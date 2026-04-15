Netflix punta alle sale cinematografiche e cambia strategia globale

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Netflix valuta una svolta cinematografica: cosa cambia per le sale

Netflix sta studiando una nuova strategia per il grande schermo, aprendo a un uso più esteso delle sale cinematografiche. A Las Vegas, durante il CinemaCon 2026, il co-CEO Ted Sarandos ha incontrato i vertici delle principali catene americane per discutere possibili uscite theatrical di maggior peso. Gli incontri, privi di accordi formali, segnalano però un cambio di approccio rispetto alla linea storicamente rigida della piattaforma sul tema cinema. Questa riflessione arriva in un momento in cui esempi recenti di film lanciati prima in sala e poi in streaming dimostrano la sostenibilità di un modello ibrido. Sullo sfondo, l’obiettivo di rafforzare prestigio, ricavi e competitività di Netflix nel mercato globale dell’audiovisivo.

In sintesi:

Al CinemaCon Ted Sarandos incontra i big delle sale USA per più film Netflix al cinema.

incontra i big delle sale USA per più film Netflix al cinema. Finora Netflix ha privilegiato finestre brevi, con forti tensioni con esercenti e registi.

L’ipotesi di una strategia ibrida nasce dopo i casi KPop Demon Hunters, F1 e Project Hail Mary.

Narnia potrebbe diventare il banco di prova globale della nuova politica theatrical.

Gli incontri di Las Vegas e il cambio di rotta di Ted Sarandos

Secondo indiscrezioni riportate da The Wrap, Ted Sarandos ha avuto a Las Vegas colloqui riservati con Adam Aron di AMC Theatres, Eduardo Acuna di Regal e Sean Gamble di Cinemark. Sul tavolo, la possibilità di portare un numero molto maggiore di titoli Netflix in sala con finestre più significative.

Sarandos avrebbe partecipato a due sessioni: una con gli esercenti internazionali e una con i rappresentanti di Cinema United, principale organizzazione dell’esercizio statunitense. Nessun accordo vincolante, ma un clima definito “incoraggiante”. Una fonte descrive il co-CEO come intenzionato a «mettere il piede in acqua»; un’altra sottolinea che «vuole trovare un modo per lavorare insieme».

Per anni, Netflix ha concesso alla sala soltanto uscite tecniche di due-tre settimane, mirate ai premi più che al box office, generando attriti con gli esercenti e con diversi autori. Emblematico il caso di Emerald Fennell, che avrebbe preferito realizzare Cime Tempestose con Warner Bros. per garantirsi un vero sostegno theatrical.

Il punto di svolta viene individuato nella fase in cui Netflix ha corteggiato Warner Bros.. Nella call sui risultati del quarto trimestre, ricordata da The Wrap, Ted Sarandos ha ammesso di aver cambiato prospettiva: «Quando questo accordo si chiuderà, saremo nel business theatrical». E ancora: «Questo è un business e non una religione… le condizioni cambiano e cambiano anche le intuizioni». Pur ribadendo il timore che finestre troppo lunghe indeboliscano l’appeal della piattaforma, oggi Sarandos deve confrontarsi con dati che indicano la fattibilità di una convivenza virtuosa tra incassi al botteghino e streaming.

Narnia e il modello ibrido: come può trasformarsi la strategia Netflix

Gli analisti guardano soprattutto al caso Narnia, già programmato in formato IMAX per il weekend del Ringraziamento e poi in arrivo su Netflix a Natale. Una finestra di questo tipo rappresenterebbe il primo vero stress test di una politica theatrical più ampia per un franchise globale targato Netflix.

Il contesto di mercato è favorevole al modello ibrido. The Wrap cita il percorso di KPop Demon Hunters, il successo di F1 per Apple e di Project Hail Mary per Amazon MGM: casi che dimostrano come il lancio in sala possa rafforzare non solo il box office, ma anche l’attenzione del pubblico e il valore percepito in streaming.

Per Netflix, l’apertura alla sala significherebbe più leve di marketing, maggiore prestigio autoriale e una risposta concreta alle richieste di registi e talent che chiedono un vero passaggio cinematografico. Per gli esercenti, l’eventuale accordo con la piattaforma leader dello streaming globale offrirebbe nuovi titoli-evento in grado di stabilizzare programmazione e ricavi, in una fase ancora delicata per la tenuta del box office dopo la pandemia.

La sfida sarà trovare un equilibrio tra finestre non troppo lunghe, tutela del valore dell’abbonamento e rendimento economico in sala. Il percorso si preannuncia graduale, ma i segnali che arrivano da Las Vegas indicano che la strategia di Ted Sarandos sul theatrical non è più un tabù.

Prospettive future per l’alleanza tra sale e piattaforme streaming

Se la svolta si concretizzerà, titoli di fascia alta come Narnia potrebbero inaugurare una nuova fase di cooperazione strutturale tra Netflix e gli esercenti. Un modello, quello della finestra flessibile, che potrebbe essere esteso progressivamente a saghe, blockbuster d’autore e film prestige da premi, creando un “circuito premium” capace di valorizzare sia la sala sia lo streaming.

Per il pubblico significherebbe più opzioni di fruizione, con uscite evento sul grande schermo seguite da un approdo rapido in piattaforma. Per l’industria, una riduzione della contrapposizione ideologica tra cinema e streaming e un ritorno alla centralità del valore industriale dei contenuti, misurato sull’intero ciclo di sfruttamento, non su un singolo canale.

FAQ

Cosa ha discusso Ted Sarandos con le catene cinematografiche americane?

Gli incontri hanno riguardato l’ipotesi di aumentare il numero di film Netflix distribuiti in sala, con finestre theatrical più ampie e coordinate con lo streaming.

Perché Netflix finora ha limitato le uscite cinematografiche?

Netflix ha privilegiato uscite brevi, di due-tre settimane, per non indebolire il valore dell’abbonamento e concentrarsi soprattutto su premi e visibilità.

Quale film Netflix è il possibile test per una nuova strategia theatrical?

Narnia è il titolo chiave: previsto in IMAX a Ringraziamento e poi disponibile globalmente su Netflix durante il periodo natalizio.

Che cosa dimostrano i casi KPop Demon Hunters, F1 e Project Hail Mary?

Dimostrano che una release iniziale in sala può aumentare incassi, attenzione mediatica e successo successivo in streaming per i titoli coinvolti.

Qual è la fonte originale delle informazioni su Netflix e il theatrical?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.