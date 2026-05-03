Milan in crisi e Juventus frenata, Allegri avverte sulla corsa Champions e la nuova classifica Serie A
Indice dei Contenuti:
Milan sconfitto a Sassuolo, Allegri avverte: corsa Champions completamente riaperta
Il Milan cade 2-0 in casa del Sassuolo, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nella 35ª giornata di Serie A, complicando la corsa alla prossima Champions League.
Contemporaneamente la Juventus si ferma sull’1-1 allo Stadium contro il già retrocesso Verona, mantenendo aperta la lotta per i posti europei di vertice.
Le reti di Domenico Berardi e Armand Laurentié, unite all’espulsione di Fikayo Tomori, affondano i rossoneri, mentre il gol di Dusan Vlahovic evita ai bianconeri una sconfitta ancora più pesante in chiave classifica.
Ora la sfida diretta tra Roma e Fiorentina può ridisegnare ulteriormente lo scenario, con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini pronta a inserirsi.
Lo stesso Massimiliano Allegri avverte: *“Non possiamo buttare dieci mesi di lavoro”*, sottolineando la fragilità del momento bianconero.
In sintesi:
- Milan sconfitto 2-0 dal Sassuolo, rossoneri in dieci per espulsione di Tomori.
- Juventus fermata 1-1 dal Verona retrocesso, ennesima occasione sprecata.
- Allegri: *“Abbiamo buttato un jolly, ma la Champions è ancora raggiungibile”*.
- Con Roma-Fiorentina decisiva, l’Atalanta può rientrare nella corsa Champions.
Come la sconfitta del Milan e il pari Juve cambiano la corsa Champions
La partita del Milan a Reggio Emilia si decide presto: approccio molle, gol di Berardi dopo pochi minuti e doppia ammonizione a Tomori dopo 24’, che lascia i rossoneri in dieci.
In inferiorità numerica, la squadra di Allegri (nel testo originario rossonero, ma tecnicamente allenatore della Juventus) non riesce mai a reagire: produzione offensiva nulla, zero tiri nello specchio e solo un gol segnato nelle ultime cinque gare di campionato.
Nel secondo tempo arriva la rete di Laurentié che chiude il match e certifica un crollo mentale prima ancora che tecnico. Con questo ko, il Milan resta terzo a 67 punti e, per blindare la qualificazione alla Champions, dovrà vincere almeno due delle ultime tre sfide.
La Juventus non ne approfitta: va sotto contro il Verona per il gol di Bowie, poi rimedia con Vlahovic ma non riesce a completare la rimonta.
Lo stesso Allegri, a Dazn, parla di occasione sprecata: *“Abbiamo approcciato male, abbiamo buttato un jolly”*.
Scenari futuri e rischi tecnici di un finale di stagione in apnea
La chiave della volata Champions passa ora dalla sfida dell’Olimpico tra Roma e Fiorentina. Un successo dell’Atalanta di Gasperini la porterebbe a soli tre punti dal Milan e a uno dalla Juventus, riaprendo completamente il quadro europeo.
Allegri prova a tenere alta la tensione interna: *“La Champions non è a rischio, sarei felice di conquistarla anche all’ultima giornata”*, ribadendo l’importanza di restare “sereni, assumerci le responsabilità e lavorare”.
Il tecnico sottolinea i dieci mesi di lavoro importante già svolto e invita a concentrarsi sul rush finale, a partire dal prossimo scontro diretto con l’Atalanta.
In un contesto di calendario fitto e margini ridotti, ogni dettaglio tattico e mentale diventa decisivo per non trasformare una stagione di vertice in un fallimento sportivo ed economico.
FAQ
Quanti punti servono al Milan per qualificarsi alla Champions?
Attualmente il Milan è a 67 punti: aritmeticamente due vittorie nelle ultime tre gare garantirebbero la qualificazione Champions senza dipendere dai risultati altrui.
Perché la Juventus rischia nonostante sia quarta in classifica?
La Juventus, ferma a 65 punti, ha rallentato nel girone di ritorno; con più squadre vicine in classifica, ulteriori passi falsi potrebbero costare il posto Champions.
Quanto pesa l’espulsione di Tomori nella sconfitta con il Sassuolo?
L’espulsione di Fikayo Tomori dopo 24 minuti ha costretto il Milan all’inferiorità numerica, condizionando struttura difensiva, pressing e capacità di rimonta.
In che modo Roma-Fiorentina può cambiare la corsa Champions?
Un risultato favorevole all’Atalanta di Gasperini la porterebbe a ridosso di Milan e Juventus, aggiungendo pressione e riducendo il margine d’errore delle big.
Quali sono le principali fonti utilizzate per questa analisi?
Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.