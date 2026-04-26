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Milly Carlucci difende Barbara d’Urso e critica la gestione Mediaset

Milly Carlucci difende Barbara d’Urso e critica la gestione Mediaset

Milly Carlucci difende il talento di Barbara d’Urso e invita alla prudenza

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Chi: la conduttrice Milly Carlucci commenta la situazione professionale di Barbara d’Urso e il contenzioso con Mediaset.
Che cosa: richiama rispetto per la vicenda giudiziaria e denuncia il rischio di “talenti buttati via”.
Dove: dichiarazioni rilasciate a La Stampa, durante la promozione di Canzonissima.

Quando: intervista pubblicata nei giorni successivi alla rottura della mediazione tra d’Urso e Mediaset e al deposito della denuncia.
Perché: per sottolineare i meccanismi del sistema televisivo italiano, tra meteore, veti e coni d’ombra che colpiscono anche professionisti affermati.

In sintesi:

  • Milly Carlucci invita al silenzio sui dettagli giudiziari tra Barbara d’Urso e Mediaset.
  • La conduttrice parla di “talento buttato via” e di sistema televisivo che consuma meteore.
  • Barbara d’Urso denuncia Mediaset dopo una mediazione fallita e cita un presunto veto Rai.
  • Spunta il possibile ruolo testimoniale di Fabrizio Corona in un eventuale processo.

Le parole di Milly Carlucci e il nodo del “talento buttato via”

Nell’intervista a La Stampa, Milly Carlucci ha scelto una linea di assoluta cautela sulla causa avviata da Barbara d’Urso contro Mediaset: “Un commento? Nessuno. È una sua questione giudiziaria su cui è bene non fare pettegolezzi”. Un richiamo esplicito alla responsabilità mediatica in presenza di un contenzioso legale in corso.

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Subito dopo, Carlucci allarga però lo sguardo al sistema televisivo, dichiarando: “Mi spiace sempre quando vedo un talento buttato via non per sua colpa ma semplicemente perché il sistema vive di meteore e corre troppo veloce”. E ancora: “La vita di un artista può essere attraversata da coni d’ombra e se non c’è nessuno che si chiede: ‘Perché quella persona brava è finita lì?’, il rischio è di non uscirne mai. Non lasciare indietro nessuno è un valore per me fondamentale, soprattutto se applicato a professionisti di questo calibro”.

L’osservazione tocca indirettamente il caso d’Urso: lontana dai palinsesti generalisti dal 2023 (ad eccezione di Ballando con le Stelle come concorrente), ma ancora al centro dell’attenzione del pubblico e dei media.

Veti, telefonate e Tribunale: gli scenari per Barbara d’Urso

Il quadro si complica con i retroscena emersi negli ultimi mesi. In un episodio del podcast Falsissimo, Fabrizio Corona ha diffuso una telefonata con Barbara d’Urso in cui la conduttrice parla apertamente di un presunto veto in Rai: “Quella roba del veto è vera. Io ovviamente almeno per il momento non lo dico, parlerò quando sarà il momento, ma il veto in Rai è assolutamente vero”.

Nella stessa conversazione, d’Urso ricostruisce il rapporto con Mediaset e con i vertici editoriali, citando direttamente Pier Silvio Berlusconi: “Quando dicevano che facevo il trash perché c’eri tu che urlavi, ma chi è che ti aveva chiesto di venire? […] Ora Pier Silvio Berlusconi dice che io facevo le scelte e pigliavo gli ospiti sbagliati. Io? Tu Fabrizio lo sai, perché venivi nei miei programmi, qualunque cosa era condivisa se non addirittura chiesta a me dai vertici”.

La conduttrice arriva a prefigurare un possibile ruolo di Corona in aula: “Un giorno stai tranquillo che ti chiamerò a testimoniare”. Con la denuncia ormai depositata e la mediazione fallita, lo scenario del Tribunale da ipotesi mediatica rischia di trasformarsi in un passaggio concreto, con potenziali effetti sul mercato televisivo e sull’immagine di tutte le parti coinvolte.

Cosa può cambiare per la tv italiana dopo il caso d’Urso

Il caso Barbara d’UrsoMediaset apre un fronte delicato su trasparenza dei rapporti contrattuali, gestione dell’immagine e ruolo editoriale dei conduttori di punta. L’intervento misurato ma netto di Milly Carlucci rafforza il tema del valore del capitale umano televisivo, spesso esposto a improvvisi cambi di strategia aziendale.

Un eventuale processo con documenti, email, decisioni editoriali e possibili veti potrebbe diventare un precedente rilevante per l’intero settore, incidendo sui futuri contratti delle star e sul perimetro di responsabilità tra reti e volti di punta. Per il pubblico, il caso resta un test di credibilità: capire chi decide davvero contenuti, ospiti e linguaggi dei grandi talk e dei programmi di intrattenimento.

FAQ

Perché Milly Carlucci non commenta la causa di Barbara d’Urso?

Perché, spiega, si tratta di “questione giudiziaria” di Barbara d’Urso con Mediaset, sulla quale ritiene corretto evitare pettegolezzi pubblici.

Cosa intende Milly Carlucci per “talento buttato via” in televisione?

Intende professionisti competenti messi ai margini da un sistema che “vive di meteore”, creando lunghi “coni d’ombra” difficili da superare.

Da quando Barbara d’Urso è assente dalla televisione generalista?

È sostanzialmente assente dal 2023, salvo la partecipazione come concorrente a Ballando con le Stelle, rimanendo però centrale nel dibattito mediatico.

Il presunto veto Rai su Barbara d’Urso è stato confermato ufficialmente?

No, risulta solo da parole attribuite a Barbara d’Urso in una telefonata diffusa da Fabrizio Corona; nessuna conferma formale della Rai.

Da quali fonti è stata ricostruita questa vicenda televisiva e giudiziaria?

La ricostruzione deriva da elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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