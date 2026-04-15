Home / FINTECH / Truffa Lino il maialino salva soldi prosciuga i risparmi dei pensionati

Truffa della finta app in Trentino: come un’anziana ha perso 200mila euro

Una ottantenne di Trento ha denunciato alla Procura un presunto investimento digitale “sicuro” rivelatosi inesistente.

Due uomini cinquantenni, originari di Campania e Puglia ma residenti al Nord, le avrebbero proposto quote di una società di sviluppo software e app, descritta come innovativa e a basso rischio.

Tra il 2023 e il 2024, fidandosi di rapporti personali di lunga data, la donna avrebbe versato complessivamente oltre 200.000 euro, convinta di costruirsi un piccolo vitalizio.

Le indagini della Guardia di Finanza di Trento hanno portato a un sequestro di pari importo e all’apertura di un’inchiesta per truffa aggravata e autoriciclaggio.

Il caso evidenzia come la combinazione di familiarità personale e presunta innovazione tecnologica resti uno degli strumenti più efficaci per colpire il risparmio privato, soprattutto degli anziani.

In sintesi:

Ottantenne di Trento raggirata con un finto investimento in app e software “a basso rischio”.

Versati oltre 200.000 euro per quote dal valore dichiarato di circa 2.000 euro.

Indagati due cinquantenni del Sud, residenti al Nord, per truffa aggravata e autoriciclaggio.

Guardia di Finanza sequestra 200.000 euro e ricostruisce i flussi bancari dell’operazione.

Dall’app promessa ai sequestri: cosa emerge dall’inchiesta in Trentino

Al centro del caso c’è una presunta società operante nello sviluppo di software e applicazioni per computer e smartphone, descritta alla vittima come progetto solido, innovativo e “a basso rischio”.

La proposta prevedeva l’acquisto di quote societarie, formalmente valutate circa 2.000 euro, ma accompagnate da una pressione costante a incrementare l’investimento per cogliere la “crescita imminente” della piattaforma.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, proprio il rapporto personale di fiducia con i due uomini, entrambi cinquantenni e conosciuti da tempo dall’anziana, avrebbe reso credibili promesse e rassicurazioni.

Nel tempo, la donna avrebbe così destinato ai presunti investimenti i risparmi di una vita, superando i 200.000 euro, con versamenti tracciati su conti riconducibili agli indagati.

La Guardia di Finanza del comando provinciale di Trento, attraverso accertamenti bancari e testimonianze, ha ricostruito i movimenti di denaro, portando al sequestro preventivo di 200.000 euro.

Le somme, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero state in parte reimpiegate in altre attività riconducibili agli stessi soggetti, configurando il reato di autoriciclaggio.

Il caso “Lino Shopping App” e i rischi degli investimenti digitali

Il progetto veniva presentato con un branding rassicurante: il nome “Lino Shopping App” e lo slogan “Lino il maialino salva soldino”.

Sulla carta, l’app avrebbe dovuto offrire cashback e vantaggi sugli acquisti quotidiani, trasformando le spese in piccoli risparmi e rendimenti.

Secondo quanto emerso, però, l’app non sarebbe mai stata effettivamente sviluppata né resa disponibile agli utenti.

Il presunto raggiro si sarebbe quindi consumato interamente nella fase di raccolta dei fondi, confidando su documentazione e spiegazioni verbali.

Solo quando promesse e risultati hanno iniziato a divergere in modo evidente, l’anziana ha compreso la possibile truffa e, assistita dal proprio legale, ha sporto denuncia in Procura.

Le indagini proseguono per chiarire la destinazione finale di tutte le somme e verificare l’eventuale coinvolgimento di ulteriori investitori, in un contesto in cui la narrativa della “finanza hi-tech” continua a rappresentare un potente richiamo per i risparmiatori meno protetti.

FAQ

Chi sono i principali indagati nella truffa dell’app in Trentino?

I principali indagati sono due uomini cinquantenni, originari di Campania e Puglia, da tempo residenti nel Nord Italia, uno stabilmente in Trentino.

Quanti soldi ha perso l’anziana investendo nella finta app?

L’anziana avrebbe versato complessivamente oltre 200.000 euro, a fronte di quote societarie dal valore formale di circa 2.000 euro.

Quali reati contesta la Procura nel caso Lino Shopping App?

La Procura contesta ai due indagati i reati di truffa aggravata ai danni dell’anziana e di autoriciclaggio delle somme ottenute.

Cosa ha fatto la Guardia di Finanza di Trento in questa indagine?

La Guardia di Finanza di Trento ha ricostruito i flussi bancari e disposto un sequestro preventivo di circa 200.000 euro.

Da quali fonti è stata ricostruita la notizia su questa truffa?

La notizia è stata elaborata a partire da informazioni di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.