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Napoli piega il Milan con Politano decisivo e rilancia la corsa Champions in Serie A

Napoli piega il Milan con Politano decisivo e rilancia la corsa Champions in Serie A

Politano decide Napoli-Milan e ridisegna la corsa al secondo posto

Chi: il Napoli di Antonio Conte batte il Milan di Massimiliano Allegri con gol di Matteo Politano, entrato dalla panchina.
Che cosa: vittoria di misura in una partita bloccata, che vale il sorpasso azzurro e ridimensiona le ambizioni rossonere.
Dove: allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
Quando: nella sfida di Serie A post-sosta nazionali, nella fase decisiva del campionato.
Perché: il successo porta il Napoli a -7 dall’Inter di Cristian Chivu e a +2 sul Milan, che scivola al terzo posto, complicando definitivamente la rincorsa scudetto rossonera.

In sintesi:

  • Il Napoli batte il Milan grazie a un mancino decisivo di Matteo Politano.
  • La squadra di Conte sale al secondo posto, +2 sul Milan, -7 dall’Inter.
  • Partita povera di occasioni, con approccio molto difensivo di Allegri.
  • Leao e Pulisic entrano tardi, incidono poco e deludono le attese.

Partita bloccata, ritmi bassi e attacchi spuntati per un’ora

Per oltre un tempo, Napoli e Milan restano imbrigliate in una gara tattica e monotona, segnata da densità in mezzo al campo e pochissimi sviluppi verticali.
Gli errori tecnici spezzano le rare transizioni offensive: nel Milan è Nkunku, largo a sinistra, a sbagliare scelte e misura, con conclusioni fuori bersaglio e conduzioni lente che irritano Allegri. Füllkrug resta isolato: l’unico tentativo, molto alto, è l’emblema dell’attacco rossonero, che nel primo tempo produce solo una conclusione centrale di Fofana facilmente controllata da Maignan.
La panchina iniziale di Rafael Leao, frenato da problemi fisici e reduce dal forfait con il Portogallo, e quella di Christian Pulisic, affaticato dopo la Nazionale USA, privano il Milan di profondità e imprevedibilità.

Sul fronte Napoli, l’assenza di Romelu Lukaku e il forfait dell’ultima ora di Rasmus Hojlund obbligano Conte a schierare Giovane riferimento offensivo: il brasiliano si muove ma viene contenuto da Pavlovic e dalla retroguardia rossonera. Luka Modric e Adrien Rabiot cercano di dare ordine, ma il ritmo resta basso e anche il croato sbaglia alcune aperture. L’unico lampo, una rovesciata fuori misura di Scott McTominay, non basta a sbloccare una frazione iniziale sostanzialmente priva di reali occasioni.

Conte la vince coi cambi, Allegri sbaglia tempi e scelte

La ripresa si apre con il primo vero tiro in porta del Napoli: Giovane impegna Maignan, segnale di una squadra più aggressiva. Allegri prova a cambiare volto al Milan inserendo Gimenez e Athekame al posto di Füllkrug e Saelemaekers, ma l’intensità offensiva non cresce e l’inerzia resta neutra.
La svolta arriva dalla panchina di Conte: fuori Giovane, dentro Alisson, che con la prima accelerazione salta De Winter e alza il baricentro azzurro. A metà secondo tempo entrano anche Christian Pulisic per il Milan e Matteo Politano per il Napoli, con Nkunku e Spinazzola richiamati in panchina.

La mossa decisiva è quella azzurra: Alisson introduce velocità e dribbling, Politano firma il gol-partita con un mancino preciso, nato da una combinazione di errori difensivi di De Winter, Athekame e Fofana. Sotto nel punteggio, Allegri si gioca il tutto per tutto con Ruben Loftus-Cheek e finalmente Rafael Leao. Il portoghese scatta un paio di volte, mostrando una condizione sufficiente ma non brillante: nessuna giocata realmente decisiva, nessun tiro pericoloso. Il Milan chiude senza vera reazione, mentre al Napoli basta il sigillo di Politano per prendersi tre punti pesanti e un doppio salto in classifica.

Implicazioni in classifica e cosa cambia ora per Napoli e Milan

Il successo del Napoli consolida il lavoro di Antonio Conte, che accorcia a -7 sull’Inter di Cristian Chivu e, soprattutto, costruisce un margine di sicurezza sul Milan, ora terzo a -2. La sconfitta in trasferta per Massimiliano Allegri vale, di fatto, l’addio definitivo a qualsiasi ambizione di rimonta scudetto e apre una fase di riflessione sulle sue scelte difensive e sulla gestione tardiva di Leao e Pulisic.

Per Conte, invece, la partita certifica la forza della rosa e l’impatto determinante dei cambi: Politano e Alisson diventano simboli di una profondità tecnica che può pesare nel rush finale. In prospettiva Discover, l’inedito equilibrio di alta classifica riapre il dibattito su seconda forza del torneo, futuro di Allegri e mercato estivo di entrambe le squadre.

FAQ

Qual è stato il risultato definitivo di Napoli-Milan?

Il risultato è stato 1-0 per il Napoli, deciso da un gol di Matteo Politano nel secondo tempo.

Come cambia la classifica con la vittoria del Napoli sul Milan?

Il Napoli sale al secondo posto a -7 dall’Inter di Cristian Chivu e a +2 sul Milan.

Perché Leao e Pulisic sono partiti dalla panchina contro il Napoli?

Leao rientrava da problemi fisici e forfait con il Portogallo, Pulisic era affaticato dopo le partite con la Nazionale USA.

Qual è stato l’errore principale del Milan nella gestione tattica?

Il Milan ha avuto un approccio eccessivamente difensivo, con l’ingresso tardivo di Leao e Pulisic, riducendo il potenziale offensivo.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione della partita?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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