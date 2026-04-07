Home / EVENTI / Montecarlo Berrettini guida la riscossa degli italiani Sinner pronto all’esordio sul centrale

Sinner domina a Montecarlo, Berrettini ok, Darderi out: il bilancio azzurro

Jannik Sinner e Matteo Berrettini guidano il positivo esordio dell’Italia al Masters 1000 di Montecarlo, sul rosso del Country Club del Principato di Monaco. Martedì 7 aprile, il numero 2 del mondo travolge il francese Ugo Humbert 6-3 6-0, mentre Berrettini passa grazie al ritiro di Roberto Bautista Agut.

In chiaroscuro la giornata di Luciano Darderi, sconfitto in tre set dal polacco Hubert Hurkacz. In attesa di Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, il torneo conferma il momento d’oro del tennis italiano, con Sinner già efficace sulla terra dopo il trionfale swing americano su cemento. Le prestazioni odierne chiariscono chi può ambire in profondità nel tabellone e chi dovrà ancora crescere sul rosso.

In sintesi:

Jannik Sinner debutta sul rosso di Montecarlo con un netto 6-3 6-0 su Ugo Humbert .

debutta sul rosso di Montecarlo con un netto 6-3 6-0 su . Matteo Berrettini avanza sul ritiro di Roberto Bautista Agut , avanti 4-0 nel primo set.

avanza sul ritiro di , avanti 4-0 nel primo set. Luciano Darderi cede al terzo set contro Hubert Hurkacz , dopo aver vinto il secondo.

cede al terzo set contro , dopo aver vinto il secondo. Il torneo è in esclusiva su Sky; finale anche su TV8 in chiaro.

Sinner già formato sul rosso, Berrettini alla prova Medvedev

Il debutto di Jannik Sinner sul rosso di Montecarlo è tecnicamente confortante. In appena poco più di un’ora l’azzurro regola Ugo Humbert con un 6-3 6-0 senza sbavature: break decisivo a metà primo set, poi dominio assoluto nel secondo.

I numeri certificano l’efficienza del nuovo Sinner anche sulla terra: 6 ace, 62% di prime, 91% di punti vinti con la prima, nessuna palla break concessa. Il servizio, punto debole fino a pochi mesi fa, diventa un’arma strutturale anche su una superficie più lenta. Prossimo ostacolo: il vincente tra Francisco Cerundolo e Tomas Machac, test più probante sul piano degli scambi lunghi.

Matteo Berrettini sfrutta invece il ritiro di Roberto Bautista Agut, fermato da un problema fisico sul 4-0 per il romano dopo 23 minuti. Ora la sfida ad altissimo coefficiente contro il russo Daniil Medvedev, numero 10 del mondo e settima testa di serie: il bilancio è 0-3 per Medvedev, ma i due non si affrontano dal 2022 e mai si sono incrociati sul rosso, superficie dove Berrettini ha conquistato 6 dei suoi 10 titoli.

Darderi si ferma, spazio a Cobolli e Musetti

La nota negativa per l’Italia arriva da Luciano Darderi, specialista del rosso, che esce al primo turno contro Hubert Hurkacz. Il polacco, più a suo agio sul veloce, impone però la differenza di classifica e struttura di gioco: 7-6 5-7 6-1 in 2 ore e 20.

Darderi rientra in partita aggiudicandosi il secondo set, ma nel terzo paga calo fisico e percentuali al servizio inferiori alle giornate migliori che lo avevano portato al titolo di Santiago e alla semifinale di Marrakech. Il percorso resta comunque indicativo di un progresso stabile sul circuito maggiore.

Il programma del torneo prevede ora l’ingresso in scena di Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, chiamati a confermare la profondità del movimento azzurro in un Masters 1000 storicamente elitario come Montecarlo.

FAQ

Come ha vinto Jannik Sinner contro Ugo Humbert a Montecarlo?

Jannik Sinner ha vinto in modo netto, 6-3 6-0, senza concedere palle break, con 6 ace e il 91% dei punti con la prima.

Chi sarà il prossimo avversario di Matteo Berrettini a Montecarlo?

Matteo Berrettini affronterà al secondo turno Daniil Medvedev, numero 10 del ranking ATP, già vittorioso in tre precedenti confronti diretti.

Come è andata la partita tra Luciano Darderi e Hubert Hurkacz?

Luciano Darderi ha perso in tre set: 7-6 5-7 6-1 per Hubert Hurkacz, crollando fisicamente e tatticamente nel parziale decisivo.

Dove si possono vedere in tv i match di Montecarlo 2026?

Le partite sono trasmesse in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in streaming su SkyGo e Now, finale anche su TV8.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul torneo di Montecarlo?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.