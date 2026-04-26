Home / SPETTACOLI & CINEMA / Barbara d’Urso replica a Mediaset e chiarisce il passato televisivo

Barbara d’Urso contesta Mediaset e ricostruisce la sua carriera del 2003

Chi: Barbara d’Urso contro Mediaset e i legali di Pier Silvio Berlusconi.

Che cosa: la conduttrice smentisce di essere “ferma da anni” nel 2003 e ricostruisce i suoi impegni professionali.

Dove: confronto a distanza tra dichiarazioni pubbliche e atti legali, sullo sfondo di Roma e Milano televisiva.

Quando: botta e risposta riacceso il 25 aprile 2026, dopo una mediazione legale fallita.

Perché: per difendere la propria reputazione, il valore della propria carriera e rafforzare la sua posizione nella causa contro il gruppo televisivo.

In sintesi:

d’Urso contesta la versione Mediaset secondo cui nel 2003 era inattiva da anni

ricorda le fiction Rai1 Lo Zio d’America e Orgoglio come prove del contrario

e come prove del contrario rivela di aver pagato danni a Titanus per accettare il Grande Fratello

mantiene toni pubblici prudenti mentre prosegue il contenzioso legale con Mediaset

Le fiction per Rai1 e il contratto con Titanus al centro del caso

Lo scontro nasce da una ricostruzione dell’avvocato di Pier Silvio Berlusconi, secondo cui nel 2003 Barbara d’Urso sarebbe tornata in video con il Grande Fratello “in un momento in cui era ferma da anni”.

La conduttrice replica puntualizzando che, tra 2001 e 2003, lavorò intensamente per Rai1.

d’Urso ricorda di aver girato nel 2001 con Christian De Sica la lunga serie Lo Zio d’America, trasmessa poi nel 2002, e nel 2002 la fiction in 24 puntate Orgoglio con Elena Sofia Ricci, andata in onda nel 2004: produzioni apicali nel prime time della tv pubblica.

Elemento decisivo, nella sua ricostruzione, è il rapporto con la casa di produzione Titanus, titolare di Orgoglio.

d’Urso spiega infatti che nel 2003 Titanus la citò in tribunale perché, pur avendo firmato l’opzione per la seconda stagione, non poté partecipare alle nuove puntate dopo aver accettato la conduzione del Grande Fratello per Mediaset.

“La causa, come era giusto che fosse, fu vinta dalla Titanus ed io pagai i danni”, precisa, a sostegno dell’idea di una carriera tutt’altro che in stallo.

Profilo basso pubblico, ma contenzioso destinato a pesare sul futuro tv

Negli ultimi tre anni, mentre maturava la scelta di adire le vie legali, Barbara d’Urso ha mantenuto una linea comunicativa insolitamente prudente per una figura così esposta.

Pur interrogata più volte sull’addio a Mediaset, ha evitato scontri frontali, definendo quella rottura una “ferita” professionale e personale.

La puntualizzazione cronologica sulla sua attività nel 2003 non è soltanto memoria televisiva: entra nel cuore del dossier reputazionale e contrattuale che accompagna la disputa con il Biscione.

Per l’industria tv, l’esito di questo braccio di ferro – tra compensi, diritti d’autore e ricostruzioni storiche – potrebbe incidere sulle future trattative tra conduttori di punta e broadcaster, ridefinendo margini negoziali, obblighi di tutela dell’immagine e modalità di gestione pubblica delle separazioni professionali.

FAQ

Cosa ha dichiarato Mediaset sul passato di Barbara d’Urso nel 2003?

Mediaset, tramite i legali di Pier Silvio Berlusconi, ha sostenuto che nel 2003 d’Urso fosse “ferma da anni” prima del Grande Fratello.

Quali fiction cita Barbara d’Urso per smentire la versione di Mediaset?

La conduttrice richiama due titoli di punta Rai1: Lo Zio d’America con Christian De Sica e Orgoglio con Elena Sofia Ricci.

Perché Titanus portò Barbara d’Urso in tribunale nel 2003?

La causa nacque dall’impossibilità di d’Urso di partecipare alla seconda stagione di Orgoglio, nonostante l’opzione contrattuale firmata con Titanus.

Come si è comportata Barbara d’Urso negli ultimi anni sul caso Mediaset?

La conduttrice ha mantenuto un profilo pubblico basso, rilasciando poche dichiarazioni e privilegiando toni misurati in attesa della mediazione legale.

Da quali fonti deriva la ricostruzione del caso Barbara d’Urso-Mediaset?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.