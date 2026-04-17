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Selvaggia Lucarelli torna da Pio e Amedeo dopo le critiche

Selvaggia Lucarelli torna da Pio e Amedeo dopo le critiche

Selvaggia Lucarelli da Pio e Amedeo: cosa è cambiato e perché

Chi: la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli, il duo comico pugliese Pio e Amedeo e il cronista tv Massimo Falcioni.
Cosa: la partecipazione di Lucarelli allo show Stanno Tutti Invitati riaccende vecchie critiche del 2021, rilanciate da Falcioni sui social come possibile esempio di incoerenza.
Dove: su Canale 5 e sulla piattaforma X, nell’ambito del dibattito sulla tv generalista e sulla comicità “politicamente scorretta”.
Quando: la puntata con Lucarelli è andata in onda il 16 aprile 2026; l’articolo critico risale al 4 maggio 2021.
Perché: il contrasto tra le dure parole del passato e la presenza da ospite oggi solleva interrogativi sul rapporto fra critica, opportunità televisive e coerenza nel sistema mediatico italiano.

In sintesi:

  • Selvaggia Lucarelli ospite di Pio e Amedeo in Stanno Tutti Invitati su Canale 5.
  • Massimo Falcioni rilancia un articolo 2021 in cui Lucarelli criticava duramente il duo.
  • Nel pezzo Lucarelli definiva Pio e Amedeo “volgarmente corretti”, lontani da Checco Zalone.
  • Sui social si riapre il tema della coerenza dei commentatori nel piccolo schermo.

Dal ruolo di critica severa all’ospitata in prima serata

La presenza di Selvaggia Lucarelli nello show di Pio e Amedeo arriva al culmine di una stagione di forte esposizione su Canale 5. Negli ultimi mesi la giornalista è stata opinionista a L’Isola dei Famosi con Veronica Gentili, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, protagonista di Scherzi a Parte e presenza fissa al Grande Fratello Vip al fianco di Cesara Buonamici.

Proprio mentre andava in onda Stanno Tutti Invitati, il cronista tv Massimo Falcioni ha ripescato su X un editoriale del 4 maggio 2021 pubblicato su TPI.it. In quell’articolo, intitolato “Perché Pio e Amedeo non sono neppure un’unghia di Checco Zalone”, Lucarelli smontava la retorica della loro presunta “scorrettezza”.

La giornalista scriveva che “i due non sono né Zalone né politicamente scorretti. Sono volgarmente corretti, perché usano la volgarità in maniera prevedibile e conformista”, avvicinando la loro comicità alla risata “da Cinepanettone” e criticando il tentativo di nobilitarla con l’etichetta di politicamente scorretta. Falcioni ha commentato ironicamente il contrasto con un secco: “Quella qua sotto era un’omonima”.

Coerenza, carriera e tv generalista: le domande aperte

La scelta di Selvaggia Lucarelli di sedere sul divano di Pio e Amedeo dopo averli duramente criticati offre uno spaccato significativo delle dinamiche televisive italiane. Nel piccolo schermo, le linee di demarcazione fra giudizio giornalistico, partecipazione ai format d’intrattenimento e opportunità di visibilità tendono a sfumare.

L’operazione social di Massimo Falcioni intercetta una sensibilità crescente del pubblico: l’attenzione alla coerenza dei commentatori che, da un lato, rivendicano autonomia critica, dall’altro accettano ruoli in programmi oggetto di precedenti stroncature. Il caso Lucarelli–Pio e Amedeo diventa così un test su quanto, nella tv commerciale, conti ancora la memoria delle posizioni prese e quanto, invece, prevalga la logica dello show permanente e dei palinsesti integrati di Mediaset.

FAQ

Cosa disse Selvaggia Lucarelli di Pio e Amedeo nel 2021?

Nel 2021 definì Pio e Amedeo “volgarmente corretti”, accusandoli di usare una comicità prevedibile e conformista, lontana dall’intelligenza satirica di Checco Zalone.

Perché l’ospitata da Pio e Amedeo fa discutere oggi?

Fa discutere perché contrasta con quell’articolo molto critico. Alcuni, come Massimo Falcioni, leggono nella scelta una possibile mancanza di coerenza.

Qual è oggi il ruolo televisivo di Selvaggia Lucarelli?

Attualmente è volto ricorrente di Canale 5: opinionista a L’Isola dei Famosi, ospite di talk, vittima di Scherzi a Parte e presenza fissa al Grande Fratello Vip.

Cosa significa “volgarmente corretti” nella critica di Lucarelli?

Indica una comicità che usa volgarità in modo convenzionale, senza vero rischio né rottura, più vicina ai cinepanettoni che alla satira.

Qual è la fonte originale di questa notizia televisiva?

La notizia è stata ricostruita da nostra Redazione tramite elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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