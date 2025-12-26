Basciano fidanzato con sosia di Sophie Codegoni: l’annuncio natalizio sorprende i fan

Dettagli sulla nuova relazione

Alessandro Basciano ha scelto il periodo natalizio per rendere pubblica la sua nuova relazione con Ginevra Milia. La conferma è arrivata tramite una storia Instagram in cui il deejay appare abbracciato alla giovane: l’immagine non lascia spazio a interpretazioni sulla natura del legame. Fonti e ricostruzioni indicano che la frequentazione va avanti da circa cinque mesi, con i primi segnali concreti emersi lo scorso luglio. Da allora la coppia si è vista con continuità, consolidando un rapporto che ora viene dichiarato apertamente.

Chi è la “fotocopia” di Sophie Codegoni

Ginevra Milia è una giovane di origini palermitane residente a Milano, dove lavora e vive attualmente. L’identikit pubblico è essenziale: gestisce un profilo Instagram pubblico seguito da circa 13 mila utenti, dove condivide immagini di viaggi e momenti della vita quotidiana, spesso accompagnate dal suo cane. Non emergono dettagli professionali approfonditi né partecipazioni ufficiali a programmi televisivi; la sua presenza mediatica resta prevalentemente legata al suo profilo social.

All’aspetto estetico molti osservatori hanno rilevato una somiglianza con Sophie Codegoni, elemento che ha alimentato paragoni e soprannomi nella comunità online. Ginevra mantiene un profilo riservato: nei contenuti pubblicati non compaiono fotografie esplicite della relazione, fatta eccezione per la storia di Natale condivisa dallo stesso Alessandro Basciano, che ha ufficializzato la coppia. Le informazioni disponibili sono quindi limitate e provengono principalmente dalle attività sui social.

La gestione attenta della privacy e la scarsità di dettagli biografici non impediscono al pubblico di formulare giudizi basati più sull’immagine che su dati verificati. Questo contesto contribuisce a plasmare la narrazione mediatica intorno a Ginevra: figura al centro dell’attenzione non tanto per un percorso professionale noto, quanto per il collegamento mediatico con Basciano e il confronto estetico con l’ex compagna.

FAQ

Chi è Ginevra Milia? Ginevra Milia è una giovane palermitana residente a Milano, nota sul web principalmente tramite il suo profilo Instagram seguito da circa 13 mila persone.

Perché viene definita la "fotocopia" di Sophie Codegoni? Il soprannome nasce da un'osservazione estetica e da paragoni nei social: molti utenti percepiscono una somiglianza fisica tra le due.

Cosa si sa della sua professione? Non ci sono informazioni pubbliche dettagliate sulla sua carriera; i contenuti disponibili riguardano viaggi e momenti personali sul suo account Instagram.

Ha pubblicato foto della relazione con Basciano? Sul suo profilo non compaiono foto sentimentali esplicite; l'ufficializzazione è avvenuta tramite una storia pubblicata da Alessandro Basciano.

Quanti follower ha su Instagram? Il suo account è seguito da poco meno di 13 mila follower, cifra indicativa della sua visibilità online.

È coinvolta nella vicenda giudiziaria con Sophie Codegoni? Non risultano elementi che colleghino Ginevra Milia alla vicenda giudiziaria tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni; la sua presenza è legata esclusivamente alla nuova relazione.

Reazioni sui social e commenti del pubblico

La pubblicazione dello scatto natalizio ha scatenato immediata attenzione sui social. Commenti, like e condivisioni si sono concentrati sulla foto divulgata da Alessandro Basciano, con utenti che alternano congratulazioni a osservazioni critiche. Numerosi post sottolineano la somiglianza tra Ginevra Milia e Sophie Codegoni, motivo ricorrente nei thread di discussione.

Tra le risposte emergono due filoni distinti: chi difende la riservatezza della nuova coppia e ne apprezza la scelta di mostrare il rapporto in modo misurato, e chi solleva dubbi alla luce della vicenda giudiziaria in corso. Alcuni commentatori richiamano la presenza del braccialetto elettronico indossato da Basciano, collegando l’annuncio pubblico alle tensioni legali ancora aperte.

I post sono stati rilanciati anche da pagine di gossip e account di cronaca rosa, aumentando visibilità e polarizzazione dell’opinione pubblica. In parallelo, tra i follower di Ginevra Milia si registrano messaggi di supporto e curiosità: molti chiedono chiarimenti su tempistiche e natura della relazione, altri invitano al rispetto della privacy della coppia e della figlia coinvolta nella vicenda.

Piani e dichiarazioni per il futuro

Le informazioni pubbliche disponibili indicano una scelta di discrezione sui progetti futuri della coppia. Alessandro Basciano non ha rilasciato dichiarazioni formali né interviste sull’avvio della relazione con Ginevra Milia; l’annuncio è passato esclusivamente tramite una storia Instagram pubblicata a Natale. Non emergono piani condivisi relativi a convivenza, impegni professionali comuni o partecipazioni mediatiche programmate.

Fonti social e osservatori indicano tuttavia una continuità negli incontri negli ultimi cinque mesi, elemento che suggerisce un rapporto in fase di consolidamento piuttosto che un’intesa occasionale. Sul fronte familiare, la presenza della figlia di Basciano, Celine Blue, resta un aspetto sensibile: non vi sono conferme pubbliche su come la nuova relazione verrà gestita rispetto alla figura materna, Sophie Codegoni, né sui tempi di eventuali presentazioni ufficiali.

Dal punto di vista legale, ogni evoluzione personale di Basciano dovrà fare i conti con il procedimento in corso per stalking, che impone misure restrittive e un monitoraggio della sua situazione giudiziaria. Questo vincolo potrebbe influire sulle dinamiche pubbliche della coppia e sulle scelte di visibilità; allo stato attuale non risultano note ufficiali né da parte dell’interessato né da chi lo rappresenta professionalmente.

Gli account social di entrambi rimangono la principale fonte di aggiornamento: eventuali sviluppi verranno probabilmente comunicati tramite queste piattaforme. Al momento, la strategia comunicativa adottata è improntata alla prudenza e al riserbo, con una forte attenzione alle implicazioni familiari e legali.