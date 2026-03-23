Home / SPETTACOLI & CINEMA / For All Mankind 5 conferma la supremazia nella fantascienza televisiva

For All Mankind 5, la nuova corsa allo spazio tra Marte e Terra

Dal 27 marzo su Apple TV+ arrivano, a cadenza settimanale fino al 29 maggio, i dieci episodi di For All Mankind 5, quinta stagione della serie creata da Ronald D. Moore, Emmy Matt Wolpert e Ben Nedivi.

L’ambientazione è un’ucronia dove l’Urss ha messo piede sulla Luna prima degli USA, innescando una corsa allo spazio che ha trasformato Luna e Marte in nuovi fronti economici, politici e sociali.

L’azione si sposta dal 2003 al 2012: le vecchie generazioni di astronauti cedono il testimone a nuovi protagonisti, ma restano figure chiave come l’ammiraglio Ed Baldwin. La quinta stagione indaga perché lo sfruttamento dell’asteroide Riccioli d’Oro, ricco di iridio, apre una nuova fase di tensioni tra Terra e colonia marziana.

In sintesi:

Quinta stagione ambientata nel 2012, nove anni dopo gli eventi di For All Mankind 4.

Marte prospera grazie all’iridio dell’asteroide Riccioli d’Oro, la Terra affronta forti tensioni politiche.

Il cast storico lascia spazio a nuove generazioni, guidate dal veterano Ed Baldwin.

Scrittura, world building e coerenza storica consolidano la serie tra le migliori di fantascienza.

Trama, personaggi e nuovi equilibri tra Terra e Marte

Nove anni dopo il dirottamento dell’asteroide Riccioli d’Oro nell’orbita marziana da parte di Dev Ayesa e Ed Baldwin, l’estrazione di iridio ha reso Happy Valley una colonia marziana stabile, popolata da migliaia di residenti.

Su Marte, Miles gestisce un ristorante insieme a Ilya, mentre Kelly prosegue le ricerche sulle tracce di vita, osservando un Alex ormai cresciuto in un contesto di normalità extraterrestre. L’utopia marziana sembra possibile, ma è fragile.

Sulla Terra, lo scenario è più cupo: Margo è stata arrestata dopo essersi assunta la responsabilità del sabotaggio della missione su Riccioli d’Oro, pensato per incastrare Irina. In realtà la manovra era opera di Aleida, ancora prigioniera dei sensi di colpa.

I Paesi del blocco M6, dopo massicci investimenti, contestano la gestione del trasporto dell’iridio, innescando frizioni geopolitiche che minacciano direttamente la stabilità di Happy Valley. Le crisi politiche terrestri si riflettono così sugli equilibri, economici e sociali, della colonia marziana, dove il delicato compromesso tra interessi pubblici e privati è vicino al punto di rottura.

Perché For All Mankind 5 alza ancora l’asticella della fantascienza

Con il cast originario quasi del tutto uscito di scena, For All Mankind 5 dimostra come un cambio generazionale possa rafforzare, e non indebolire, l’impianto narrativo.

Nuovi personaggi si inseriscono organicamente nel flusso della storia, senza far rimpiangere figure amate come Gordo, Tracy, Karen o Molly.

La serie conferma una qualità produttiva rara: effetti visivi credibili, regia coerente nonostante l’alternanza di autori, fotografia di alto livello e una colonna sonora che sostiene sia le sequenze spettacolari sia quelle intimiste.

Il vero punto di forza resta la scrittura: la capacità di intrecciare biografie complesse, politica internazionale e ricostruzione storica alternativa, mantenendo sempre centrale il fattore umano. L’ucronia funziona come strumento di analisi del presente: in questo universo, l’energia pulita derivata dalla polvere solare lunare ha mandato in crisi l’industria petrolifera, mentre eventi come l’uragano Katrina, in assenza di cambiamento climatico estremo, risultano molto meno devastanti. Ne emerge un futuro alternativo più avanzato, ma comunque attraversato da disuguaglianze, conflitti e interessi strategici. Il giudizio critico resta altissimo: voto 9.

FAQ

Quando esce For All Mankind 5 su Apple TV+

La quinta stagione è disponibile dal 27 marzo su Apple TV+, con rilascio di un episodio a settimana fino al 29 maggio.

Quanti episodi ha For All Mankind 5 e quanto durano

La stagione 5 comprende dieci episodi. Ogni episodio dura mediamente tra 55 e 70 minuti, in linea con le stagioni precedenti.

Serve rivedere le stagioni precedenti prima di For All Mankind 5

Sì, è fortemente consigliato. La serie è serializzata, con archi narrativi e relazioni che si sviluppano progressivamente dalla prima stagione.

For All Mankind 5 è adatta anche a chi non ama la fantascienza

Sì, perché privilegia personaggi, politica e temi sociali. Gli elementi fantascientifici restano credibili e funzionali al racconto umano.

Quali sono le fonti usate per questa analisi su For All Mankind

Questa analisi deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.