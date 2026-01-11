Mondo della musica in lutto: trovata senza vita la voce più amata, mistero sul tragico rientro a casa

Tragedia in escursione

La comunità musicale è scossa dalla morte improvvisa di un noto cantante, trovato senza vita dopo un’uscita in collina durante i festeggiamenti di Hogmanay. Era uscito per testare nuova attrezzatura da trekking, una passeggiata che avrebbe dovuto essere un momento di svago. Aveva compiuto 41 anni appena una settimana prima e guardava al 2026 con entusiasmo.

Il corpo è stato rinvenuto il 31 dicembre 2025, chiudendo con durezza ore di attesa e ricerche. Il suo cane, che lo accompagnava, è stato trovato vivo e illeso e riconsegnato alla famiglia. La tragedia ha lasciato un vuoto profondo tra colleghi, amici e parenti.

La famiglia, addolorata per la perdita improvvisa, ha descritto una ferita ancora aperta. Il fratello ha spiegato che l’uscita era motivata dall’entusiasmo per i nuovi capi ricevuti per il compleanno e ha sintetizzato il dramma con parole semplici e definitive: “Purtroppo non è riuscito a tornare a casa”.

Carriera e passioni

Andrew Ure era la voce dei The Ray Summers, band di Falkirk capace di imporsi sui palchi scozzesi e oltre. Con il gruppo ha aperto i concerti di Paolo Nutini e dei Doves, confermandosi frontman carismatico e punto di riferimento creativo. La sua presenza scenica e la scrittura diretta lo avevano reso una figura riconoscibile nel circuito indipendente.

Fuori dal palco, Ure guidava il The Wee Whisky Shop di Linlithgow, attività curata con rigore e passione. Diviso tra impegni musicali e lavoro, manteneva un equilibrio scandito dalla famiglia, descritta come la sua priorità costante.

Colleghi e amici lo ricordano per professionalità e generosità, qualità che alimentavano collaborazioni e legami nella scena locale. Il suo percorso artistico e imprenditoriale procedeva in parallelo, sorretto da disciplina e curiosità.

Ricordi e tributi

David Ure ha affidato ai social un messaggio di dolore, ricordando l’entusiasmo del fratello per il nuovo anno e quell’uscita in collina con i vestiti appena ricevuti per il compleanno. Ha ringraziato l’Arrochar Mountain Rescue Team per l’impegno nelle ricerche e ha riassunto l’accaduto con parole che pesano come un epitaffio: “Purtroppo non è riuscito a tornare a casa”.

Nel suo ricordo privato, David ha spiegato quanto Andrew fosse centrale per chi lo conosceva: padre, amico, confidente e partner lavorativo. “Ho perso il mio fratellino, il mio migliore amico, il mio socio in affari”, ha scritto, restituendo la misura di un vuoto che investe famiglia e comunità.

I The Ray Summers hanno diffuso una nota: “Andy era la roccia della band e delle nostre vite”, inviando vicinanza a Linsey, al figlio di Andy, ai suoi due bambini e a chiunque lo abbia incontrato. Una scia di tributi ha attraversato la scena musicale, tra messaggi, foto e ricordi condivisi.

FAQ

  • Chi è la persona scomparsa? Andrew Ure, cantante dei The Ray Summers.
  • Dove è stato ritrovato il corpo? In collina, durante i festeggiamenti di Hogmanay.
  • Quanti anni aveva? 41 anni, compiuti una settimana prima della tragedia.
  • Il cane era con lui? Sì, è stato ritrovato vivo e riconsegnato alla famiglia.
  • Qual era la sua attività oltre la musica? Gestiva il The Wee Whisky Shop di Linlithgow.
  • Chi ha partecipato alle ricerche? L’Arrochar Mountain Rescue Team.
  • Fonte giornalistica? bitchyf.it

