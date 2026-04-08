Home / SPETTACOLI & CINEMA / Mario Biondi svela il rifiuto di Carlo Conti al brano di Sanremo

Mario Biondi presenta “Prova d’autore”, primo album interamente in italiano

Il cantante e crooner catanese Mario Biondi pubblica il 10 aprile il suo primo album interamente in italiano, “Prova d’autore”. Il progetto, lavorato tra Milano e altre città europee, arriva in occasione dei vent’anni di carriera. Contiene venti brani originali che attraversano soul, jazz, funk, blues e cantautorato.

La scelta del titolo riflette il forte coinvolgimento creativo di Biondi, che ha firmato testi, composizioni, arrangiamenti e produzione quasi per intero.

L’uscita del disco coincide con la ripartenza dell’attività live, con un tour nei teatri italiani ed europei dal 3 maggio, pensato per valorizzare la dimensione acustica e l’impatto emotivo dei nuovi brani. “Prova d’autore” ambisce a consolidare la reputazione di Biondi come riferimento del soul-jazz italiano contemporaneo, aprendo al tempo stesso una nuova fase della sua ricerca artistica.

In sintesi:

“Prova d’autore” è il primo album in italiano di Mario Biondi , in uscita il 10 aprile.

, in uscita il 10 aprile. Venti tracce tra soul, jazz, funk, blues e cantautorato, curate quasi integralmente dall’artista.

Il progetto nasce da un lavoro di oltre vent’anni, libero da scadenze di mercato.

Dal 3 maggio tour in teatri e venue all’aperto in Italia e in Europa.

Un lavoro di vent’anni tra libertà creativa e temi personali

Mario Biondi descrive “Prova d’autore” come il risultato di due decenni di scrittura e rifinitura, lontano da logiche industriali. L’album alterna brani di un minuto e 50 secondi a composizioni che superano i sei minuti, seguendo esclusivamente le esigenze narrative e musicali.

Alcune canzoni nascono con melodia e testo già intrecciati, altre da un’urgenza di parola più che da una linea vocale tradizionale.

Tra le tracce più intime spicca “Ciao Dottore”, dedicata ai medici e a “una persona cara che è scomparsa durante il Covid e mi ha sostenuto e supportato in un momento chiave della mia vita”. “Tira sassi” rappresenta invece il lato più polemico e resiliente: “Se mi scagli contro una pietra, ci costruisco una casa; se mi lanci i tuoi bisogni, ci concimo la terra”, sintetizza Biondi.

Nel disco emerge anche l’amore per i figli e la preoccupazione per un presente segnato da guerre e tensioni globali. L’artista invita a “ascoltare i campanelli d’allarme” e a mantenere consapevolezza, legando la dimensione familiare a una riflessione più ampia sul futuro collettivo.

Sanremo mancato, tour nei teatri e prospettive future

Per lanciare “Prova d’autore”, Mario Biondi aveva puntato sul Festival di Sanremo, proponendo anche il brano “Cielo stellato”, ma la candidatura non è stata accolta. L’artista ammette di essersi dispiaciuto per l’investimento fatto, pur mantenendo un tono ironico.

In riviera si è comunque esibito nella serata delle cover, affiancando Alex Britti e accompagnando il secondo classificato Sayf in “Hit the road Jack” di Ray Charles: un vero battesimo soul per il giovane artista.

Nel backstage, Biondi ha incrociato Carlo Conti, che lo ha salutato con un diplomatico “hai visto che alla fine ci siamo visti comunque?”, gesto definito dall’artista “gentilissimo, molto parac*lo”.

Guardando al futuro, Biondi non esclude un ritorno a Sanremo – citando i Pooh: “Mai dire mai” – ma conferma come priorità la musica dal vivo, che considera da sempre la sua vera dimensione professionale.

FAQ

Quando esce l’album “Prova d’autore” di Mario Biondi?

L’album “Prova d’autore” di Mario Biondi esce ufficialmente il 10 aprile, in concomitanza con i vent’anni di carriera dell’artista.

Quante tracce contiene “Prova d’autore” e quali generi musicali affronta?

L’album contiene venti brani originali e attraversa soul, jazz, funk, blues e cantautorato, confermando l’approccio stilisticamente ibrido e sofisticato di Mario Biondi.

Mario Biondi parteciperà al Festival di Sanremo il prossimo anno?

Al momento non c’è conferma. Biondi non esclude la partecipazione futura, dichiarando ironicamente, citando i Pooh, “Mai dire mai”.

Quando inizia il tour di Mario Biondi legato a “Prova d’autore”?

Il tour di Mario Biondi parte il 3 maggio, con concerti nei teatri italiani ed europei e successivamente in venue all’aperto.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Mario Biondi?

L’articolo è elaborato a partire da una rielaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate dal lavoro della nostra Redazione.