Moretti riappare a Crans-Montana dopo la scarcerazione: cosa rivelano i nuovi dettagli sul pagamento della cauzione

Crans-Montana, le prime immagini di Moretti dopo la scarcerazione e il pagamento della cauzione

Le immagini da Crans-Montana

Le prime fotografie di Alfredo Moretti in libertà vigilata, diffuse da Crans-Montana, mostrano l’ex manager uscire con passo rapido da un ingresso laterale del complesso residenziale dove alloggia dopo la scarcerazione. L’uomo indossa abiti informali e un cappuccio alzato, nel tentativo evidente di evitare il contatto diretto con fotografi e curiosi. Due persone, presumibilmente collaboratori, lo affiancano cercando di schermarlo dagli obiettivi.

La scelta di un accesso secondario e il ricorso a un veicolo con vetri oscurati sottolineano un dispositivo di discrezione studiato nei dettagli. Le autorità locali mantengono il massimo riserbo sugli spostamenti, limitandosi a confermare che le prescrizioni imposte dal giudice restano pienamente operative. Intorno al residence, il presidio di giornalisti internazionali è costante, con una presenza significativa di testate italiane e svizzere.

La località di villeggiatura, solitamente associata a turismo d’élite e sport invernali, si è trasformata in palcoscenico mediatico, con i residenti divisi tra curiosità e fastidio per la crescente attenzione. Le immagini circolate sui social amplificano il dibattito, rilanciando interrogativi su opportunità e impatto etico della permanenza di Moretti in una destinazione considerata esclusiva.

Cauzione, vincoli e reazioni politiche

La liberazione di Moretti è avvenuta dopo il versamento di una cauzione fissata in 200mila franchi svizzeri, cifra che ha scatenato un’ondata di indignazione nel dibattito pubblico italiano. Le motivazioni rese note dalla magistratura elvetica richiamano criteri tecnici di diritto processuale, ma non hanno attenuato la percezione di una decisione percepita come troppo indulgente rispetto alla gravità delle accuse contestate. Le misure prevedono obbligo di dimora, controlli periodici e divieto di espatrio senza autorizzazione.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito la scarcerazione “inaccettabile”, sostenendo che offende la memoria delle vittime e dei feriti, oltre al sentimento del popolo italiano. Roma ha richiamato il rappresentante diplomatico in Svizzera per chiedere chiarimenti formali, segnalando la rilevanza politica del caso nei rapporti bilaterali. La Farnesina monitora il dossier in stretto coordinamento con Palazzo Chigi.

Organizzazioni di familiari delle vittime denunciano una frattura tra giustizia formale e giustizia percepita, chiedendo un riesame delle condizioni di libertà e un rafforzamento della cooperazione giudiziaria tra i due Paesi. Nel frattempo, gli avvocati di Moretti insistono sulla presunzione di innocenza e sulla piena legittimità delle decisioni del tribunale svizzero.

Clima a Crans-Montana e scenari futuri

Nel centro di Crans-Montana il caso è diventato argomento di conversazione tra commercianti e cittadini, con molti che temono ripercussioni sull’immagine turistica internazionale della località. Alcune strutture ricettive riferiscono a mezza voce il malumore di clienti abituali infastiditi dall’eccesso di telecamere e cronisti. Le autorità comunali, pur mantenendo prudenza, ribadiscono fiducia nel lavoro della magistratura cantonale e nei dispositivi di sicurezza predisposti.

Il fronte giudiziario resta in evoluzione: le prossime udienze e gli eventuali ricorsi su cauzione e misure di controllo potranno ridefinire margini di libertà di movimento per Moretti. Nel frattempo, la strategia difensiva punta a ridurre l’esposizione mediatica, evitando ogni dichiarazione diretta e delegando la comunicazione a brevi note degli avvocati. I legali lavorano anche sulla narrativa pubblica, insistendo su aspetti procedurali e sul rispetto dei diritti fondamentali dell’imputato.

La pressione mediatica e politica, soprattutto dall’Italia, rischia tuttavia di trasformare un fascicolo giudiziario in un caso diplomatico strutturale. Gli osservatori di diritto internazionale sottolineano che il margine di manovra dei governi è limitato e che ogni intervento dovrà rispettare la piena autonomia del sistema giudiziario svizzero.

