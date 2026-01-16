Influenza al picco imminente, sintomi in aumento e rischi sottovalutati: come proteggersi fino alla primavera

Scenario epidemiologico e tempistiche del picco

RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità segnala che l’ondata influenzale è nella fase centrale, con forte impatto su ambulatori e servizi territoriali. L’incidenza è circa 14 casi ogni 1.000 adulti assistiti, che sale a circa 37/1.000 tra i bambini sotto i 4 anni. Il carico clinico è omogeneo sul territorio grazie al monitoraggio dei medici sentinella e alle segnalazioni ospedaliere.

Il picco è atteso nelle prossime due settimane, ma la curva di discesa sarà lenta: la “coda” può protrarsi fino alla primavera, in linea con gli andamenti degli ultimi anni. La pressione organizzativa su Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta resta elevata per l’elevato numero di consulenze e per l’esigenza di intercettare precocemente le complicanze nei soggetti fragili.

Il quadro virologico è dominato da ceppi influenzali maggiori H1N1 e H3N2, inclusi sottotipi a maggiore impatto clinico; circolano anche parainfluenzali, SARS‑CoV‑2, rhinovirus e virus respiratorio sinciziale. Il sottotipo più frequente è A(H1N1)pdm09, con maggiore incidenza di forme gravi tra i non vaccinati; il livello di casi severi è simile alla scorsa stagione secondo la sorveglianza dedicata.

Sintomi, durata e quando rivolgersi al medico

I quadri clinici tipici includono rinite con naso chiuso o che cola, cefalea, dolori articolari e muscolari, tosse secca o produttiva, mal di gola e febbre di grado variabile. La febbre rappresenta una risposta immunitaria efficace e non è di per sé indice di gravità, se non in presenza di persistenza prolungata o mancata risposta ai comuni antipiretici. Nei bambini piccoli i sintomi respiratori possono essere più intensi e richiedere osservazione ravvicinata.

La durata media dei disturbi è breve ma non raramente si prolunga: tosse e rinorrea presentano una mediana di 2-3 settimane prima della risoluzione completa. L’andamento è generalmente autolimitante e non necessita di trattamenti invasivi in assenza di complicanze o fattori di rischio. Nei soggetti non vaccinati, specie con ceppo A(H1N1)pdm09, le forme possono risultare più impegnative sul piano clinico.

Contattare il medico in caso di febbre alta che dura diversi giorni o non risponde al paracetamolo, dispnea, dolore toracico, disidratazione, peggioramento dei sintomi dopo un iniziale miglioramento o comparsa di confusione. Priorità assoluta per anziani, fragili e pazienti con comorbidità (oncologici, emodializzati, multimorbidi), per i quali è indicata una valutazione tempestiva al fine di individuare complicanze e considerare eventuale uso precoce di antivirali.

Prevenzione e gestione terapeutica sicura

La priorità resta la vaccinazione antinfluenzale, ancora disponibile negli ambulatori dei Medici di Medicina Generale: utile anche ora per coprire la lunga fase discendente della stagione. In parallelo, adottare distanziamento nei luoghi affollati, uso di mascherine in presenza di soggetti fragili e rigorosa igiene delle mani. Idratazione adeguata è raccomandata sia in prevenzione sia durante la malattia.

Per il controllo dei sintomi, il paracetamolo è la prima scelta come antipiretico e analgesico, con un favorevole profilo di sicurezza se usato ai dosaggi consigliati. I FANS (ketoprofene sale di lisina, flurbiprofene, ibuprofene a basso dosaggio, aspirina e altri) vanno impiegati solo valutando i rischi cardiovascolari, renali e gastrointestinali, specie in caso di automedicazione con formulazioni da banco. Nelle faringiti può essere utile l’uso topico di FANS tramite spray o collutori.

Gli antitussivi sono indicati in caso di tosse stizzosa che compromette il sonno, tenendo conto dell’eventuale effetto sedativo. I decongestionanti nasali possono alleviare la rinorrea intensa, con impiego limitato nel tempo. Evitare i cortisonici in assenza di indicazioni specifiche: possono interferire con la risposta immunitaria e aumentare il rischio di complicanze. Gli antibiotici non sono indicati nelle infezioni virali; l’uso va riservato esclusivamente a quadri con sospetta sovrainfezione batterica dopo valutazione clinica. Nei pazienti fragili e nei grandi anziani si può considerare molto precocemente l’impiego di antivirali disponibili in commercio, se appropriato e su giudizio medico.

FAQ