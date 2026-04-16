Home / NEWS / Maria Luisa Palladino accusa Catherine di sfruttare i figli per visibilità e vantaggi economici

Famiglia nel bosco, nuovo scontro tra Catherine e tutrice sui figli

Chi: la madre della famiglia nel bosco, Catherine Birmingham, e la tutrice Maria Luisa Palladino.

Che cosa: accuse di utilizzo dei figli per fini commerciali legati al nuovo libro *“La nostra vita libera”*.

Dove: il caso, seguito dai tribunali e dai servizi sociali, resta al centro del dibattito nazionale.

Quando: il volume esce il 5 maggio, mentre ulteriori memorie difensive dovranno essere depositate entro il 21 aprile.

Perché: secondo la tutrice, l’esposizione mediatica dei minori aggraverebbe la loro vulnerabilità, già rilevata dalle perizie psico‑sociali.

In sintesi:

La tutrice Maria Luisa Palladino accusa Catherine Birmingham di usare i figli a scopo commerciale.

accusa di usare i figli a scopo commerciale. Le contestazioni ruotano attorno al libro *“La nostra vita libera”*, in uscita il 5 maggio.

Il parere delle professioniste non è vincolante, ma pesa nel procedimento sui minori.

Le parti possono depositare nuove memorie difensive entro il 21 aprile.

Secondo quanto emergerebbe dalle ultime relazioni, la pubblicazione del libro di Catherine Birmingham segnerebbe un’ulteriore frattura nel già complesso rapporto con i figli, allontanati e affidati ai servizi sociali.

La tutrice Maria Luisa Palladino contesta alla madre di esporre la storia familiare, e quindi i minori, in funzione della promozione editoriale e della costruzione di un’immagine pubblica.

Il tema è particolarmente sensibile perché le precedenti valutazioni tecniche avevano già evidenziato un quadro di “disagio severo” nei bambini, tra cambiamenti repentini di stile di vita, ribalta mediatica e conflitti con le figure di riferimento.

Come sottolineato da Il Centro, i giudici hanno nominato due professioniste per esprimere un parere che, pur non essendo vincolante, costituisce un elemento di forte orientamento nella decisione sul futuro collocamento dei minori e sui limiti all’esposizione pubblica del nucleo familiare.

Il libro “La nostra vita libera” e il nodo dell’esposizione dei minori

Secondo le anticipazioni riportate dall’ANSA, *“La nostra vita libera”* racconta la scelta della famiglia nel bosco di vivere “off the grid”, fuori dai modelli di consumo dominanti, con istruzione parentale, autoproduzione e strettissimo contatto con la natura.

La narrazione, proposta come percorso di coerenza e autodeterminazione, entra però in rotta di collisione con il procedimento giudiziario aperto dopo l’allontanamento dei figli e il loro inserimento in strutture seguite dai servizi sociali.

Per la difesa di Catherine Birmingham, il libro rappresenta una rivendicazione legittima di una scelta educativa alternativa, non un’operazione di sfruttamento dell’immagine dei minori.

Per la tutrice e le consulenze tecniche, invece, la trasformazione della vicenda familiare in prodotto editoriale rischia di consolidare un’esposizione mediatica permanente, difficilmente compatibile con il diritto dei bambini all’oblio e alla protezione della propria sfera privata.

Nel frattempo, le parti hanno tempo fino al 21 aprile per depositare ulteriori memorie, che saranno decisive per definire i confini tra libertà narrativa della madre e tutela prioritaria dei minori.

Scenari futuri tra libertà genitoriale, media e tutela dei bambini

Il caso della famiglia nel bosco anticipa un conflitto destinato a ripresentarsi: fino a che punto un genitore può trasformare in narrazione pubblica, libri compresi, le esperienze dei propri figli senza ledere il loro diritto alla riservatezza?

Le valutazioni dei giudici, attese dopo il deposito delle memorie, potrebbero costituire un precedente importante sul rapporto fra esposizione mediatica, progetti editoriali personali e limiti imposti dall’interesse superiore del minore.

Il dibattito tocca anche la responsabilità di editori e media nel gestire storie familiari ad alto impatto emotivo, bilanciando libertà d’espressione, esigenze commerciali e protezione di bambini già coinvolti in situazioni di fragilità.

FAQ

Chi è Catherine Birmingham e perché è al centro del caso?

Catherine Birmingham è la madre della cosiddetta famiglia nel bosco, al centro di un procedimento per l’allontanamento dei figli e la loro tutela da parte dei servizi sociali.

Perché il libro “La nostra vita libera” è considerato problematico?

Il libro è ritenuto problematico perché, secondo la tutrice, esporrebbe i figli a fini commerciali, trasformando la loro vicenda personale in strumento promozionale, con possibile impatto negativo sul benessere psico‑emotivo dei minori.

Il parere delle professioniste nominate dal tribunale è vincolante?

No, il parere delle due professioniste non è formalmente vincolante, ma viene considerato altamente influente. Orienta le decisioni dei giudici sulle misure di protezione, sulle eventuali limitazioni all’esposizione mediatica e sul futuro collocamento dei bambini.

Quali sono i prossimi passaggi giudiziari nel caso della famiglia nel bosco?

I prossimi passaggi prevedono il deposito di ulteriori memorie entro il 21 aprile. Successivamente, il tribunale valuterà complessivamente le relazioni tecniche, le istanze difensive e l’interesse prevalente dei minori prima di assumere nuove decisioni.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle informazioni disponibili su Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione in chiave analitica.