Home / EVENTI / Sinner illumina Montecarlo mentre Berrettini rilancia le ambizioni italiane al Masters 1000

Master 1000 Monte-Carlo 2026, giornata chiave per gli italiani

Chi: gli italiani Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Jannik Sinner e i big Stan Wawrinka, Ugo Humbert.

Cosa: seconda giornata piena del Master 1000 di Monte-Carlo 2026, tra grandi sfide e addii eccellenti.

Dove: Tennis Club Monte-Carlo, Principato di Monaco.

Quando: lunedì di tabellone principale, con match clou tra le 11:00 e le 12:30.

Perché: giornata spartiacque per il torneo sulla terra rossa, decisiva per il percorso degli azzurri e per l’ultimo Monte-Carlo di Wawrinka.

In sintesi:

Cobolli vince una maratona su terra contro l’argentino Comesana e sfiderà Blockx .

vince una maratona su terra contro l’argentino e sfiderà . Wawrinka saluta Monte-Carlo, sconfitto da Baez , prossimo avversario di Alcaraz .

saluta Monte-Carlo, sconfitto da , prossimo avversario di . Berrettini – Bautista , Darderi – Hurkacz e Sinner – Humbert guidano il programma azzurro.

– , – e – guidano il programma azzurro. Il torneo è trasmesso integralmente da Sky, con alcuni match in chiaro su TV8.

Risultati, tabellone e italiani nella seconda giornata

La vittoria di Flavio Cobolli su Francisco Comesana certifica la crescita dell’azzurro sulla terra. Dopo il 7-5 nel primo set, l’argentino ha reagito 6-3, ma nel terzo ha perso il servizio tre volte, consegnando il match a Cobolli.

Per l’altro italiano in campo, qualificato come lucky loser, è arrivato invece un netto stop contro il cileno Cristian Garin, dominatore sul rosso e vincente 6-2 6-4, lasciando appena sei game al connazionale.

Al secondo turno Cobolli affronterà il belga Alexander Blockx, capace di superare in tre set il talentuoso Denis Shapovalov. Forte dello status di testa di serie numero 10, l’azzurro partirà favorito nei pronostici.

Capitolo addii: il pubblico del Tennis Club Monte-Carlo ha tributato un lungo applauso a Stan Wawrinka, sconfitto da Sebastian Baez nel suo ultimo Master 1000 monegasco. L’argentino sfiderà ora Carlos Alcaraz, in uno dei primi incroci di alto livello del torneo.

In chiave spettacolo, attenzione a Gael Monfils, alla sua ultima partecipazione nel Principato: dopo il successo su Tallon Griekspoor, il francese affronterà il fantasioso Alexander Bublik in un match potenzialmente di grande intrattenimento. L’altro qualificato in evidenza è Jiri Lehecka, che ha avuto la meglio su Emilio Nava e sfiderà Alejandro Tabilo al secondo turno.

Prospettive azzurre, sfida Sinner-Humbert e copertura TV

La giornata odierna è cruciale per gli italiani. Il primo a scendere in campo sarà Matteo Berrettini, in tabellone grazie a una wild card, contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Il bilancio diretto parla chiaro: otto precedenti, con sette vittorie per il romano e una sola per il veterano iberico, da anni costante nel circuito ma sfavorito sulla carta contro il “bombarolo” azzurro, dato in buona condizione.

In contemporanea prenderà il via anche la sfida tra il polacco Hubert Hurkacz e Luciano Darderi. L’azzurro può approfittare del momento negativo di Hurkacz, reduce da otto sconfitte consecutive sul duro dopo il secondo turno degli Australian Open, che hanno trasformato il suo avvio di 2026 in un vero incubo.

Alle 12:30 riflettori puntati su Jannik Sinner, direttamente al secondo turno come tutte le prime otto teste di serie, contro il francese Ugo Humbert, numero 34 ATP. Humbert arriva dal successo in due set sulla wild card Moise Kouame, giovane indicato come uno dei possibili nuovi volti del circuito ma ancora acerbo a questi livelli.

Il bilancio tra Sinner e Humbert è in perfetta parità: nel 2019 alle Next Gen Finals fu il francese a imporsi in tre set, mentre l’azzurro si è preso la rivincita a Roma 2021 con un secco 6-2 6-4.

Calendario italiani odierni a Monte-Carlo:

BAUTISTA – BERRETTINI, 1° turno, ore 11:10

HURKACZ – DARDERI, 1° turno, ore 11:10

HUMBERT – SINNER, 2° turno, ore 12:30.

Il Master 1000 ATP di Monte-Carlo è trasmesso integralmente da Sky, detentrice dei diritti televisivi, con una selezione di incontri – finale compresa – in chiaro su TV8, garanzia di ampia copertura per il pubblico italiano.

FAQ

Come ha vinto Flavio Cobolli contro Francisco Comesana?

Flavio Cobolli ha vinto in tre set, 7-5 3-6 6-?, sfruttando tre break decisivi nel parziale decisivo dopo una lunga battaglia sulla terra.

Perché la sconfitta di Stan Wawrinka a Monte-Carlo è storica?

La sconfitta di Stan Wawrinka contro Sebastian Baez è storica perché rappresenta il suo ultimo Master 1000 di Monte-Carlo, salutato da un lungo applauso del pubblico.

Qual è il bilancio dei precedenti tra Berrettini e Bautista Agut?

Il bilancio è nettamente favorevole a Matteo Berrettini: otto confronti complessivi, con sette vittorie dell’azzurro e una sola affermazione di Roberto Bautista Agut.

Come vedere in TV il Master 1000 di Monte-Carlo in Italia?

Il torneo è visibile integralmente su Sky, tramite canali Sport e Tennis, mentre alcuni match selezionati, compresa la finale, vengono trasmessi gratuitamente su TV8.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul torneo di Monte-Carlo?

L’articolo è basato su un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.