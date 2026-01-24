Svizzera sfida Meloni su giustizia, equilibri istituzionali e confini del potere politico, esplode il caso diplomatico inatteso

Crans Montana, il presidente della Svizzera risponde a Meloni: “La politica non deve interferire con la giustizia”

Scontro istituzionale a Crans Montana

Al margine della conferenza di pace su Ucraina a Crans Montana, il presidente della Confederazione svizzera ha risposto in modo netto alle critiche di Giorgia Meloni sul caso del giudice che ha concesso la libertà vigilata all’anarchico Alfredo Cospito. Il capo dello Stato elvetico ha ricordato che, nel suo Paese, “la politica non deve interferire con la giustizia”, rivendicando la piena autonomia dei tribunali federali. Il riferimento è alle pressioni politiche italiane seguite alla decisione del magistrato, che in Italia ha alimentato un acceso dibattito su 41-bis e lotta al terrorismo interno.

Il presidente ha sottolineato che in Svizzera vige una rigida separazione dei poteri, considerata pilastro della democrazia elvetica e garanzia per lo Stato di diritto. Di fronte alle domande dei giornalisti sul malumore espresso da Meloni, ha ribadito che il governo federale non può né deve entrare nel merito di atti giudiziari individuali. Il messaggio, pur mantenendo toni formali e diplomatici, è apparso come una risposta diretta alle parole della presidente del Consiglio italiana, che aveva parlato di decisione “incomprensibile e grave”.

Il caso rischia così di trasformarsi in un incidente istituzionale tra due Paesi storicamente legati da intensi rapporti economici e migratori, ma guidati oggi da sensibilità molto diverse su sicurezza, carcere duro e indipendenza dei magistrati.

Indipendenza della magistratura e relazioni bilaterali

Al centro della polemica vi è il ruolo dei giudici e il margine di intervento dei governi nazionali sulle scelte delle corti. In Italia, le decisioni riguardanti Cospito hanno alimentato una forte polarizzazione politica, con la maggioranza guidata da Fratelli d’Italia che rivendica una linea severa contro l’eversione e l’opposizione che accusa l’esecutivo di pressioni indebite sulla magistratura. In Svizzera, invece, il richiamo del presidente alla non ingerenza politica è stato accolto come riaffermazione di un principio consolidato, parte integrante della cultura costituzionale elvetica.

La vicenda arriva in un momento delicato delle relazioni bilaterali, già appesantite da dossier come frontalieri, fiscalità e cooperazione giudiziaria. L’irritazione di Roma per la libertà vigilata a Cospito si intreccia infatti con i negoziati su estradizioni, scambio di informazioni e lotta alla criminalità organizzata. Tuttavia, da Berna filtra la linea della “piena fiducia” nel proprio sistema legale, definito come non negoziabile nelle sue prerogative.

Per gli osservatori diplomatici, la sortita del presidente svizzero è anche un segnale verso l’interno, volto a rassicurare opinione pubblica e magistratura dopo giorni di attenzione mediatica internazionale sul caso, con testate e talk show italiani che hanno presentato la decisione del giudice elvetico come una rottura del fronte repressivo nei confronti dell’anarchico.

Implicazioni politiche e narrative mediatiche

Le parole pronunciate a Crans Montana si inseriscono in una cornice più ampia, dove il tema sicurezza viene spesso utilizzato come chiave identitaria dalle forze di governo in Italia. La scelta di evidenziare pubblicamente il dissenso verso la decisione svizzera su Cospito risponde alla necessità, per Meloni, di confermare un’immagine di fermezza sul fronte dell’ordine pubblico, in continuità con la difesa del regime di 41-bis. Dall’altro lato, il presidente elvetico ha colto l’occasione del vertice internazionale per spiegare che la Confederazione non intende trasformare un singolo caso giudiziario in un terreno di mediazione politica con partner stranieri.

Sui media italiani, la contrapposizione è stata amplificata in chiave quasi ideologica: da una parte il garantismo formale svizzero, dall’altra la linea del “carcere duro” italiana. In Svizzera, invece, il dibattito è rimasto più tecnico e focalizzato sulle garanzie procedurali dell’imputato e sulla cornice normativa applicata dal giudice. Gli esperti di diritto internazionale hanno ricordato che ogni Stato conserva piena sovranità nel valutare status, pericolosità e condizioni di detenzione di chi si trova sul proprio territorio, purché nel rispetto delle convenzioni sottoscritte.

Nell’immediato non si prevedono strappi formali tra Roma e Berna, ma il caso viene monitorato con attenzione dalle cancellerie europee, perché tocca un nodo sensibile: il confine tra lotta al terrorismo, rispetto dei diritti fondamentali e limiti del potere politico sulle scelte dei giudici.

FAQ

D: Perché il presidente svizzero è intervenuto sul caso Cospito?

R: È intervenuto per ribadire che, in Svizzera, il governo non può interferire con le decisioni della magistratura, rispondendo alle critiche arrivate da Roma.

D: Che cosa ha detto esattamente sulla separazione dei poteri?

R: Ha sottolineato che “la politica non deve interferire con la giustizia”, richiamando il principio di indipendenza dei giudici come pilastro dello Stato di diritto elvetico.

D: Qual è il nodo del contendere tra Italia e Svizzera?

R: Il nodo è la decisione di un giudice svizzero di concedere la libertà vigilata ad Alfredo Cospito, considerata in Italia troppo permissiva rispetto alla linea del carcere duro.

D: Come ha reagito Giorgia Meloni?

R: La presidente del Consiglio ha definito la scelta svizzera incomprensibile e grave, alimentando uno scontro politico-mediatico sul tema della sicurezza.

D: Questo caso può compromettere le relazioni bilaterali?

R: Al momento le relazioni non sembrano a rischio strutturale, ma il dossier si somma ad altre tensioni su frontalieri, fisco e cooperazione giudiziaria.

D: Che ruolo hanno i media nella vicenda?

R: I media italiani hanno enfatizzato il contrasto tra linea dura italiana e approccio svizzero, mentre la stampa elvetica ha privilegiato un’analisi più giuridica.

D: Come viene percepito in Svizzera il caso Cospito?

R: In Svizzera è visto soprattutto come un procedimento giudiziario interno, da gestire nel rispetto delle norme federali e delle convenzioni internazionali.

D: Qual è la fonte giornalistica originale di riferimento per questa notizia?

R: La notizia trae origine da resoconti della stampa italiana, in particolare dall’agenzia Adnkronos e da altri media che hanno seguito il vertice di Crans Montana e le dichiarazioni ufficiali.