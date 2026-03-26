Pechino Express anticipazioni terza puntata cosa accadrà ai concorrenti

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Pechino Express 2026, terza tappa decisiva tra sfida e strategia

Chi: le coppie ancora in gara a Pechino Express 2026, guidate da Costantino della Gherardesca e dall’inviato Lillo.

Che cosa: la terza puntata, con la prima e cruciale Prova Immunità e oltre 300 chilometri di percorso.

Dove: sull’isola di Giava, in Indonesia, da Malang a Kota Madiun passando per il Monte Bromo.

Quando: stasera, giovedì 26 marzo, in prima serata.

Perché: la tappa segna il salto dalla fase “conoscitiva” del gioco a una vera prova di resistenza fisica, mentale e strategica.

In sintesi:

Terza tappa da Malang a Kota Madiun per 329 chilometri sull’isola di Giava.

Prima Prova Immunità al Libro Rosso sul Monte Bromo, vulcano ancora attivo.

In gara restano dieci coppie, tra conferme, tensioni e nuove alleanze.

Puntata in onda alle 21.15 su Sky Italia e in streaming su NOW.

La terza tappa a Giava e la prima cruciale Prova Immunità

La terza tappa di Pechino Express 2026 porta i concorrenti nel cuore di Giava, tra paesaggi vulcanici e scenari quasi lunari. I viaggiatori affrontano un percorso di 329 chilometri, con partenza da Malang e arrivo a Kota Madiun, attraversando uno dei luoghi simbolo dell’edizione: il Monte Bromo, vulcano attivo e cornice spettacolare del gioco.

Proprio qui è collocato il Libro Rosso, punto di svolta della terza puntata: le coppie più veloci ad arrivare potranno accedere alla prima Prova Immunità, sfida decisiva che consente a chi vince di saltare direttamente alla tappa successiva, mettendosi al riparo dal rischio eliminazione.

Dopo l’uscita di scena di Elisa Maino e Mattia Stanga nella seconda puntata, il cast si compatta e la competizione si irrigidisce. Restano in corsa Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Gli Spassusi; Chanel Totti e Filippo Laurino, I Raccomandati; Jo Squillo e Michelle Masullo, Le Dj; Fiona May e Patrick Stevens, I Veloci; Dani Faiv e Tony 2Milli, I Rapper.

Completano il quadro Steven Basalari e Viviana Vizzini, Gli Ex; Tay Vines e Assane Diop, I Comedian; Candelaria e Camila Solórzano, Le Albiceleste; Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, Le Biondine. Sotto la guida di Costantino della Gherardesca e Lillo, il viaggio diventa una vera prova di nervi, con equilibri che iniziano a incrinarsi e strategie sempre più esplicite.

Dove seguire Pechino Express e perché questa tappa pesa di più

La terza puntata di Pechino Express va in onda giovedì 26 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Italia e in streaming su NOW. L’episodio è inoltre disponibile on demand e tramite Sky Go per la visione in mobilità.

Come da tradizione, i concorrenti affrontano il percorso con uno zaino ridotto all’essenziale e appena un euro al giorno in valuta locale. Una condizione che trasforma ogni spostamento in una sfida logistica continua: occorre contrattare passaggi, conquistare ospitalità, gestire le energie in un contesto sconosciuto.

La combinazione tra la durezza del tracciato, la pressione della prima Prova Immunità e la progressiva emersione dei caratteri individuali rende questa tappa un banco di prova decisivo. Le dinamiche tra le coppie, da qui in avanti, potrebbero influenzare in modo permanente equilibri, alleanze e possibilità di permanenza in gioco.

FAQ

Quando va in onda la terza puntata di Pechino Express 2026?

La terza puntata di Pechino Express 2026 va in onda stasera, giovedì 26 marzo, alle 21.15 su Sky Italia.

Come posso vedere Pechino Express 2026 in streaming legale?

È possibile vedere Pechino Express 2026 in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, inclusa nei pacchetti Sky.

Qual è la novità principale della terza puntata di Pechino Express?

La novità principale è la prima Prova Immunità legata al Libro Rosso sul Monte Bromo, che garantisce accesso diretto alla tappa successiva.

Quali coppie sono state eliminate prima della terza puntata?

Sono stati eliminati nella seconda puntata Elisa Maino e Mattia Stanga, riducendo il numero delle coppie ancora in gara.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi su Pechino Express?

Questa analisi è stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.