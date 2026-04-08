Home / SPETTACOLI & CINEMA / Monica Setta stronca Zeudi Di Palma a Belve, elogiate Lear e Ramazzotti

Monica Setta divide il pubblico con i giudizi sulle ultime interviste di Belve

Monica Setta, giornalista e conduttrice di Storie di Donne al Bivio, ha commentato pubblicamente le ultime puntate di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani in onda su Rai.

È accaduto nelle ultime ore sui social, dove la conduttrice ha espresso valutazioni nette su alcune ospiti, tra cui l’ex concorrente del Grande Fratello Zeudi Di Palma, l’attrice Micaela Ramazzotti e l’icona pop Amanda Lear.

Le sue parole, tra elogi e bocciature, hanno immediatamente acceso un acceso confronto online, evidenziando quanto il talk di Fagnani sia ormai diventato un osservatorio privilegiato sui linguaggi televisivi e sui limiti – o le responsabilità – del giudizio pubblico.

Il dibattito mette al centro il rapporto tra meritocrazia, empatia e spettacolarizzazione nelle interviste televisive contemporanee.

In sintesi:

Monica Setta commenta sui social le recenti interviste di Belve .

commenta sui social le recenti interviste di . Giudizio durissimo su Zeudi Di Palma , definita “un grande NO”.

, definita “un grande NO”. Elogi convinti per Micaela Ramazzotti e Amanda Lear .

e . Il caso riapre il tema dei confini del giudizio in tv e sui social.

Il cuore del dibattito ruota attorno al ruolo dei volti televisivi nel commentare colleghi e nuovi personaggi dello spettacolo.

Monica Setta ha scelto la via della schiettezza, utilizzando i social come estensione del confronto critico sui contenuti di Belve, un format già noto per domande dirette e risposte senza filtri.

La reazione del pubblico, immediata e polarizzata, conferma quanto i talk d’intervista non siano più semplici prodotti di intrattenimento, ma dispositivi che costruiscono reputazioni, narrazioni e, talvolta, vere e proprie fratture all’interno delle community online.

Nel caso specifico, il giudizio drastico su Zeudi Di Palma e l’esaltazione di figure consolidate come Ramazzotti e Lear mettono a confronto due modelli di celebrità: il talento riconosciuto dal tempo e la visibilità nata dai reality.

Il giudizio su Zeudi Di Palma e gli elogi a Ramazzotti e Lear

A innescare la polemica è stato un commento secco di Monica Setta sull’intervista a Zeudi Di Palma, ex protagonista del Grande Fratello, ospite dell’ultima puntata di Belve.

La conduttrice ha scritto sui social: “Magari è da rivedere ma Zeudi Di Palma è un grande NO”.

Una formula lapidaria che ha spaccato la platea digitale: da un lato chi ha applaudito la franchezza – “Monica voce della verità”, “Monica una di noi” – dall’altro chi ha difeso la giovane, descrivendola come “educata, intelligente, vera e perbene” e invitando a maggiore empatia verso chi è agli inizi.

C’è chi ha ricordato alla stessa Setta: “Anche a lei sarà capitato agli inizi di fare non delle grandi interviste”.

Non sono mancati avvertimenti ironici: “Oddio, no, ti metti contro il suo fandom”, a conferma del peso delle community nate attorno alle ex concorrenti dei reality.

Di segno opposto i giudizi su altre ospiti. Micaela Ramazzotti è stata definita da Setta protagonista di una conversazione “molto bella, originale, intensa” e indicata persino come “la più grande attrice italiana”, con un elogio che valorizza autenticità e profondità narrativa.

Anche l’intervista ad Amanda Lear è stata promossa con un sintetico ma significativo “Bella intervista. Forte”.

Setta ha inoltre riconosciuto la cifra professionale di Francesca Fagnani, riportando una delle domande più incisive: “Posso chiederle quanto si drogava e di cosa?” e concludendo: “Brava, le domande si fanno. Tutte. Davvero bella questa intervista”.

Il messaggio implicito è chiaro: per la conduttrice, il valore di un’intervista si misura nella capacità di affrontare i temi scomodi senza rinunciare alla verità.

Il significato del dibattito per tv, social e nuovi volti dello spettacolo

Il confronto acceso attorno alle opinioni di Monica Setta mette in luce un passaggio chiave dell’ecosistema televisivo italiano: le interviste diventano casi social, e i commenti dei professionisti alimentano ulteriori ondate di visibilità.

Nel mirino non c’è solo la performance di Zeudi Di Palma, ma il criterio stesso con cui si giudicano i personaggi nati dai reality rispetto alle star affermate come Micaela Ramazzotti e Amanda Lear.

Da un lato la richiesta di meritocrazia e rigore, dall’altro l’esigenza di rispetto e “diritto all’inesperienza” per i volti emergenti.

Per programmi come Belve, che hanno costruito il proprio successo su domande senza filtri, il caso conferma un punto: il pubblico non valuta solo ciò che accade in studio, ma anche come i protagonisti dell’informazione e dell’intrattenimento reagiscono, commentano, prendono posizione.

È in questo spazio, tra tv e social, che si gioca sempre più spesso la reputazione mediatica dei nuovi e vecchi volti dello spettacolo.

FAQ

Chi è Monica Setta e perché fa discutere sui social?

Monica Setta è una giornalista e conduttrice Rai; fanno discutere i suoi giudizi netti sulle ospiti di Belve.

Cosa ha detto Monica Setta su Zeudi Di Palma a Belve?

Monica Setta ha scritto sui social: “Magari è da rivedere ma Zeudi Di Palma è un grande NO”, scatenando polemiche.

Perché Monica Setta ha elogiato Micaela Ramazzotti a Belve?

Monica Setta ha elogiato l’intervista definendola “molto bella, originale, intensa” e ha indicato Ramazzotti come possibile “più grande attrice italiana”.

In che modo Francesca Fagnani viene valutata da Monica Setta?

Monica Setta giudica positivamente Francesca Fagnani, ritenendo corretto porre anche domande scomode e affermando che “le domande si fanno tutte”.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Monica Setta?

L’articolo è elaborato sulla base di una rielaborazione congiunta di contenuti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.