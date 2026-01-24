Jacques Moretti torna protagonista, la misteriosa villa di Lens domina le Alpi e svela nuovi segreti dopo tutto

Jacques Moretti, la villa di Lens da 500 metri quadri con vista sulle Alpi: dove vive il proprietario del Le Constellation dopo la scarcerazione

La nuova vita di Moretti a Lens

Jacques Moretti trascorre la libertà vigilata in una villa di circa 500 metri quadrati a Lens, pochi chilometri sopra Crans-Montana, nel cuore del Canton Vallese. L’abitazione domina la valle con una vista diretta sulle Alpi, in un quartiere residenziale frequentato da imprenditori e professionisti legati al turismo di montagna.

Secondo i documenti immobiliari, la residenza è stata acquistata nel 2024 e pagata interamente in contanti, dettaglio che ha alimentato interrogativi sull’origine dei capitali. Nel giardino restano i giochi dei figli e arredi familiari, un’immagine di normalità in netto contrasto con la strage di Capodanno a Crans-Montana nel locale Le Constellation.

Dopo la scarcerazione, l’uomo è stato ripreso per pochi istanti su una terrazza panoramica dalla redazione del Tg2, segno di una presenza discreta ma costante nel villaggio. I vicini parlano di un andirivieni limitato e di un profilo basso, imposto anche dalle severe misure cautelari ordinate dalla giustizia vallesana.

Cauzione, vincoli e indagine in corso

La liberazione di Jacques Moretti dal carcere di Sion, dove era detenuto dal 9 gennaio, è arrivata dopo il versamento di una cauzione di 200mila franchi svizzeri, pari a circa 215mila euro. Il Tribunale cantonale del Vallese ha confermato che l’imprenditore resta indagato per l’incendio del locale Le Constellation costato la vita a 40 persone nella notte di Capodanno.

Tra le condizioni imposte figurano il divieto assoluto di lasciare la Svizzera, l’obbligo di firma quotidiano presso una stazione di polizia e la disponibilità immediata a ogni convocazione da parte degli inquirenti. Come riportato da France Info, i magistrati intendono mantenere un controllo serrato sui movimenti dell’uomo, ritenuto figura chiave per la ricostruzione dei fatti.

La decisione di concedere la libertà su cauzione ha scatenato la rabbia dei familiari delle vittime, che parlano di “frustrazione” e di “polvere nascosta sotto il tappeto”. Le associazioni dei genitori chiedono un processo rapido e pubblico, temendo che il tempo indebolisca la pressione giudiziaria e mediatica sul caso.

La villa e il nodo dei capitali

L’immobile di Lens è una villa indipendente di grandi dimensioni, con più livelli abitativi, terrazze e spazi esterni affacciati sulle montagne. Sebbene sia stata pagata in contanti, sui beni della coppia risultano due pesanti ipoteche: una da 741.600 franchi svizzeri e una da 598.900 franchi svizzeri, per un totale di circa 1,3 milioni di franchi, quasi un milione e mezzo di euro.

Oltre alla casa, le società riconducibili a Jacques Moretti e alla compagna sarebbero gravate da garanzie bancarie per oltre 4,5 milioni di euro. Questa sovrapposizione di liquidità immediata e forte esposizione creditizia è ora al centro delle verifiche su flussi di denaro, investimenti nel turismo e gestione dei locali in zona Crans-Montana.

Davanti agli inquirenti, l’imprenditore sostiene di non possedere casseforti nascoste né contanti occultati all’estero, insistendo sulla regolarità dei propri affari. Le autorità fiscali e finanziarie vallesane stanno incrociando atti ipotecari, bilanci societari e movimenti bancari per verificare la coerenza tra dichiarazioni, patrimonio immobiliare e capacità di versare una cauzione così elevata in tempi brevi.

FAQ

Dove risiede attualmente Jacques Moretti?

Vive in una villa indipendente di circa 500 metri quadri a Lens, nel Canton Vallese, non lontano da Crans-Montana.

Quanto ha pagato Moretti per ottenere la scarcerazione?

Ha versato una cauzione di 200mila franchi svizzeri, equivalenti a circa 215mila euro.

Quali misure restrittive deve rispettare?

Non può lasciare la Svizzera e deve presentarsi ogni giorno presso una stazione di polizia, restando a disposizione degli inquirenti.

Quando è stata acquistata la villa di Lens?

L’acquisto risale al 2024 ed è stato effettuato, secondo gli atti, con pagamento interamente in contanti.

Qual è l’entità delle ipoteche sulla villa?

Sull’immobile gravano due ipoteche: una da 741.600 e una da 598.900 franchi svizzeri, per un totale di circa 1,3 milioni di franchi.

Quanti debiti complessivi risultano sulle società della coppia?

Le garanzie collegate alle società riconducibili alla coppia superano i 4,5 milioni di euro.

Come hanno reagito i familiari delle vittime alla scarcerazione?

I genitori dei ragazzi morti a Crans-Montana hanno espresso forte indignazione, parlando di frustrazione e mancanza di giustizia.

Qual è la fonte giornalistica principale citata sul caso?

Tra le fonti figurano in particolare l’emittente France Info e il servizio del Tg2, che hanno ricostruito scarcerazione, misure cautelari e dettagli sulla villa di Lens.