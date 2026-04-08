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Montalbano domina negli ascolti, Francesca Fagnani sfida Ilary Blasi

Montalbano domina negli ascolti, Francesca Fagnani sfida Ilary Blasi

Ascolti tv 7 aprile: chi ha vinto tra Fagnani, Blasi e Montalbano

Martedì 7 aprile il prime time televisivo italiano ha visto confrontarsi volti di punta come Francesca Fagnani, Ilary Blasi e il sempreverde Commissario Montalbano.
Sulle reti generaliste, il duello principale si è consumato tra la replica di Il Commissario Montalbano su Rai 1, il Grande Fratello Vip di Canale 5 e il ritorno stagionale di Belve su Rai 2.
La serata è andata in onda il 7 aprile, con un palinsesto post-pasquale che ha confermato alcune certezze storiche degli ascolti e mostrato le performance dei format più discussi.

Il motivo di interesse principale riguarda la capacità delle repliche di Montalbano di restare leader assolute, nonostante la forte concorrenza di reality, talk e programmi d’inchiesta.

In sintesi:

  • Montalbano in replica vince la prima serata con 2,8 milioni di spettatori e il 16% di share.
  • Grande Fratello Vip cresce in share al 16,5% ma resta dietro per pubblico medio.
  • Belve di Francesca Fagnani riparte con 1,35 milioni e l’8,8% su Rai 2.
  • Nell’access prime time equilibrio altissimo tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Prime time, access e preserale: tutti i numeri degli ascolti

In prima serata, su Rai 1 la replica de Il Commissario Montalbano conquista 2.807.000 spettatori con il 16% di share tra le 21:41 e le 23:39, confermando il ruolo di fiction-icona per il servizio pubblico.
Su Canale 5, il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi ottiene 2.020.000 spettatori ma cresce in durata e share, attestandosi al 16,5% dalle 21:59 alle 1:15.
Su Rai 2, il debutto stagionale di Belve con Francesca Fagnani raggiunge 1.349.000 spettatori e l’8,8%, sostenuto da ospiti come Micaela Ramazzotti e Amanda Lear.

Nel resto del prime time, FarWest su Rai 3, Le Iene presentano: Inside su Italia 1, È sempre Cartabianca su Rete 4 e DiMartedì su La7 completano un’offerta molto segmentata sui talk e l’approfondimento.
Nell’access, la sfida tra Stefano De Martino con Affari Tuoi (4.750.000 spettatori, 22,3%) e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna (4.815.000 spettatori, 22,6%) si gioca sui decimali.
Nel preserale, L’Eredità su Rai 1 domina con 4.311.000 spettatori e il 28% di share, mentre Caduta Libera su Canale 5 si ferma a 2.363.000 spettatori e il 17,1%.

Cosa indicano questi ascolti per i palinsesti futuri

La centralità di Il Commissario Montalbano mostra come i cataloghi di fiction di qualità restino un asset strategico per Rai 1, anche in replica.
Il buon esordio di Belve conferma l’interesse per interviste ad alto tasso di personalità, pur in un contesto affollato di talk.

Per Canale 5, il Grande Fratello Vip mantiene la propria community, ma il confronto con la fiction Rai suggerisce la necessità di un’evoluzione di linguaggio e durata.
Nel preserale, l’egemonia de L’Eredità e l’equilibrio tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna orienteranno le strategie di rete in vista della prossima stagione, tra conferme e possibili ritocchi di format.

FAQ

Chi ha vinto la prima serata del 7 aprile 2025?

La vittoria è andata a Rai 1 con Il Commissario Montalbano, visto da 2.807.000 spettatori per il 16% di share.

Come sono andati gli ascolti di Belve con Francesca Fagnani?

Belve ha debuttato su Rai 2 con 1.349.000 spettatori e l’8,8% di share, confermando interesse per il format d’intervista.

Il Grande Fratello Vip ha battuto Montalbano negli ascolti?

No, Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.020.000 spettatori e il 16,5% di share, restando dietro a Montalbano per pubblico medio.

Qual è stato il programma più visto nell’access prime time?

L’access prime time ha visto sostanziale equilibrio tra Affari Tuoi (22,3% di share) e La Ruota della Fortuna (22,6%).

Da quali fonti provengono i dati sugli ascolti televisivi?

I dati sono elaborati dalla Redazione a partire da informazioni congiunte e rielaborate di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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