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Dune Parte 3, rivelata la scena iniziale epica e interstellare

Dune Parte 3, rivelata la scena iniziale epica e interstellare

Dune: Parte Tre, svelato l’incipit bellico mostrato al CinemaCon

Al CinemaCon di Las Vegas, davanti ai principali esercenti e media internazionali, la produzione di Dune: Parte Tre ha presentato in anteprima i primi sette minuti del film di Denis Villeneuve.
Il film, tratto dall’universo creato da Frank Herbert, arriverà nelle sale il 18 dicembre e vede il ritorno di Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e Javier Bardem.
La sequenza iniziale, descritta dai presenti come un “Salvate il soldato Ryan intergalattico”, introduce un conflitto su vasta scala e segna l’ingresso in scena del nuovo, spietato Paul Atreides, ormai imperatore della galassia.

In sintesi:

  • Al CinemaCon mostrati i primi sette minuti di Dune: Parte Tre, a forte impatto bellico.
  • Sequenza d’apertura paragonata a Salvate il soldato Ryan per intensità visiva e realismo.
  • Il film è ambientato 17 anni dopo, con Paul Atreides imperatore oscuro e onnipotente.
  • Uscita nelle sale fissata al 18 dicembre, con promessa di chiusura narrativa completa.

L’incipit di Dune: Parte Tre, un’operazione bellica da shock visivo

L’apertura di Dune: Parte Tre si apre con un allarme assordante, navi che precipitano tra le nuvole, cielo squarciato da tuoni e fulmini, esplosioni continue.
Le navette da sbarco, gremite di soldati, planano verso il suolo: alcuni dormono, altri fissano il vuoto, finché una voce mormora: “L’acqua cadrà dal cielo”.
Il coro si trasforma in una preghiera collettiva: “Dio sia con noi”, segnale di una missione disperata, quasi suicida.

Tra i combattenti emerge la figura di Stilgar, interpretato da Javier Bardem, che guida l’assalto sotto una pioggia battente, elemento rarissimo nell’universo di Dune.
I soldati Fremen si lanciano all’attacco, ma vengono travolti da una raffica di colpi d’arma da fuoco provenienti da una torretta mitragliatrice.
Una gigantesca nave spaziale si staglia nel cielo e riversa fuoco continuo sul campo, costringendo le truppe a cercare riparo sotto un muro e tra i relitti delle navi colpite.

Stilgar osserva il fronte con un telescopio, mentre i soldati cercano di piazzare un perforatore per abbattere lo scudo nemico.
Serve l’intera dotazione di tre colpi: i proiettili, però, rimbalzano sul campo di forza e colpiscono la struttura sotto cui i soldati si sono rifugiati, schiacciandone diversi.
Chi tenta la fuga viene ucciso dalle esplosioni, in una messa in scena cruda e iperrealista che spiega il paragone con lo sbarco in Normandia di Steven Spielberg.

Paul Atreides imperatore: svolta oscura e conclusione della saga

Denis Villeneuve ha confermato che Dune 3 si colloca 17 anni dopo gli eventi del capitolo precedente: Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, è ormai a capo dell’intera galassia.
L’attore descrive Paul come “la sua peggior visione, un imperatore onnipotente dell’universo oscuro”, figura lontanissima dal giovane eroe messianico visto in precedenza.
Per consolidare il potere ha rinunciato all’amore per Chani, la Fremen di Zendaya, scegliendo un matrimonio politico con la Principessa Irulan, interpretata da Florence Pugh.

Nel footage mostrato al CinemaCon, il personaggio di Jason Momoa si rivolge a Paul con parole durissime: “Hai conquistato la galassia. Hai distrutto migliaia di mondi. Credo che tu sia ormai irrecuperabile”.
In un’altra scena, Chani provoca Paul chiedendogli: “Come ci si sente ad essere umani come tutti gli altri, Paul Atreides?”, sottolineando lo scarto tra l’uomo e il mito politico-religioso costruito attorno a lui.
Presentando il film, Villeneuve lo ha definito un “thriller” e ha promesso un capitolo “più intenso e decisamente più emozionante”, concepito per offrire una conclusione soddisfacente all’arco narrativo di Paul Atreides.

Le prime reazioni sui social dei presenti al panel confermano l’impatto della sequenza d’apertura, giudicata tra le più potenti mai realizzate nel cinema di fantascienza recente.
Per il regista canadese, che dopo questa trilogia dovrebbe dedicarsi al prossimo film di James Bond, Dune: Parte Tre rappresenta il capitolo conclusivo nel suo rapporto con Arrakis.
Il responso definitivo arriverà dal pubblico in sala dal 18 dicembre, data cruciale anche per misurare il peso industriale della saga nel mercato globale.

Le prospettive per la saga di Dune dopo il terzo capitolo

Con Dune: Parte Tre, Denis Villeneuve punta a chiudere in modo compiuto la parabola di Paul Atreides, ma lascia aperta la possibilità di espandere l’universo in futuro.
Il successo al botteghino e l’accoglienza della critica determineranno se Warner Bros. e Legendary investiranno in nuovi spin-off cinematografici o in ulteriori progetti seriali oltre le iniziative già avviate.
Per ora, l’incipit bellico mostrato a Las Vegas suggerisce una svolta più cupa e matura, che potrebbe rendere il terzo capitolo un riferimento per il cinema di fantascienza ad alto budget nei prossimi anni.

FAQ

Quando esce Dune: Parte Tre nei cinema italiani?

Ufficialmente, Dune: Parte Tre è previsto in uscita nelle sale il 18 dicembre, salvo eventuali slittamenti nel calendario distributivo internazionale.

Dune 3 è l’ultimo film della saga diretta da Denis Villeneuve?

Sì, Denis Villeneuve ha indicato Dune: Parte Tre come conclusione dell’arco di Paul Atreides, prima di dedicarsi al nuovo film di James Bond.

Serve aver visto i primi due Dune per capire Dune: Parte Tre?

Sì, la storia riparte 17 anni dopo gli eventi precedenti: la visione di Dune e Dune: Parte Due è fondamentale per comprendere personaggi e politica.

Il tono bellico dell’incipit rappresenta tutto il film?

Probabilmente no: Villeneuve ha descritto l’opera come un thriller più emotivo, dove guerra, intrigo politico e drammi personali convivono.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Dune 3?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti e lanci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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