali rincari dei biglietti sulle tratte più richieste, minore scelta di orari intermedi e aumento del rischio di riprotezioni all’ultimo momento, specie su collegamenti domestici e secondari.

Nel medio periodo, la crisi del jet fuel potrebbe accelerare piani di efficienza energetica, investimenti in flotte a basso consumo e, dove possibile, lo shift verso soluzioni ferroviarie ad alta velocità. Le prossime decisioni su rotte e frequenze, già nelle settimane prima dell’estate, saranno un indicatore chiave della resilienza del settore aereo europeo rispetto agli shock geopolitici sulle forniture energetiche.

FAQ

Perché il blocco dello Stretto di Hormuz pesa sul carburante aereo?

Incide perché dallo Stretto di Hormuz transitava circa un quinto del petrolio mondiale, riducendo l’offerta di greggio e jet fuel e spingendo in alto i prezzi.

Quali voli in Europa rischiano maggiormente la cancellazione?

Rischiano soprattutto i voli di metà giornata, nei giorni di minore domanda (martedì, mercoledì, sabato) e molte rotte domestiche a corto raggio.

Come si sta muovendo Lufthansa di fronte allo shortage di jet fuel?

Lufthansa ha cancellato 20.000 voli a corto raggio tra maggio e ottobre, punta a risparmiare 40.000 tonnellate di carburante mantenendo comunque un outlook 2026 positivo.

Che impatto avranno i tagli dei voli sui passeggeri europei?

L’impatto sarà aumento dei prezzi nelle tratte più richieste, riduzione di orari intermedi e maggiore probabilità di cambi di volo o riprotezioni.

Quali sono le fonti utilizzate per i dati su compagnie e cancellazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.