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MotoGp calendario completo del Motomondiale con tutte le gare e le tappe aggiornate

MotoGp calendario completo del Motomondiale con tutte le gare e le tappe aggiornate

Calendario MotoGP 2026: date, piste e protagonisti della nuova stagione

Il calendario provvisorio della MotoGP 2026, diffuso da Roma il 30 marzo, definisce 21 Gran Premi che si disputeranno tra marzo e novembre in quattro continenti.
La stagione si aprirà in Thailandia il 1° marzo e si chiuderà a Valencia il 29 novembre, confermando l’impianto globale del Motomondiale.
Nelle prime tre gare, in Buriram, Goiânia e Austin, il protagonista assoluto è stato Marco Bezzecchi con la Aprilia, capace di imporsi in sequenza.

Il calendario 2026 conferma gli storici appuntamenti europei – da Jerez al Mugello fino a Assen e Sachsenring – e i round extra-europei strategici per mercati e audience tv.
La scelta di chiudere ancora a Valencia rafforza la Spagna come baricentro sportivo e commerciale della categoria.

In sintesi:

  • Ventuno Gran Premi MotoGP 2026 tra marzo e novembre in Europa, Asia, Americhe e Oceania.
  • Avvio di stagione dominato da Marco Bezzecchi su Aprilia con tre vittorie consecutive.
  • Confermati gli appuntamenti storici europei: Jerez, Mugello, Assen, Sachsenring e Silverstone.
  • Finale di campionato a Valencia, Spagna, il 29 novembre 2026.

Date, circuiti e prime indicazioni tecniche sulla MotoGP 2026

La stagione 2026 si è aperta con tre GP già disputati. In Thailandia (Buriram, 1 marzo), in Brasile (Goiânia, 22 marzo) e in Texas (Austin, 29 marzo) il vincitore è sempre stato Marco Bezzecchi con la Aprilia, segnando un avvio di campionato a forte trazione italiana.
Il calendario proseguirà in Europa con il GP Spagna a Jerez de la Frontera (26 aprile), seguito da Francia (Le Mans, 10 maggio) e Catalunya (Barcellona, 17 maggio).
Il 31 maggio sarà il turno del GP Italia al Mugello, snodo chiave per squadre e costruttori italiani.

A giugno si correrà in Ungheria (Balaton, 7 giugno), Repubblica Ceca (Brno, 21 giugno) e Paesi Bassi (Assen, 28 giugno).
Il mese di luglio vedrà il GP Germania al Sachsenring (12 luglio), mentre agosto proporrà il tradizionale appuntamento al Silverstone Circuit per il Regno Unito (9 agosto).
La fase decisiva europea comprende Aragona (30 agosto), San Marino (Misano, 13 settembre) e Austria (Red Bull Ring, 20 settembre).

Il tour asiatico e oceanico includerà Giappone (Motegi, 4 ottobre), Indonesia (Mandalika, 11 ottobre), Australia (Phillip Island, 25 ottobre) e Malesia (Sepang, 1° novembre).
La chiusura sarà in Medio Oriente e Iberia con Qatar (Lusail, 8 novembre), Portogallo (Portimão, 22 novembre) e Comunità Valenciana (Valencia, 29 novembre).

Implicazioni sportive, mercati chiave e prospettive per il campionato 2026

Il tris iniziale di Marco Bezzecchi con Aprilia ridisegna l’equilibrio tra costruttori, aumentando la pressione su rivali storici giapponesi ed europei.
Sul piano commerciale, la centralità di mercati emergenti come Thailandia, Indonesia e Brasile rafforza la strategia globale della MotoGP, ampliando bacino di pubblico e sponsor.
Europa resta però il cuore tecnico del calendario: la sequenza Mugello–Assen–Sachsenring–Silverstone sarà decisiva per la definizione dei valori in pista, mentre il trittico finale Qatar–Portimão–Valencia potrebbe trasformarsi in uno spareggio mondiale giocato su circuiti molto diversi tra loro.

Le squadre dovranno gestire logistica e sviluppo con grande precisione, perché il margine di errore su 21 appuntamenti è minimo e ogni aggiornamento tecnico potrà pesare sul titolo piloti e costruttori.

FAQ

Quanti Gran Premi sono previsti nel calendario MotoGP 2026?

Sono previsti 21 Gran Premi nel calendario provvisorio MotoGP 2026, distribuiti tra Europa, Asia, Americhe e Oceania lungo nove mesi.

Quando inizia ufficialmente la stagione MotoGP 2026?

La stagione MotoGP 2026 inizia ufficialmente il 1° marzo con il Gran Premio di Thailandia sul circuito di Buriram.

Chi ha vinto le prime tre gare della MotoGP 2026?

Le prime tre gare del 2026 sono state vinte da Marco Bezzecchi su Aprilia: Thailandia, Brasile e Texas.

Quando si disputa il Gran Premio d’Italia al Mugello nel 2026?

Il Gran Premio d’Italia al Mugello è in programma il 31 maggio 2026, nella fase centrale della stagione MotoGP.

Quali sono le fonti utilizzate per questo calendario MotoGP 2026?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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