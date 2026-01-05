Pier Silvio Berlusconi spiazza l’imitatore: la risposta gelida che incendia la replica di Ubaldo Pantani

Reazione di Pier Silvio

Pier Silvio Berlusconi non si è riconosciuto nell’imitazione proposta al GialappaShow da Ubaldo Pantani, giudicandola distante dalla propria immagine pubblica. La presa di distanza è stata netta, senza toni polemici ma con chiarezza sul mancato rispecchiamento tra maschera comica e realtà. La reazione, definita “poco divertita”, ha riacceso l’attenzione sul confine tra satira e rappresentazione del personaggio, soprattutto quando coinvolge figure alla guida di grandi gruppi mediatici. Nessuna richiesta formale o strascico pubblico, ma un segnale preciso di dissenso sull’interpretazione scenica.

Replica di Pantani

Ubaldo Pantani ha preso con ironia la presa di distanza di Pier Silvio Berlusconi: inizialmente l’ha scambiata per una battuta, poi, capito che era seria, ha continuato a ridere. Ha ipotizzato di aver “toccato un nervo scoperto”, ribadendo che nessuno, finora, si è offeso in modo plateale per le sue caricature. Il comico rivendica la natura iperbolica del personaggio proposto al GialappaShow e sottolinea come la satira operi per deformazione legittima del reale, senza intenti denigratori, ma puntando su gesto, ritmo e voce per generare effetto comico.

Imitazioni e metodo

Ubaldo Pantani definisce la propria cifra comica come sintesi di tre cardini: voce, somiglianza e testo; basta che uno sia dominante perché l’imitazione “regga”. Il suo vertice resta Lapo Elkann, evoluto da ritratto degli eccessi a figura quasi fiabesca: un ricco gaffeur ingenuo che dice ciò che altri evitano. Su Mario Giordano spinge l’iperbole partendo da una vocalità già teatrale, mentre con Massimo Giletti l’ispirazione nasce dalla postura televisiva “in piedi”. Tra i ricordi, la finta rampogna di Corrado Augias; in certe arrabbiature, ammette, somiglia a Massimiliano Allegri.

