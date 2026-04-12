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Silenzio degli Innocenti analisi del desiderio e del suo potere intatto

Silenzio degli Innocenti analisi del desiderio e del suo potere intatto

Il silenzio degli innocenti torna al cinema: perché rivederlo oggi

Per tre giorni torna nelle sale italiane Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme, thriller del 1991 con Jodie Foster e Anthony Hopkins. Ambientato tra Baltimora, Memphis e la provincia americana, il film racconta l’indagine dell’agente Clarice Starling dell’FBI sul serial killer Buffalo Bill, guidata dalle intuizioni del cannibale psichiatra Hannibal Lecter. Oggi, a 35 anni dall’uscita, il film torna sul grande schermo perché è diventato un modello assoluto di thriller psicologico, studio sul desiderio e sullo sguardo, nonché una delle rappresentazioni più lucide della condizione femminile in un ambiente professionale dominato da uomini.

In sintesi:

  • Riedizione in sala di un classico del thriller con Jodie Foster e Anthony Hopkins.
  • Film-chiave sullo sguardo, sul desiderio e sul potere delle immagini cinematografiche.
  • Ritratto femminista di Clarice Starling in un universo professionale maschile e giudicante.
  • Regia di Jonathan Demme studiata nelle scuole di cinema per scelte visive e stilistiche.

Al centro della storia c’è il dialogo fra Clarice e Lecter nel tribunale di Shelby County, a Memphis, quando lui definisce la natura di Buffalo Bill con il verbo inglese to covet, desiderare in modo vorace. Da qui si dirama il vero cuore del film: non solo la caccia al killer, ma un’indagine su come guardiamo, cosa desideriamo e come lo sguardo diventi strumento di potere, violenza e conoscenza. Demme costruisce un’opera teorica e popolare insieme, in cui ogni inquadratura partecipa a un discorso più ampio sul cinema come macchina del desiderio.

Occhi, desiderio e potere nello sguardo di Jonathan Demme

Dall’incipit, Demme immerge Clarice Starling in un mondo di sguardi maschili: l’istruttore dell’FBI che la osserva sul percorso di addestramento a Quantico, gli agenti in ascensore, i colleghi nei corridoi. Clarice è continuamente oggetto di valutazione, desiderio o condiscendenza, persino da parte del suo mentore Jack Crawford. Questa pressione visiva anticipa l’occhio assassino di Buffalo Bill, che nel finale la pedina attraverso il visore notturno, trasformando lo sguardo in arma letale.

Allo stesso tempo, Demme mette in scena il desiderio attivo di Clarice: gli occhi fissi sugli ostacoli, sulle foto delle vittime nell’ufficio di Crawford, sulle prove che la portano a Bill. Lo scambio con Lecter, basato sul quid pro quo, diventa un doppio specchio: lei accetta di esporsi al suo sguardo in cambio di indizi, ma finisce per affrontare i propri traumi infantili, colmando un desiderio inconscio di riconciliazione.

La scelta registica cruciale è l’uso dei primissimi piani: Foster, Hopkins, Scott Glenn e lo stesso Buffalo Bill guardano quasi in macchina. Lo spettatore viene così spinto a identificarsi alternativamente con Clarice, con Lecter, con il killer e con la macchina da presa stessa. Diventiamo soggetto e oggetto dello sguardo, complici e vittime potenziali, in un continuo cortocircuito emotivo.

Un capolavoro controllatissimo, fino al “difetto” dei titoli

Il silenzio degli innocenti resta oggi un film quasi inattaccabile per scrittura, montaggio, fotografia, interpretazioni e coerenza tematica. La sua influenza è ancora evidente in opere recenti come Longlegs di Oz Perkins, che ne riprende atmosfera e dinamiche di caccia mentale. Persino i dettagli apparentemente sbagliati sono in realtà controllati: i titoli di testa, con il font Bureau Grot Compressed Bold e il kerning volutamente irregolare, sono stati progettati da Demme insieme allo studio grafico M & Co. per generare un sottile disagio già prima che la storia inizi davvero.

Questo disturbo percettivo prepara lo spettatore alla tensione psicologica che seguirà, confermando quanto il film sia pensato come un dispositivo totale: ogni sguardo, ogni scritta, ogni inquadratura lavora sull’inquietudine. La riedizione in sala offre quindi l’occasione non solo di riscoprire un thriller ancora modernissimo, ma di osservarlo come laboratorio di regia, messa in scena del desiderio e riflessione sul potere delle immagini nel plasmare le nostre paure.

FAQ

Quando torna Il silenzio degli innocenti nelle sale italiane?

Il film torna al cinema per un evento speciale della durata di tre giorni, programmato in un circuito selezionato di sale italiane.

Perché Il silenzio degli innocenti è considerato ancora così moderno?

Lo è perché unisce thriller, psicologia e sguardo femminista, con una regia che coinvolge lo spettatore nel gioco di desiderio e controllo.

Che cosa significa il verbo to covet usato da Hannibal Lecter?

Significa desiderare ardentemente qualcosa, quasi bramarla: nel film descrive la pulsione profonda che muove Buffalo Bill e i personaggi.

Perché i titoli di testa del film sembrano graficamente “sbagliati”?

Lo sono volutamente: Demme e lo studio M & Co. hanno usato un kerning irregolare per creare fin da subito inquietudine sottile.

Da quali fonti è stata elaborata l’analisi su Il silenzio degli innocenti?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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