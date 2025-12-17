Viaggi all’estero: Swiss prevede oltre due spostamenti per persona nel 2026

desideri di viaggio in crescita in svizzera

_La propensione dei cittadini svizzeri a viaggiare all’estero cresce significativamente per il 2026_, segnando un chiaro aumento rispetto all’anno precedente. Un’indagine approfondita condotta da Dertour Suisse rivela che in media ogni persona pianifica oltre due viaggi internazionali, attestandosi a 2,2 viaggi per persona, rispetto agli 1,9 del 2025. Questa tendenza riflette un rinnovato entusiasmo per le esperienze di viaggio, con una consistente fetta della popolazione che prevede numerose partenze durante l’anno.

Circa un terzo degli intervistati dichiara l’intenzione di effettuare due viaggi, mentre una quota significativa preferisce tre o più. Nello specifico, il 13% opta per tre viaggi e quasi l’11% pianifica quattro o cinque spostamenti. Una percentuale più esigua, il 4%, rappresenta i viaggiatori più assidui, con l’ambizione di raggiungere sei o più trasferte. All’opposto, una parte meno consistente prevede un solo viaggio o meno. Questo aumento evidente nella frequenza dei viaggi sottolinea come la Svizzera stia vivendo un vero e proprio boom nel settore turistico outbound.

preferenze e spese dei viaggiatori svizzeri

Le scelte di viaggio degli svizzeri mostrano una predilezione marcata per le city break, che superano in popolarità persino le vacanze balneari, tradizionalmente molto amate. In terza posizione si collocano i viaggi “attivi”, tipicamente preferiti da una quota maschile, a testimonianza di una diversificazione dell’offerta turistica e dei gusti.

In termini di budget, quasi la metà degli intervistati intende mantenere invariata la spesa rispetto al 2025. Tuttavia, quasi un terzo prevede di aumentare il proprio investimento economico per le vacanze, con il 10% che dichiara di voler spendere “molto di più”. La disponibilità a incrementare la spesa è particolarmente evidente tra le generazioni più giovani, che mostrano una determinazione crescente a destinare risorse maggiori ai viaggi.

dall’altra parte del fronte, il 15% dei partecipanti al sondaggio è orientato a ridurre lievemente il budget, mentre il 4% si dichiara pronto a tagliare notevolmente le spese per le proprie vacanze nell’anno a venire. Questi dati riflettono una distribuzione equilibrata tra ottimisti e cauti, con una netta prevalenza di chi vede nelle trasferte internazionali una priorità da mantenere o espandere.

prospettive future per il settore turistico in svizzera

Il settore turistico svizzero si prepara a una fase di crescita solida e stabile nel 2026, supportata da una domanda interna dinamica e un aumento significativo delle prenotazioni per viaggi a lungo raggio. Secondo le previsioni di Dertour Group, il mercato europeo dei viaggi registrerà una crescita annua compresa tra il 5% e il 6%, una crescita superiore a quella del PIL, che si riflette direttamente nell’entusiasmo degli svizzeri verso esperienze turistiche più frequenti e variegate.

In particolare, si osserva una maggiore propensione verso vacanze intercontinentali, segno di una ripresa robusta del turismo internazionale long-haul. Questa tendenza rappresenta un’opportunità strategica per operatori e servizi turistici, che dovranno adattare la loro offerta a una clientela sempre più numerosa e sofisticata.

Il recente acquisto di Hotelplan Group da parte di Dertour, parte del colosso tedesco Rewe, sottolinea l’importanza della Svizzera come mercato chiave nel panorama europeo, rafforzando sinergie commerciali e la capacità di servire al meglio le esigenze di viaggio dei consumatori svizzeri.

Questi sviluppi indicano come il comparto turistico elvetico stia entrando in una nuova fase di espansione, trainata da impulsi sia economici sia culturali, con un’attenzione crescente verso la qualità delle esperienze di viaggio e la frequenza dei soggiorni all’estero.