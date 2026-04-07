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Fabrizio Corona nel mirino giudiziario nuova inchiesta riaccende le polemiche

Fabrizio Corona nel mirino giudiziario nuova inchiesta riaccende le polemiche

Falsissimo, la puntata-esplosione di Fabrizio Corona contro il sistema tv

Nell’episodio 23 di Falsissimo, intitolato “La supponenza del potere”, Fabrizio Corona trasforma la promessa “puntata finale” in un’ora di attacchi frontali contro potere televisivo, politico e mediatico.
Il video, diffuso online nei giorni scorsi, è registrato in studio ma costruito come un comizio personale: Corona si accredita come unico “testimone scomodo” di un presunto sistema che coinvolgerebbe Mediaset, il mondo dei reality, personaggi dello spettacolo e figure istituzionali.
Nel mirino, con nomi e cognomi, finiscono in particolare Alfonso Signorini, Pier Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, Ilary Blasi, Maria De Filippi, Fedez, Ignazio La Russa, Giorgia Meloni, Belen Rodriguez, Selvaggia Lucarelli, Gerry Scotti.

L’obiettivo dichiarato è denunciare censura e cause milionarie “bavaglio”; il risultato concreto è un flusso ininterrotto di accuse, insulti e giudizi personali, con pochissimi elementi fattuali realmente nuovi.

In sintesi:

  • Corona presenta l’episodio 23 di Falsissimo come capitolo finale contro il “sistema Signorini”.
  • Nel video attacca frontalmente Berlusconi, Signorini, Blasi, De Filippi, Fedez, La Russa, Meloni e altri.
  • Il registro è polemico e personale: prevalgono insulti, bodyshaming e delegittimazioni più che fatti nuovi.
  • Si auto-rappresenta come vittima di censura, querele temerarie e oscuramenti sui social.

Un’ora di sfogo personale: bersagli, linguaggio, strategia mediatica

La puntata si apre con la rivendicazione di Corona come unico depositario della “verità nascosta”: *«Chi crede alle favole perde, chi conosce la verità vince»*.
L’impianto narrativo ruota ancora attorno al presunto “sistema Signorini”, che sarebbe al centro dei rapporti fra potere televisivo, gossip e gestione delle carriere. Corona sostiene che la sua inchiesta, iniziata il 15 dicembre, avrebbe provocato – a suo dire – oscuramenti su Meta e un’«operazione di censura antidemocratica», citando il proprio legale.
Da qui il discorso si allarga a raggiera: Ignazio La Russa e Giorgia Meloni vengono descritti con toni da comizio insultante; Fedez è definito *«forte con i deboli, debole con i forti»*; Maria De Filippi viene inserita nel quadro di un sottobosco di favori televisivi.

Su Belen Rodriguez Corona lascia intendere futuri attacchi; con Selvaggia Lucarelli affonda sul caso della ristoratrice Giovanna Pedretti, accusandola di cinismo rispetto alle conseguenze mediatiche della vicenda.
Il passaggio su Ilary Blasi è tra i più violenti: Corona parla di patrimonio di Francesco Totti, di motivazioni “vendicative” per il ritorno al Grande Fratello, fino al bodyshaming esplicito e alla bestemmia finale commentando vecchie foto di nudo.

Nel segmento dedicato a Marina e Pier Silvio Berlusconi attacca sul piano personale e familiare, definendo Pier Silvio *«bugiardo cronico»* e qualificando la causa da 160 milioni come Slapp, strumento intimidatorio per zittire le critiche. Anche Gerry Scotti viene associato al “gruppo dei potenti”, seppur senza contenuti specifici.

L’auto-mitologia di Corona e gli scenari futuri del caso Falsissimo

Nel corso del video, Corona si ritrae costantemente come martire del sistema: *«Mentre noi paghiamo le pene della sofferenza, del duro lavoro che stiamo facendo»*, *«Io sono Notizia»*, *«Hanno sbagliato persona, perché mi hanno sottovalutato»*.
Annuncia che questa sarebbe *«l’ultima puntata di Falsissimo»*, ma il tono non è quello di una chiusura ordinata: è piuttosto l’esplosione finale di un racconto sempre più centrato su se stesso, con confini labili tra denuncia e rancore.

Sul piano mediatico, la strategia resta chiara: moltiplicare i nomi coinvolti, alzare la temperatura verbale, forzare il limite della diffamazione e del buon gusto per generare reazioni, querele e nuovo materiale narrativo.
Sul piano legale, l’intreccio tra cause esistenti, eventuali nuove azioni per diffamazione e ipotesi di censura algoritmica sui social apre un fronte destinato a durare, ben oltre la presunta “puntata finale”.

FAQ

Che cos’è l’episodio 23 di Falsissimo di Fabrizio Corona?

È un video di oltre un’ora in cui Fabrizio Corona attacca frontalmente personaggi televisivi, politici e giornalisti, presentandolo come capitolo finale della sua inchiesta.

Chi sono i principali bersagli degli attacchi di Fabrizio Corona?

I bersagli principali sono Alfonso Signorini, Pier Silvio e Marina Berlusconi, Ilary Blasi, Maria De Filippi, Fedez, La Russa, Meloni e Selvaggia Lucarelli.

Corona porta nuove prove sul presunto sistema Signorini?

Prevalentemente no. Corona riprende accuse già note, le amplifica nei toni e nelle personalizzazioni, ma non offre documentazione verificabile aggiuntiva rispetto alle precedenti puntate.

Perché Fabrizio Corona parla di censura e di causa Slapp?

Corona sostiene di essere stato oscurato da Meta e definisce la causa da 160 milioni di Mediaset una Slapp, cioè un’azione legale intimidatoria per zittire le critiche.

Quali sono le fonti di questa ricostruzione giornalistica sull’episodio di Falsissimo?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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