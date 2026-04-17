Home / NEWS / Meloni avverte Iran riapertura dello Stretto di Hormuz è priorità strategica per l’Italia

Meloni all’Eliseo, la libertà di navigazione a Hormuz è priorità strategica

Chi: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese all’Eliseo. Cosa: una Conferenza congiunta dedicata alla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Dove: a Parigi, sede della presidenza francese. Quando: oggi, al termine dei lavori sulla sicurezza marittima. Perché: garantire rotte sicure per l’Italia, l’Europa e le catene di approvvigionamento globali, riaffermando un principio cardine del diritto internazionale e la centralità strategica di Hormuz per la comunità internazionale.

In sintesi:

Giorgia Meloni interviene all’ Eliseo sulla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

interviene all’ sulla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Hormuz indicato come snodo vitale per le rotte energetiche e commerciali mondiali.

Roma conferma l’allineamento con Europa e partner internazionali sulla sicurezza marittima.

e partner internazionali sulla sicurezza marittima. La libertà di passaggio è ribadita come principio essenziale del diritto internazionale.

Hormuz, rotte energetiche e diritto internazionale al centro del vertice

Intervenendo alla Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito l’iniziativa “estremamente importante”, rivendicando la scelta di partecipare di persona ai lavori all’Eliseo.

Ha ricordato che la libertà di navigazione nello stretto è “questione assolutamente centrale” per la nostra nazione, per l’Italia, per l’Europa e per l’intera comunità internazionale.

Meloni ha sottolineato come da Hormuz dipendano in misura significativa le catene di approvvigionamento mondiale, in particolare sul fronte energetico, e come eventuali restrizioni o minacce al traffico marittimo possano avere ripercussioni dirette su prezzi, sicurezza degli approvvigionamenti e stabilità economica globale.

Ha inoltre evidenziato che il principio della libertà di navigazione, cardine del diritto internazionale del mare, non riguarda solo Hormuz, ma “qualsiasi altro passaggio dal quale dipendono le catene di approvvigionamento mondiale”.

Il messaggio politico è quello di un impegno condiviso, europeo e multilaterale, a tutelare le rotte strategiche e prevenire crisi che possano colpire mercati energetici, commercio e sicurezza collettiva.

Le implicazioni strategiche per Italia, Europa e rotte globali

L’intervento di Giorgia Meloni all’Eliseo segnala il tentativo di rafforzare il ruolo dell’Italia come attore affidabile sulla sicurezza marittima, tema cruciale per un’economia dipendente dalle importazioni energetiche via mare.

Il richiamo al diritto internazionale colloca Roma nel fronte dei Paesi che puntano su regole condivise e deterrenza cooperativa per blindare gli stretti strategici.

In prospettiva, la centralità dello Stretto di Hormuz potrà accelerare il coordinamento europeo su missioni navali, investimenti in sicurezza delle rotte e diversificazione degli approvvigionamenti, con impatto diretto su politica estera, difesa comune e transizione energetica.

FAQ

Perché lo Stretto di Hormuz è così importante per l’Italia?

È importante perché da Hormuz transita una quota rilevante delle forniture energetiche globali da cui l’Italia dipende direttamente.

Qual è la posizione del governo Meloni sulla libertà di navigazione?

È nettamente favorevole, considera la libertà di navigazione un principio cardine del diritto internazionale e della sicurezza economica globale.

Che ruolo ha l’Europa nella sicurezza nello Stretto di Hormuz?

L’Europa partecipa a missioni marittime e iniziative diplomatiche congiunte per garantire traffico sicuro e stabilità commerciale nell’area.

Quali rischi comporterebbe un blocco dello Stretto di Hormuz?

Comporterebbe rialzo dei prezzi energetici, interruzioni di forniture, tensioni geopolitiche e impatti sulla crescita economica internazionale.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata la notizia?

È stata ricavata e rielaborata congiuntamente da informazioni di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.