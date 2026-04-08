Bianca Guaccero svela la gravidanza e chiarisce il futuro con Giovanni Pernice

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Bianca Guaccero chiarisce sul futuro con Giovanni Pernice

Bianca Guaccero ha smentito in un’intervista a Chi Magazine le voci su matrimonio e gravidanza con il ballerino di Ballando con le Stelle Giovanni Pernice. A distanza di alcuni mesi dall’inizio della relazione, l’attrice e conduttrice pugliese ha precisato che la coppia non ha in programma né nozze né figli e che non esiste alcun “pancino sospetto”.

Il chiarimento arriva dopo settimane di gossip insistente, alimentato anche da fotomontaggi creati con intelligenza artificiale che li ritraevano come genitori. Guaccero ha scelto di rispondere con ironia, ribadendo una visione più tradizionale e graduale dei rapporti di coppia, chiedendo tempo e rispetto per la propria vita privata.

In sintesi:

Bianca Guaccero smentisce nozze e gravidanza con Giovanni Pernice .

smentisce nozze e gravidanza con . Nessun progetto di convivenza: la relazione è ancora in fase iniziale.

L’attrice critica la fretta del gossip su matrimonio e figli.

La coppia vive il presente, privilegiando semplicità e normalità quotidiana.

“A quanto pare, i giornali sono sempre un passo avanti rispetto a me: tra poco andrò a fare il test”, ha dichiarato con sarcasmo Bianca Guaccero, chiarendo che non è in dolce attesa e che il presunto test di gravidanza è solo una battuta.

L’attrice ha raccontato come alcuni utenti abbiano realizzato immagini generate con intelligenza artificiale che la mostrano con Giovanni Pernice alle prese con giochi per neonati: “Le conservo sul telefono perché mi fanno sorridere”, ha spiegato, trasformando il caso in un esempio di come il gossip digitale possa distorcere la realtà pur mantenendo un lato grottesco e divertente.

Nessuna crisi, dunque, ma la volontà di difendere i tempi naturali di una relazione reale da un racconto mediatico che corre più veloce della vita privata.

La visione di coppia di Bianca Guaccero: gradualità e normalità

Bianca Guaccero ha sottolineato di conoscere bene le dinamiche della cronaca rosa: “So bene che, per il mondo del gossip, dopo sei mesi di relazione sembra quasi obbligatorio parlare di matrimonio e figli”. La conduttrice rivendica però un approccio opposto: prima conoscersi a fondo, poi pensare a progetti strutturati.

Nel suo schema ideale, prima arriva l’equilibrio emotivo, poi la convivenza, successivamente il matrimonio e, solo alla fine, i figli. Al momento, lei e Giovanni Pernice non sono ancora alla fase della convivenza, anche a causa di impegni professionali che li portano spesso lontani.

L’attrice critica la narrazione frettolosa che interpreta l’assenza di “tappe” come una crisi: “Per me è più sano seguire un percorso graduale”, ha spiegato, ricordando come anche le relazioni apparentemente perfette possano incontrare difficoltà quando bruciano le tappe.

Vivere il presente, oltre le aspettative del gossip

La 45enne di Bitonto racconta una quotidianità semplice con Giovanni Pernice: film sul divano, partite alla PlayStation, momenti lontani dai riflettori. “Ci divertiamo con poco”, ha sottolineato, indicando nella semplicità il vero baricentro della loro storia.

Per la prima volta, dice, ha scelto di non chiedersi se l’uomo accanto a lei sia “quello della vita”, preferendo concentrarsi sul presente più che sul futuro. “È stata la prima volta che non mi sono fatta questa domanda sul futuro… Facciamola andare avanti in questo modo e facciamola durare, io ce la metto tutta”, ha concluso.

Un approccio che, in un contesto mediatico dominato dalla corsa allo scoop sentimentale, rappresenta una presa di posizione netta a favore di tempi umani e di relazioni meno sceneggiate e più autentiche.

FAQ

Bianca Guaccero è incinta di Giovanni Pernice?

No, Bianca Guaccero ha smentito chiaramente ogni voce di gravidanza, spiegando che il presunto “pancino” è pura invenzione mediatica.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno programmando il matrimonio?

No, al momento Bianca Guaccero ha escluso piani di matrimonio, sostenendo che la coppia è focalizzata solo sulla conoscenza reciproca.

La relazione tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è in crisi?

No, la relazione non è in crisi: l’attrice ha spiegato che la mancanza di tappe “canoniche” non indica problemi di coppia.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice convivono già?

No, non convivono ancora. Guaccero ha indicato la convivenza come eventuale passo futuro, dopo maggiore stabilità e tempi compatibili.

Da quali fonti è stata ricostruita la notizia su Bianca Guaccero?

Sì, la ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.