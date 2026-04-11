Home / NEWS / Nicole Minetti, la nuova vita lontano dalla politica dopo le inchieste e la grazia presidenziale

Chi è oggi Nicole Minetti e come vive lontano dai riflettori

Nicole Minetti, ex igienista dentale di Silvio Berlusconi ed ex consigliera regionale per la Lombardia, è una delle figure più discusse della Seconda Repubblica. È diventata celebre tra il 2007 e il 2012 tra televisione, politica e il coinvolgimento nel caso Ruby, sfociato in una condanna per favoreggiamento della prostituzione. Oggi vive tra Montecarlo, Uruguay, Ibiza, Stati Uniti e Milano, mantenendo un profilo rigidamente privato. La domanda centrale è perché una protagonista mediatica di primo piano abbia scelto una quasi totale “sparizione” dalla scena pubblica, rinunciando a Tv, social e interviste proprio nell’epoca dell’esposizione permanente.

In sintesi:

Da valletta in Tv a igienista di Berlusconi , poi consigliera regionale lombarda.

, poi consigliera regionale lombarda. Ruolo centrale nel caso Ruby , con processo e condanna per favoreggiamento della prostituzione.

, con processo e condanna per favoreggiamento della prostituzione. Nuova vita tra Ibiza , Stati Uniti , Montecarlo e Uruguay come Dj e madre.

, , e come Dj e madre. Scelta radicale dell’invisibilità mediatica: niente Tv, niente social, nessuna esposizione pubblica.

Dalla Tv al caso Ruby: ascesa, caduta e ricostruzione

Il percorso pubblico di Nicole Minetti inizia nel 2007 con il programma satirico di Rai 2 “Scorie”, dove appare come valletta mentre conclude gli studi.

Successivamente si laurea e lavora al San Raffaele, diventando l’igienista dentale di Silvio Berlusconi. Nel 2010 entra in politica: si candida e viene eletta come consigliera regionale per la Lombardia, carica che mantiene fino al 2012 grazie al sostegno diretto dell’allora leader del centrodestra.

La svolta giudiziaria arriva con il coinvolgimento nel caso Ruby, insieme a Emilio Fede, con l’accusa di favoreggiamento della prostituzione. Il processo segna la fine della sua carriera politica e della sua presenza continuativa nei media italiani, trasformandola in uno dei simboli più controversi dell’intreccio tra potere, spettacolo e cronaca giudiziaria.

Dopo la condanna, Nicole Minetti si trasferisce a Ibiza e inizia a lavorare come Dj, attività che la porta poi a muoversi anche negli Stati Uniti. Nel frattempo intreccia diverse relazioni sentimentali fino all’incontro con l’imprenditore Giuseppe Cipriani, erede della famiglia proprietaria dell’iconico Harry’s Bar. I due stanno insieme da 12 anni e nel 2018 hanno avuto un figlio. La coppia conduce una vita agiata e cosmopolita tra Montecarlo, Uruguay, Ibiza, gli Stati Uniti e frequenti, ma discreti, ritorni a Milano.

La scelta dell’invisibilità: strategia di immagine e futuro possibile

Negli ultimi anni Nicole Minetti ha rifiutato ospitate televisive, interviste e talk show, evitando accuratamente ogni forma di rientro mediatico.

Non è presente in modo pubblico nemmeno sui social: niente profili aperti, nessun racconto diretto della sua quotidianità, nessuna monetizzazione dell’ex fama. Ha scelto l’invisibilità, concentrandosi sulla famiglia, sul figlio e su una vita privilegiata ma schermata. In un contesto di sovraesposizione digitale, questa è una decisione quasi controcorrente, che segnala una precisa strategia di protezione dell’immagine e di controllo della narrazione biografica.

In prospettiva, l’eventuale ritorno pubblico di Nicole Minetti – in Tv, editoria o piattaforme digitali – potrebbe generare forte interesse, ma al momento la linea seguita resta quella del silenzio e della distanza dai riflettori.

FAQ

Chi è oggi Nicole Minetti e di cosa si occupa?

Oggi Nicole Minetti vive tra Europa e Americhe, si occupa della famiglia e lavora saltuariamente come Dj, mantenendo un profilo estremamente riservato.

Dove vive attualmente Nicole Minetti insieme a Giuseppe Cipriani?

Vive alternandosi tra Montecarlo, Uruguay, Ibiza, Stati Uniti e Milano, seguendo anche gli impegni imprenditoriali di Giuseppe Cipriani.

Nicole Minetti è ancora coinvolta in politica o in Tv?

No, ha abbandonato sia la politica sia la televisione. Non ricopre incarichi pubblici né partecipa stabilmente a programmi o talk show.

Perché Nicole Minetti non usa più i social network?

La scelta è volutamente prudente: tutela la privacy familiare, riduce l’esposizione mediatica e limita il rischio di nuove controversie sul proprio passato.

Qual è la fonte delle informazioni su Nicole Minetti in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.