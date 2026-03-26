Home / SPETTACOLI & CINEMA / Myrta Merlino esclusa da nuovi progetti Mediaset futuro televisivo in bilico

Myrta Merlino, il futuro a Mediaset resta incerto: cosa sta succedendo

La posizione di Myrta Merlino in Mediaset resta oggi irrisolta: la giornalista, 56 anni, è di fatto senza un programma da condurre. Dopo la chiusura di Pomeriggio 5 nella sua versione “informativa”, sperimentata su Canale 5, Merlino è stata spostata nel ruolo di semplice opinionista.

Le ipotesi su un nuovo spazio, in particolare su Rete 4, circolate nell’estate scorsa, non si sono concretizzate.

Secondo indiscrezioni, i vertici di Cologno Monzese non sembrano intenzionati, nel breve termine, a riaffidarle una conduzione, nonostante i segnali lanciati in passato da Pier Silvio Berlusconi. Le valutazioni sugli ascolti avrebbero pesato in modo decisivo.

In sintesi:

Myrta Merlino oggi è presente a Mediaset solo come opinionista, senza un programma proprio.

oggi è presente a Mediaset solo come opinionista, senza un programma proprio. Il progetto di una nuova trasmissione su Rete 4 sembra essersi arenato definitivamente.

sembra essersi arenato definitivamente. I risultati d’ascolto di Pomeriggio 5 nella versione Merlino hanno deluso i vertici.

nella versione Merlino hanno deluso i vertici. Anche Barbara d’Urso vive una fase di forte ridimensionamento televisivo.

Dalla sfida Pomeriggio 5 al ruolo di opinionista: cosa non ha funzionato

Le ricostruzioni di Dagospia parlano chiaro: in questa fase Mediaset non avrebbe piani di conduzione per Myrta Merlino, né su Canale 5 né su Rete 4. “Dovrà accontentarsi del ruolo di opinionista”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino.

La parabola discendente parte dall’eredità, complessa, lasciata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. A Merlino era stato chiesto di trasformare il talk pomeridiano: meno gossip e spettacolarizzazione, più cronaca, attualità e taglio giornalistico.

L’operazione, però, non ha centrato i risultati sperati: lo share è stato giudicato insufficiente dai responsabili di Cologno Monzese, inducendo a chiudere l’esperimento dopo due sole stagioni.

In sede di presentazione palinsesti, Pier Silvio Berlusconi aveva ipotizzato per Merlino un “progetto ad hoc”, senza impegni vincolanti. Al momento, quei segnali restano sulla carta: nessun nuovo format, nessuna collocazione stabile in griglia.

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Il caso Myrta Merlino si intreccia con quello di Barbara d’Urso, entrambe segnate dall’uscita da Pomeriggio 5.

Se Merlino mantiene almeno una presenza in video come opinionista, d’Urso vive un ridimensionamento ancora più netto: nessuno spazio fisso in tv generalista, salvo la partecipazione da concorrente a Ballando con le Stelle.

Per Mediaset, queste due figure storiche rappresentano al tempo stesso una risorsa potenziale e un dossier aperto: reinvestire su di loro o puntare definitivamente su volti alternativi come Gianluigi Nuzzi e il nuovo talk “Dentro la Notizia”. Le scelte dei prossimi mesi chiariranno se per Merlino ci sarà una seconda opportunità o una strategia di progressivo disimpegno.

FAQ

Myrta Merlino ha oggi un programma tutto suo a Mediaset?

No, al momento Myrta Merlino non ha un programma in conduzione a Mediaset: partecipa esclusivamente come opinionista in alcuni talk.

Cosa ha portato alla chiusura della versione Merlino di Pomeriggio 5?

La chiusura è dipesa principalmente dagli ascolti ritenuti insufficienti rispetto agli obiettivi fissati dai vertici di Cologno Monzese.

Il progetto di un programma su Rete 4 per Merlino esiste ancora?

No, allo stato attuale le ipotesi di un nuovo spazio su Rete 4 risultano ferme e non in fase operativa.

Qual è la situazione televisiva attuale di Barbara d’Urso?

Attualmente Barbara d’Urso non ha un programma fisso in tv, salvo la visibilità ottenuta come concorrente a Ballando con le Stelle.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa analisi deriva da un’elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.