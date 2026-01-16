Parrucchieri ticinesi scendono in campo per Crans-Montana: capelli salvavita per ustionati, ecco come aiutare

Raccolta solidale dei capelli

I parrucchieri ticinesi si mobilitano con una raccolta solidale di capelli destinata alle vittime di Crans-Montana, trasformando i saloni in punti di donazione attivi e coordinati. L’iniziativa, avviata da professionisti come Ivana Mikulic del Salone Ivi, mira a garantire materia prima di qualità per la realizzazione di parrucche destinate a chi ha subito gravi ustioni.

In una settimana sono già arrivate le prime trecce, catalogate e preparate per la spedizione, seguendo criteri di lunghezza e pulizia richiesti dal settore. Ogni ciocca viene legata, imbustata e etichettata per assicurare tracciabilità e corretto invio.

I pacchi saranno spediti a “La Naturelle” di Martigny, azienda specializzata nella produzione di parrucche che ha lanciato un appello sui social per far fronte all’aumento di richieste. La filiera è trasparente: i saloni raccolgono, selezionano e inviano; il laboratorio verifica e avvia la lavorazione.

Il messaggio ai cittadini è chiaro: anche un singolo taglio può diventare sostegno concreto per chi ha perso i capelli a causa delle ustioni. La rete dei saloni continua ad allargarsi, con adesioni spontanee e disponibilità a prolungare la raccolta in base alle necessità emergenti.

Parrucche per le vittime di ustioni

Le parrucche destinate ai feriti di Crans-Montana saranno realizzate a partire dalle ciocche inviate a “La Naturelle” di Martigny, laboratorio specializzato che ha rilanciato l’appello sui social per reperire materiale naturale e certificabile. La richiesta è cresciuta rapidamente: per le ustioni più estese, la perdita di capelli può essere permanente e l’unico ausilio efficace resta una protesi capillare su misura.

Nel processo produttivo, le ciocche vengono innanzitutto sanificate e selezionate per lunghezza, consistenza e verso di crescita; successivamente, i tecnici assemblano le fibre su basi traspiranti, calibrando densità e linea frontale per un risultato realistico e confortevole. Ogni parrucca è adattata alla morfologia del cuoio capelluto, con regolazioni di taglio e colore eseguite in più fasi.

Ivana Mikulic del Salone Ivi spiega che, nei casi di ustione grave, “i capelli non ricrescono più del tutto”, rendendo la parrucca non un accessorio estetico, ma un presidio di reinserimento sociale e psicologico. La priorità è fornire dispositivi stabili, leggeri e facilmente manutentibili per accompagnare le terapie e ridurre l’impatto emotivo della perdita.

Taglio gratuito per chi dona

Nei saloni aderenti, chi sceglie di donare i propri capelli ottiene il taglio senza alcun costo, misura che incentiva la partecipazione e accelera la raccolta destinata a Crans-Montana. La titolare del Salone Ivi, Ivana Mikulic, conferma che l’adesione è in crescita e che l’agevolazione viene applicata a ogni donazione conforme ai requisiti minimi di lunghezza e integrità della fibra.

Le ciocche vengono preparate con elastici multipli, asciugate e confezionate singolarmente per preservarne la qualità, quindi registrate con data, lunghezza e colore. Questa procedura garantisce uniformità nella successiva lavorazione presso “La Naturelle” di Martigny, destinatario ufficiale delle spedizioni.

L’accesso al servizio è semplice: si prenota il taglio, si ricevono indicazioni su come arrivare con capelli puliti e asciutti, e al termine il campione viene immediatamente etichettato e messo in spedizione. I saloni comunicano periodicamente le quantità inviate, mantenendo trasparenza verso donatori e comunità locale.

