Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gemma Galgani fraintende Antonio a Uomini e Donne, illusioni ancora evitabili

Uomini e Donne oggi: cosa è successo tra Gemma, Antonio e Sabrina

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 16 aprile 2026, su Canale 5, le dinamiche del trono over ruotano attorno a Gemma Galgani, al cavaliere Antonio e a Sabrina Zago. In studio si consuma la rottura definitiva tra Gemma e Silvano, mentre emerge la verità sui reali sentimenti di Antonio, che ammette di non provare attrazione fisica per la dama torinese. Parallelamente, Sabrina torna al centro dello studio dopo la chiusura turbolenta con Davide, mostrando tutta la sua confusione sentimentale. Le tensioni si accendono anche per l’intervento di Cinzia Paolini, che contesta apertamente il comportamento di Antonio, alimentando un acceso confronto in studio e mettendo in discussione la serenità dichiarata da Gemma.

In sintesi:

Gemma Galgani chiude con Silvano e affronta la deludente verità su Antonio .

chiude con e affronta la deludente verità su . Antonio ammette in studio di non provare attrazione estetica per Gemma.

ammette in studio di non provare attrazione estetica per Gemma. Sabrina Zago appare confusa dopo la rottura con Davide e una nuova conoscenza fallita.

appare confusa dopo la rottura con e una nuova conoscenza fallita. Cinzia Paolini, Tina e Gianni contestano le illusioni sentimentali di Gemma.

Dinamichedel trono over tra illusioni, rifiuti e scontri in studio

L’apertura di puntata è dedicata a Sabrina Zago, reduce da un tentativo di seduzione fallito verso Davide, che l’ha lasciata senza esitazioni. Tornata al centro dello studio con le lacrime agli occhi, Sabrina spiega di essere più arrabbiata che ferita, ma l’arrivo del nuovo cavaliere Francesco non sembra smuovere il suo interesse, confermando una fase di forte incertezza emotiva.

Si passa quindi a Gemma Galgani. L’esterna con Silvano, gentile e premuroso, si consuma tra omaggi simbolici – come un cesto di mele – e una evidente mancanza di coinvolgimento da parte di Gemma, ancora concentrata su Antonio. In studio, Gemma chiude con Silvano, che tenta invano di rivolgersi a Elisabetta Gigante pur di restare nel programma.

La dama torinese, invece, si mostra decisamente più presa da Antonio: durante l’esterna, toni di voce, atteggiamenti e discorsi diventano più morbidi e sfumati, segnali ormai tipici quando Gemma si infatua di qualcuno. Ma in studio emerge un quadro diverso: Antonio ha lasciato il numero anche ad Anna, molto più giovane, e si è mosso verso un’altra donna con caratteristiche simili, facendo pensare a una strategia più che a un reale interesse per Gemma.

Sotto le pressioni del parterre, Antonio parla di un potenziale “bel rapporto” con Gemma ma resta ambiguo sul piano sentimentale. Cinzia Paolini sostiene che il cavaliere la contatti per convenienza, mentre Gemma, anziché prendere le distanze, lo difende, convinta del benessere emotivo che lui le dà, nonostante i segnali contrari.

La rivelazione di Antonio e il nuovo crollo emotivo di Gemma

Lo scontro tra Gemma Galgani e Cinzia Paolini si inasprisce. Gemma afferma di sentirsi serena e di non capire perché venga attaccata proprio ora che Antonio le trasmette tranquillità. Sullo sfondo pesano ancora i trascorsi con Mario Lenti, mai del tutto elaborati. La sensazione, per il pubblico in studio, è che Gemma stia proiettando su Antonio l’ennesima idea di “principer azzurro”.

Tina Cipollari e Gianni Sperti intervengono per riportarla alla realtà, evidenziando l’incoerenza del comportamento di Antonio. È proprio Gianni a porre la domanda decisiva: “Ti piace esteticamente?”. La risposta del cavaliere è secca: “No”. Un’affermazione che frantuma la narrazione di Gemma e svela la totale assenza di attrazione fisica da parte dell’uomo.

Tinì sottolinea come Gemma tenda a illudersi con troppa rapidità, trasformando piccoli segnali in grandi aspettative. Di fronte alla verità, Gemma appare spiazzata: ammette di non aver compreso la reale posizione di Antonio e di essere, di fatto, l’unica in studio a non aver colto l’evidenza. Le sue lacrime trattenute e il silenzio finale raccontano l’ennesimo copione sentimentale che si ripete, aprendo nuovi interrogativi sulle sue scelte future in trasmissione.

FAQ

Cosa è successo tra Gemma Galgani e Antonio nella puntata di oggi?

È emerso chiaramente che Antonio non prova attrazione estetica per Gemma Galgani, nonostante lei si senta coinvolta e lo difenda.

Perché Gemma ha chiuso la conoscenza con Silvano a Uomini e Donne?

La chiusura con Silvano nasce dalla mancanza di coinvolgimento emotivo di Gemma, che appare invece concentrata su Antonio.

Per quale motivo Sabrina Zago è apparsa confusa in studio?

Sabrina Zago è confusa dopo il rifiuto di Davide e l’arrivo di Francesco, che non suscita alcun reale interesse.

Che ruolo hanno avuto Tina e Gianni nel confronto con Gemma?

Tina e Gianni hanno cercato di far ragionare Gemma, evidenziando l’assenza di attrazione dichiarata da Antonio.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa puntata?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.