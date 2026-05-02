Home / EDITORE1 / Huawei introduce funzione di auto tracking per la fotocamera sugli smartphone di nuova generazione

Huawei testa la funzione “Follow the Person” su HarmonyOS 6.1.1

Huawei sta sperimentando una nuova funzione di auto‑tracking della fotocamera, chiamata “Follow the Person”, integrata nell’aggiornamento HarmonyOS 6.1.1 (24) Beta. La novità, resa disponibile sul portale sviluppatori della casa cinese, punta a migliorare riprese video, videochiamate e vlog senza accessori esterni o app terze.

In questa fase la funzione è limitata a un pubblico di sviluppatori e tester, ma rappresenta un segnale chiaro sulla direzione della piattaforma mobile di Huawei.

Grazie ad algoritmi avanzati di crop e zoom in tempo reale, la fotocamera segue automaticamente il soggetto che si muove, mantenendolo al centro dell’inquadratura e riducendo la necessità di interventi manuali.

In sintesi:

HarmonyOS 6.1.1 (24) Beta introduce la nuova funzione “Follow the Person”.

La fotocamera segue automaticamente il soggetto con crop e zoom in tempo reale.

Funzione pensata per vlog, videochiamate e video conferencing in mobilità.

Disponibile solo in versione sviluppatore, non certa l’inclusione nella release stabile.

Come funziona “Follow the Person” e cosa cambia per gli utenti

Secondo la documentazione ufficiale, “Follow the Person” viene esposto come nuova API all’interno del Camera Kit di HarmonyOS, la suite che consente agli sviluppatori di integrare funzioni fotografiche avanzate nelle proprie app.

La tecnologia sfrutta algoritmi di riconoscimento del soggetto e un sistema combinato di ritaglio e ingrandimento dell’immagine, così da mantenere il volto o il corpo della persona sempre centrato, anche quando esce parzialmente dall’inquadratura originaria.

Per chi realizza vlog camminando, partecipa a riunioni in video o effettua videochiamate mentre si muove, la soluzione elimina la necessità di treppiedi motorizzati o app dedicate, portando il tracking direttamente a livello di sistema operativo.

Al momento, la funzione è disponibile solo nella build developer‑focused HarmonyOS 6.1.1 (24) Beta, distribuita tramite il portale sviluppatori di Huawei.

Questa fase serve a testare stabilità, consumi energetici, compatibilità con l’ecosistema di app e a raccogliere feedback per eventuali ottimizzazioni.

Non è ancora confermato se “Follow the Person” verrà inserita senza modifiche nella futura versione stabile di HarmonyOS 6.1, né su quali modelli di smartphone sarà ufficialmente supportata al lancio.

Impatto strategico di Follow the Person sull’ecosistema Huawei

L’integrazione nativa di una funzione di auto‑tracking avvicina gli smartphone Huawei alle soluzioni tipiche di videocamere professionali e gimbal intelligenti, rafforzando il posizionamento del brand su creatività e produttività mobile.

In prospettiva, l’API “Follow the Person” potrebbe diventare uno standard interno per app di videoconferenza, social, didattica a distanza e strumenti di collaborazione, offrendo un tracking coerente e ottimizzato a livello di sistema operativo.

Parallelamente, l’aggiornamento beta cita miglioramenti ad altri componenti chiave come ArkUI e ArkWeb, segnando un’evoluzione complessiva dell’ecosistema HarmonyOS oltre la sola fotografia.

FAQ

Che cos’è la funzione Follow the Person di Huawei?

È una funzione di auto‑tracking della fotocamera che, tramite crop e zoom in tempo reale, mantiene automaticamente il soggetto al centro dell’inquadratura durante i movimenti.

Su quale versione di HarmonyOS è disponibile Follow the Person?

È attualmente disponibile nella build sviluppatori HarmonyOS 6.1.1 (24) Beta, distribuita tramite il portale developer di Huawei per test e integrazioni nelle app.

Follow the Person arriverà su tutti gli smartphone Huawei?

È plausibile che venga estesa a più modelli, ma al momento Huawei non ha comunicato l’elenco ufficiale dei dispositivi compatibili né le tempistiche definitive.

Quali app potranno sfruttare Follow the Person su HarmonyOS?

Potranno usarla tutte le app che integreranno l’API del Camera Kit, inclusi potenzialmente social, piattaforme di videoconferenza, strumenti per vlog e applicazioni professionali di comunicazione.

Quali sono le fonti originali delle informazioni su Follow the Person?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.