Home / EVENTI / Juventus, Spalletti e il nodo Openda riscattato a caro prezzo tra costi elevati e pochi gol

Riscatto di Openda: cosa cambia per Juventus dopo il successo con Atalanta

La vittoria della Juventus contro l’Atalanta, allo Stadium a inizio aprile 2026, non vale solo punti per la corsa Champions League, ma attiva una clausola pesante sul bilancio bianconero. Raggiungendo almeno il decimo posto in Serie A, condizione ormai aritmetica, scatta infatti l’obbligo di riscatto di Loïs Openda dal Lipsia.

Il prestito si trasforma così in acquisto definitivo, con un esborso superiore ai 40 milioni di euro, a fronte però di un rendimento in campo nettamente inferiore alle aspettative.

Il club si trova ora a dover gestire un asset costoso e poco determinante, in un’estate in cui l’intero reparto offensivo – da Arkadiusz Milik a Dusan Vlahovic – sarà al centro di delicate decisioni strategiche.

In sintesi:

Scatta il riscatto obbligatorio di Loïs Openda dopo il successo della Juventus sull’ Atalanta .

dopo il successo della sull’ . Esborso complessivo oltre 40 milioni al Lipsia , con costo annuo superiore a 17 milioni.

, con costo annuo superiore a 17 milioni. Rendimento deludente: 2 gol in 36 presenze e ruolo marginale nelle gerarchie offensive.

Estate 2026 decisiva: valutazioni su Openda, Milik, Vlahovic e altri profili offensivi.

Numeri del riscatto di Openda e impatto sul bilancio bianconero

Nella stagione 2025/2026 la Juventus ha registrato per Loïs Openda un costo complessivo di circa 10,7 milioni di euro: 3,3 milioni per il prestito dal Lipsia e uno stipendio di 4 milioni netti, pari a 7,4 milioni lordi.

Con l’attivazione del riscatto obbligatorio, il club verserà 40,6 milioni di euro per acquisire definitivamente il cartellino, cifra che verrà ammortizzata a bilancio.

Su un contratto residuo di quattro anni, l’ammortamento annuo si attesterà intorno ai 10,15 milioni di euro, ai quali aggiungere circa 7,4 milioni di costo lordo per l’ingaggio: il peso complessivo salirà quindi a circa 17,55 milioni di euro a stagione dal 2026/2027.

L’incremento rispetto all’esercizio attuale è di circa 6,85 milioni l’anno, con un impatto significativo sul monte ingaggi e sulla capacità della Juventus di effettuare altri investimenti, soprattutto in caso di mancata valorizzazione tecnica del giocatore.

Rendimento di Openda e nodi mercato in attacco verso il 2026

In campo, Loïs Openda non ha finora giustificato il peso economico dell’operazione: solo due gol in 36 presenze complessive tra Serie A e coppe, poco più di mille minuti giocati e un costo stimato di circa 40 mila euro per minuto.

L’allenatore Luciano Spalletti lo ha progressivamente arretrato nelle gerarchie offensive, preferendo altri profili.

Il riscatto obbligatorio trasforma dunque Openda in un asset da rivalutare attraverso un rilancio tecnico o da collocare sul mercato, ipotesi oggi complessa senza generare minusvalenza su un valore contabile di oltre 40 milioni.

Parallelamente, la Juventus deve sciogliere altri nodi: il futuro di Arkadiusz Milik, appena rientrato dopo un lungo stop e legato a uno stipendio da 3,5 milioni netti spalmato su due stagioni; il possibile rinnovo di Dusan Vlahovic fino al 2028 con ingaggio ridotto a 6-7 milioni bonus inclusi, dopo l’investimento da oltre 70 milioni del 2022; la gestione di Andrea Cambiaso, condizionato da rendimento altalenante e tensioni con parte della tifoseria.

Scenari futuri: come la Juventus può trasformare un vincolo in opportunità

Il dossier Openda obbliga la Juventus a una strategia chiara: rilancio tecnico, magari con ruolo e compiti rivisti, oppure cessione ragionata, anche in prestito con obbligo condizionato, per diluire il rischio economico.

Molto dipenderà dalle entrate garantite dalla qualificazione in Champions League e dall’evoluzione dei dossier Milik e Vlahovic.

Un utilizzo mirato nelle rotazioni o in competizioni specifiche potrebbe contribuire a recuperare valore, rendendo meno pesante a bilancio un investimento oggi percepito come sproporzionato rispetto ai numeri in campo.

FAQ

Perché è scattato il riscatto obbligatorio di Loïs Openda?

Il riscatto è scattato automaticamente perché la Juventus ha raggiunto almeno il decimo posto in Serie A, condizione prevista contrattualmente con il Lipsia.

Quanto costa ogni anno Openda al bilancio della Juventus?

A partire dal 2026/2027, il costo annuo complessivo di Loïs Openda sarà di circa 17,55 milioni tra ammortamento del cartellino e stipendio lordo.

Quanti gol ha segnato Openda nella stagione 2025-2026?

Openda ha realizzato complessivamente due gol in 36 presenze tra campionato e coppe, accumulando poco più di mille minuti giocati con la Juventus.

Quale sarà il nuovo ingaggio di Dusan Vlahovic dopo il rinnovo?

In caso di rinnovo fino al 2028, l’ingaggio di Dusan Vlahovic dovrebbe ridursi a una forbice tra 6 e 7 milioni di euro complessivi annui, bonus inclusi.

Quali sono le fonti utilizzate per l’elaborazione di questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.