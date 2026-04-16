Home / NEWS / Omicidio Massa, ex pugile minorenne chiede domiciliari: per gli inquirenti ha sferrato il pugno mortale

Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, cosa emerge sulla posizione del minorenne

Chi: la difesa del 17enne ex pugile indagato per la morte di Giacomo Bongiorni.

Che cosa: richiesta di revoca della misura cautelare in carcere e ricostruzione alternativa del presunto omicidio volontario.

Dove: nel procedimento aperto dalla Procura minorile competente sui fatti avvenuti nel centro di Massa.

Quando: dopo la notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile, con interrogatorio di garanzia del 16 aprile.

Perché: la difesa contesta l’attribuzione al 17enne del presunto colpo mortale che avrebbe causato il decesso, chiedendo di rivalutare dinamica, ruoli dei cinque indagati e gravità delle misure restrittive.

In sintesi:

La difesa del 17enne ex pugile chiede la revoca della misura cautelare in carcere.

Cinque giovani sono indagati complessivamente per il reato di presunto omicidio volontario.

Le difese parlano di pestaggio nato da una reazione improvvisa, non finalizzata a uccidere.

Video di sorveglianza e autopsia sono centrali per chiarire il colpo mortale e le responsabilità.

La nuova versione dei fatti tra interrogatori, videosorveglianza e autopsia

Il 17enne con passato da pugile è detenuto nel carcere minorile di Genova, ma la sua difesa ha chiesto la revoca della misura durante l’interrogatorio di garanzia del 16 aprile, contestando l’ipotesi che sia stato lui a sferrare il presunto colpo decisivo.

Secondo l’impostazione accusatoria iniziale, riferita anche da NTW Press, Giacomo Bongiorni sarebbe morto dopo un pestaggio di gruppo nel centro di Massa, con un presunto colpo mortale attribuito al minorenne ex pugile. Per tutti e cinque gli indagati l’ipotesi è comunque di omicidio volontario.

Dagli interrogatori, però, emergono ricostruzioni difensive che mirano a ridimensionare l’originaria narrazione del “branco”. La difesa di Eduard Alin Caratasu sostiene che il primo confronto fosse relativamente tranquillo: una bottiglia caduta, la richiesta di raccogliere i vetri e un apparente ritorno alla calma, poi un nuovo fronteggiamento improvviso.

Secondo quanto riferito, sarebbe stato Giacomo Bongiorni a riavvicinarsi e a colpire per primo, sferrando una testata a uno dei ragazzi.

Da questo presunto gesto sarebbe scaturita una reazione violenta, che le difese qualificano come non finalizzata a uccidere.

Per definire ruoli e responsabilità risultano determinanti i video delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e l’esito degli esami medico-legali: l’autopsia avrebbe evidenziato ferite mortali alla testa, elemento chiave per collegare eventuali colpi specifici agli indagati, in particolare al 17enne con esperienza da pugile.

Gli scenari futuri dell’indagine tra misure cautelari e prova scientifica

L’incrocio tra immagini di videosorveglianza, testimonianze e dati autoptici sarà decisivo per confermare o smentire la tesi del pestaggio di branco e l’attribuzione del colpo mortale al minorenne.

Un’eventuale diversa qualificazione giuridica – ad esempio esclusione del dolo omicidiario per alcuni indagati – potrebbe incidere sulle misure cautelari e sugli sviluppi processuali.

Il caso, già al centro del dibattito pubblico a Massa con misure di sicurezza rafforzate, potrebbe influenzare anche le future politiche locali su risse giovanili, videosorveglianza e gestione delle zone della movida.

FAQ

Perché la difesa del 17enne ex pugile chiede la revoca del carcere?

La difesa sostiene che il 17enne non abbia sferrato il colpo mortale e chiede una rivalutazione delle esigenze cautelari alla luce delle nuove ricostruzioni.

Quante persone sono indagate per l’omicidio di Giacomo Bongiorni?

Sono complessivamente cinque gli indagati, tutti contestati per presunto omicidio volontario, con ruoli e condotte ancora in fase di approfondita ricostruzione investigativa.

Che ruolo hanno i video di sorveglianza nell’indagine di Massa?

I video vengono analizzati per verificare sequenza dei fatti, distanza tra i soggetti, numero dei colpi e per confrontare oggettivamente le versioni fornite negli interrogatori.

Cosa ha evidenziato finora l’autopsia su Giacomo Bongiorni?

L’autopsia avrebbe riscontrato ferite mortali alla testa, elemento decisivo per collegare specifici colpi agli indagati e valutare compatibilità con le diverse ricostruzioni.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione giornalistica del caso?

L’articolo è stato elaborato a partire da notizie derivate da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente verificate e rielaborate dalla nostra Redazione.