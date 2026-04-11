Home / NEWS / Garlasco, nuovi audio di Andrea Sempio su cane e gatto riaccendono l’ipotesi di violenza sugli animali

Nuovi audio su Andrea Sempio riaccendono il caso Garlasco

Chi è finito al centro del dibattito è Andrea Sempio, già coinvolto nell’ombra giudiziaria legata al delitto di Garlasco.

Che cosa ha provocato nuove polemiche? La diffusione televisiva di audio ambientali a lui attribuiti, con frasi dal tono ritenuto violento verso un gatto e un cane.

Dove nasce la controversia? Dai programmi di approfondimento come “Mattino 5”, che hanno rimandato in onda gli estratti, enfatizzandone la presunta aggressività.

Quando si inserisce tutto questo? Nel pieno dell’inchiesta bis su Garlasco, mentre la Procura di Pavia accelera verso una decisione attesa per fine maggio 2026.

Perché gli audio fanno discutere? Perché, secondo il consulente Armando Palmegiani, le frasi sarebbero decontestualizzate, non penalmente rilevanti e comunque scollegate dall’omicidio di Chiara Poggi.

In sintesi:

Nuovi audio attribuiti ad Andrea Sempio rilanciano il dibattito mediatico sul caso Garlasco.

rilanciano il dibattito mediatico sul caso Garlasco. Le frasi sugli animali vengono lette in TV come potenzialmente violente e inquietanti.

Il consulente Armando Palmegiani denuncia decontestualizzazione e assenza di legame col delitto.

denuncia decontestualizzazione e assenza di legame col delitto. La Procura di Pavia chiuderà l’inchiesta bis su Sempio entro fine maggio 2026.

Audio sugli animali, interpretazioni mediatiche e linea difensiva

Il primo audio, registrato in auto, contiene espressioni attribuite a Sempio su un gatto, interpretate da alcuni commentatori come indice di aggressività.

Successivamente è emerso un secondo audio, sempre in automobile, nel quale Sempio direbbe: “Bellissimo quel cane, ti faccio anche andare però… guarda che te lo stiro eh”.

In studio, la lettura televisiva ha insistito sui toni minacciosi, trasformando i file in materiale di forte impatto emotivo, pur senza alcun collegamento diretto a fatti di reato noti.

Armando Palmegiani, consulente di Sempio, respinge questa ricostruzione: nello stesso audio, evidenzia, l’uomo afferma anche “Che bel cane”, elemento che – secondo la difesa – ridimensiona l’interpretazione violenta.

Palmegiani arriva a definire sproporzionata la continua riproposizione mediatica: “Forse sarebbe il caso di smettere di mandare in onda questi ‘tremendi’ audio”, ricordando che la cronaca giudiziaria offre numerosi altri casi più rilevanti sotto il profilo probatorio.

Indagini scientifiche e possibile impatto sul futuro di Sempio

Parallelamente al clamore mediatico, la Procura di Pavia ha accelerato sul fronte investigativo, fissando a fine maggio 2026 il termine per definire la posizione di Andrea Sempio nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco.

Al centro della nuova fase non ci sono gli audio sugli animali, bensì perizie scientifiche avanzate: dalla rinnovata Bloodstain Pattern Analysis (BPA) alle valutazioni biostatistiche sul Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, oggi ritenuto “utile” grazie a tecnologie più sofisticate rispetto alle analisi originarie.

L’eventuale incrocio fra questi risultati e il profilo genetico di Sempio potrebbe orientare la decisione della Procura verso un’archiviazione oppure verso nuove iniziative giudiziarie. In questo scenario, la centralità mediatica degli audio rischia di oscurare il vero cuore probatorio dell’inchiesta, fondato su tracciati biologici, statistiche forensi e ricostruzioni oggettive della scena del crimine.

FAQ

Che cosa dicono i nuovi audio attribuiti ad Andrea Sempio?

I nuovi audio contengono frasi colloquiali su un gatto e un cane, con espressioni interpretabili come minacciose, ma giudicate decontestualizzate e non penalmente rilevanti dal consulente Armando Palmegiani.

Perché gli audio su Sempio non incidono direttamente sull’inchiesta bis?

Gli audio, pur discussi mediaticamente, non risultano collegati a condotte di reato specifiche. L’inchiesta bis si fonda soprattutto su perizie scientifiche, Dna e Bloodstain Pattern Analysis, ritenute molto più rilevanti dagli inquirenti.

Quando verrà definita la posizione di Andrea Sempio nel caso Garlasco?

La posizione di Andrea Sempio sarà definita, secondo l’attuale programmazione della Procura di Pavia, entro la fine di maggio 2026, al termine della rivalutazione delle perizie scientifiche disponibili.

Qual è il ruolo delle nuove analisi Dna nel delitto di Garlasco?

Le nuove analisi Dna, rese possibili da tecnologie più avanzate, mirano a chiarire l’origine dei profili genetici sotto le unghie di Chiara Poggi, fornendo indicazioni statisticamente più solide rispetto alle indagini iniziali.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica sul caso?

La ricostruzione deriva effettivamente da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate e verificate dalla nostra Redazione specializzata in cronaca giudiziaria.