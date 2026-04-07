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Sinner domina Humbert a Montecarlo e indirizza il match con un primo set impeccabile

Sinner domina Humbert a Montecarlo e indirizza il match con un primo set impeccabile

Sinner domina Humbert a Montecarlo e punta la vetta del ranking ATP

Jannik Sinner ha debuttato senza esitazioni al Masters 1000 di Montecarlo, battendo il francese Ugo Humbert 6-3 6-0 in 64 minuti. Nel prestigioso scenario del Monte Carlo Country Club, il successo di oggi proietta l’azzurro agli ottavi, nel pieno della corsa verso il Roland Garros e la possibile conquista del numero 1 mondiale.
Il match, giocato sulla terra battuta monegasca, rientra nel percorso di adattamento di Sinner alla superficie rossa, fondamentale per la stagione primaverile europea.

In un tabellone che vede protagonista anche Carlos Alcaraz, la prestazione di Sinner conferma la solidità del suo momento, tra ambizioni di leadership nel ranking e gestione lucida della transizione dal cemento alla terra.

In sintesi:

  • Sinner travolge Humbert 6-3 6-0 e centra gli ottavi a Montecarlo.
  • L’azzurro lavora sull’adattamento alla terra battuta in vista di Parigi.
  • In gioco la leadership mondiale, con Alcaraz principale rivale diretto.
  • Musetti e Cobolli arricchiscono la pattuglia azzurra nel Principato.

Un esordio perfetto sulla terra e la corsa verso Parigi

Contro Ugo Humbert, Jannik Sinner ha imposto un dominio tecnico e mentale, chiudendo 6-3 6-0 e lasciando al francese appena tre game.
Il numero 2 del mondo ha mostrato controllo totale degli scambi, grande qualità in risposta e progressivo scioglimento dei colpi sulla terra battuta.

Nel post partita, Sinner ha sottolineato il lavoro sulla nuova superficie: “Su ogni superficie occorre adattarsi. Qui sul rosso si scivola un po’ di più, ma ancora non ho trovato la giusta distanza per farlo”.
Ha poi aggiunto: “Sulla terra battuta devi cambiare un po’ il tuo stile di gioco, il modo in cui ti approcci in alcune situazioni”.

L’altoatesino, già vincente in doppio con Zizou Bergs nella giornata inaugurale, ha evidenziato un approccio prudente ma fiducioso: “Sono venuto qui con buone sensazioni, ma senza troppe aspettative e per ora va bene così”.
Il torneo, penultimo Masters 1000 su una sola settimana, diventa così snodo cruciale per misurare il suo livello sulla terra in vista di Parigi.

Mondiale a rischio, azzurri protagonisti nel Principato

Al Monte Carlo Country Club la giornata è densissima: in campo sin dal secondo turno le principali teste di serie, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al centro dell’attenzione e accolti da un vero bagno di folla negli allenamenti.

Per la prima volta dopo mesi, nel Principato torna concretamente in discussione la leadership della classifica mondiale: con un grande risultato, o approfittando di eventuali passi falsi di Alcaraz, Sinner può avvicinare o conquistare la vetta del ranking ATP.

La pattuglia italiana è ampia: Lorenzo Musetti esordisce contro il beniamino di casa Valentin Vacherot, chiamato a confermare il proprio feeling con la terra.
Buona partenza anche per Flavio Cobolli, che ha superato in tre set l’argentino Francisco Comesana (7-5, 2-6, 6-3), mostrando solidità nei momenti chiave nonostante qualche passaggio a vuoto.

Montecarlo, tradizionale termometro della stagione su terra, si conferma così banco di prova decisivo per le ambizioni italiane nel circuito maggiore.

FAQ

Come ha vinto Jannik Sinner contro Ugo Humbert a Montecarlo?

Sinner ha vinto in modo netto, imponendosi 6-3 6-0 in 64 minuti, dominando servizio, risposta e intensità negli scambi sulla terra battuta.

Sinner è già pronto per la stagione sulla terra battuta?

Sì, Sinner ha mostrato ottima forma ma ha ammesso di dover ancora perfezionare scivolamenti, distanze e scelte tattiche specifiche sulla terra.

Jannik Sinner può diventare numero 1 del mondo dopo Montecarlo?

Sì, Sinner può avvicinarsi o raggiungere il numero 1 ATP con un grande risultato, sfruttando eventuali passi falsi di Carlos Alcaraz.

Quali altri tennisti italiani stanno giocando il Masters 1000 di Montecarlo?

Oltre a Sinner, sono in gara Lorenzo Musetti contro Valentin Vacherot e Flavio Cobolli, vincente all’esordio su Francisco Comesana.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia di tennis?

La notizia è stata elaborata dalla nostra Redazione a partire da informazioni di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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