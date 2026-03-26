Home / SPETTACOLI & CINEMA / Amici 25, svolta al Serale: chi esce e chi rischia ancora

Secondo Serale di Amici 25, cosa aspettarsi il 29 marzo

La seconda puntata del Serale di Amici 25 andrà in onda sabato 29 marzo in prima serata su Canale 5.

Alla conduzione ci sarà ancora Maria De Filippi, affiancata dalla giuria composta da Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio.

In studio si sfideranno le tre squadre Zerbi-Celentano, Pettinelli-Emanuel Lo e Cuccarini-Peparini, con tre manche complessive e un doppio verdetto di eliminazione. L’attenzione è puntata sui cantanti della squadra di Rudy Zerbi, in particolare su Plasma e Caterina, considerati tra i più esposti al rischio uscita. L’inedito guanto di sfida incrociata tra ballerini di stili opposti promette di cambiare gli equilibri della gara.

In sintesi:

Secondo Serale di Amici 25 in onda il 29 marzo su Canale 5 in prima serata.

in onda il 29 marzo su Canale 5 in prima serata. Tre manche, due eliminazioni complessive, verdetto finale comunicato da Maria De Filippi in casetta.

in casetta. Giuria formata da Gigi D’Alessio , Elena D’Amario , Amadeus e Cristiano Malgioglio .

, , e . A rischio i cantanti della squadra Zerbi, in particolare Plasma e Caterina.

Struttura della puntata, giuria e sfide più attese

La formula del Serale resta quella consolidata: tre manche tra le squadre Zerbi-Celentano, Pettinelli-Emanuel Lo e Cuccarini-Peparini, con una eliminazione diretta dopo la prima manche e due nominati provvisori al termine della seconda e terza.

I due allievi in bilico sosterranno uno scontro finale: solo uno rientrerà in gara, l’altro dovrà abbandonare definitivamente il programma. Il nome dell’eliminato verrà comunicato da Maria De Filippi in casetta, lontano dalle telecamere, scelta ormai tipica per preservare l’emotività del momento.

Il peso decisionale resta nelle mani della giuria d’eccezione composta da Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio, chiamati a valutare performance sempre più complesse.

Fra i momenti tecnicamente più significativi, spicca il confronto voluto da Emanuel Lo e Alessandra Celentano: Nicola, ballerino di danza classica, dovrà affrontare una coreografia hip hop, mentre Alessio si misurerà con un pezzo di danza accademica. Una sfida a stili invertiti che metterà in discussione certezze e gerarchie nel comparto danza.

A completare il quadro dello show sono previsti ospiti di richiamo come Belen Rodriguez e Luca Argentero, chiamati ad ampliare il target del programma e, con ogni probabilità, a interagire con il gioco in studio guidato da Alessandro Cattelan, nuova formula che sostituisce i tradizionali guanti di sfida tra professori.

Chi rischia di più e come può cambiare il Serale

Con il progressivo restringimento del cast, la pressione sale soprattutto sulla squadra di Rudy Zerbi, che in questa puntata dovrebbe schierare ben quattro cantanti.

Secondo le prime valutazioni, Plasma e Caterina appaiono tra i profili più esposti al rischio: una prestazione sottotono potrebbe costare carissima in termini di permanenza al Serale e opportunità discografiche future.

La scelta di inserire sfide “a terreno inverso”, come quella tra Nicola e Alessio, è destinata a incidere sulla percezione del pubblico e delle case discografiche, premiando versatilità e capacità di adattamento più che la pura specializzazione.

Se questi esperimenti funzioneranno in termini di ascolti e engagement social, il Serale di Amici 25 potrebbe consolidare un modello competitivo più dinamico, dove il valore aggiunto non è solo il talento, ma la credibilità artistica a 360 gradi.

FAQ

Quando va in onda la seconda puntata del Serale di Amici 25?

La seconda puntata del Serale di Amici 25 va in onda sabato 29 marzo in prima serata su Canale 5.

Come funzionano eliminazioni e manche al Serale di Amici 25?

La puntata prevede tre manche: una eliminazione diretta dopo la prima, due nominati provvisori dopo seconda e terza, con successivo spareggio finale.

Chi compone la giuria del Serale di Amici 25?

La giuria del Serale è composta da Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio, con votazioni autonome e motivate.

Chi sono i concorrenti più a rischio eliminazione al momento?

Al momento vengono indicati come più a rischio i cantanti Plasma e Caterina, appartenenti alla squadra guidata da Rudy Zerbi.

Quali sono le fonti di queste anticipazioni sul Serale di Amici 25?

Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.