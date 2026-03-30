Home / EVENTI / Federica Brignone svela a Che Tempo Che Fa quanto è alto il rischio quotidiano nello sci professionistico

Federica Brignone a Che Tempo Che Fa, il racconto di rischio e rinascita

Chi: la campionessa di sci alpino Federica Brignone. Che cosa: un’analisi lucida dei rischi dello sci, del rapporto con gli infortuni e del ruolo di modello per i giovani. Dove: negli studi del Nove, durante Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio. Quando: domenica 29 marzo, in pieno avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Perché: per condividere l’esperienza di bicampionessa olimpica, riflettere sul prezzo del successo agonistico e indicare ai ragazzi un percorso di crescita consapevole dentro e fuori dalle piste.

In sintesi:

Federica Brignone racconta a Fabio Fazio rischi quotidiani e infortuni nello sci di alto livello.

racconta a rischi quotidiani e infortuni nello sci di alto livello. La campionessa sottolinea l’importanza di gare e visibilità per motivare i giovani talenti italiani.

La prima gara dopo l’infortunio diventa simbolo di resilienza e percorso emotivo complesso.

L’avvicinamento a Milano-Cortina 2026 rafforza responsabilità e ambizione della bicampionessa olimpica.

Rischio, infortuni e modello per i giovani nello sci di élite

Nel dialogo con Fabio Fazio, Federica Brignone ha messo al centro la dimensione più concreta dello sci agonistico: la gestione del rischio. La campionessa ha ricordato come, a livello professionistico, la soglia di pericolo sia strutturale: *“Nel nostro sport si rischia tutti i giorni”*, ha spiegato, chiarendo che l’abitudine alla velocità e alle condizioni limite non elimina la consapevolezza del possibile infortunio.

Brignone ha inoltre rivendicato la scelta di partecipare con continuità ai campionati italiani, non solo per ambizione personale ma per funzione educativa verso le nuove generazioni. Quando era ragazzina, ha ricordato, osservava le atlete che dominavano le Coppe del Mondo cercando di emularle. Ora il ruolo si è ribaltato: *“Spero che i giovani possano prendere spunto”*, ha affermato, legando risultati internazionali, presenza in gara sul territorio e responsabilità di esempio.

Nel quadro che porta ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, queste parole assumono un peso strategico per l’intero movimento dello sci alpino italiano.

La gara del ritorno e il significato emotivo verso Milano-Cortina 2026

Il passaggio più intenso dell’intervista è stato il racconto della prima gara dopo l’ultimo infortunio. Federica Brignone ha descritto quel momento come una resa dei conti personale con la fatica accumulata: *“In quel momento ho pensato a tutte le difficoltà affrontate per arrivare in pista. È stato un momento molto commovente”*. Dietro la frase, l’intera filiera di riabilitazione, lavoro invisibile e dubbi che accompagnano il rientro in competizione.

In chiave prospettica, la bicampionessa olimpica ha lasciato intendere come ogni ritorno da uno stop fisico influenzi la preparazione verso Milano-Cortina 2026: aggiunge maturità nella gestione del rischio, rafforza la resilienza mentale e consolida il legame con i tifosi, che vedono nella sua storia un modello di continuità nonostante gli ostacoli.

FAQ

Chi è Federica Brignone nello sci alpino internazionale?

Federica Brignone è una delle principali azzurre dello sci alpino, bicampionessa olimpica e vincitrice di Coppa del Mondo generale nel 2020.

Perché lo sci viene considerato uno sport ad alto rischio?

Lo sci è considerato ad alto rischio perché combina velocità elevate, condizioni del manto nevoso variabili e tracciati tecnici che espongono a infortuni articolari e traumatici.

Che ruolo hanno i campionati italiani nella crescita dei giovani sciatori?

I campionati italiani offrono confronto diretto con i migliori atleti, visibilità tecnica e motivazione, diventando passaggio fondamentale tra settore giovanile e alto livello.

Come si affronta psicologicamente la prima gara dopo un infortunio?

Si affronta con un lavoro mirato su fiducia, gradualità e supporto dello staff, trasformando la gara del rientro in tappa di verifica più che di risultato.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Federica Brignone?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.