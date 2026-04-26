michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Barbara d’Urso replica a Mediaset e chiarisce il passato televisivo

Barbara d’Urso replica a Mediaset e chiarisce il passato televisivo

Barbara d’Urso contesta Mediaset e ricostruisce la sua carriera del 2003

SEGUICI SU DISCOVER

Chi: Barbara d’Urso contro Mediaset e i legali di Pier Silvio Berlusconi.
Che cosa: la conduttrice smentisce di essere “ferma da anni” nel 2003 e ricostruisce i suoi impegni professionali.
Dove: confronto a distanza tra dichiarazioni pubbliche e atti legali, sullo sfondo di Roma e Milano televisiva.
Quando: botta e risposta riacceso il 25 aprile 2026, dopo una mediazione legale fallita.
Perché: per difendere la propria reputazione, il valore della propria carriera e rafforzare la sua posizione nella causa contro il gruppo televisivo.

In sintesi:

  • d’Urso contesta la versione Mediaset secondo cui nel 2003 era inattiva da anni
  • ricorda le fiction Rai1 Lo Zio d’America e Orgoglio come prove del contrario
  • rivela di aver pagato danni a Titanus per accettare il Grande Fratello
  • mantiene toni pubblici prudenti mentre prosegue il contenzioso legale con Mediaset

Le fiction per Rai1 e il contratto con Titanus al centro del caso

Lo scontro nasce da una ricostruzione dell’avvocato di Pier Silvio Berlusconi, secondo cui nel 2003 Barbara d’Urso sarebbe tornata in video con il Grande Fratello “in un momento in cui era ferma da anni”.
La conduttrice replica puntualizzando che, tra 2001 e 2003, lavorò intensamente per Rai1.

d’Urso ricorda di aver girato nel 2001 con Christian De Sica la lunga serie Lo Zio d’America, trasmessa poi nel 2002, e nel 2002 la fiction in 24 puntate Orgoglio con Elena Sofia Ricci, andata in onda nel 2004: produzioni apicali nel prime time della tv pubblica.
Elemento decisivo, nella sua ricostruzione, è il rapporto con la casa di produzione Titanus, titolare di Orgoglio.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

d’Urso spiega infatti che nel 2003 Titanus la citò in tribunale perché, pur avendo firmato l’opzione per la seconda stagione, non poté partecipare alle nuove puntate dopo aver accettato la conduzione del Grande Fratello per Mediaset.
“La causa, come era giusto che fosse, fu vinta dalla Titanus ed io pagai i danni”, precisa, a sostegno dell’idea di una carriera tutt’altro che in stallo.

Profilo basso pubblico, ma contenzioso destinato a pesare sul futuro tv

Negli ultimi tre anni, mentre maturava la scelta di adire le vie legali, Barbara d’Urso ha mantenuto una linea comunicativa insolitamente prudente per una figura così esposta.
Pur interrogata più volte sull’addio a Mediaset, ha evitato scontri frontali, definendo quella rottura una “ferita” professionale e personale.

La puntualizzazione cronologica sulla sua attività nel 2003 non è soltanto memoria televisiva: entra nel cuore del dossier reputazionale e contrattuale che accompagna la disputa con il Biscione.
Per l’industria tv, l’esito di questo braccio di ferro – tra compensi, diritti d’autore e ricostruzioni storiche – potrebbe incidere sulle future trattative tra conduttori di punta e broadcaster, ridefinendo margini negoziali, obblighi di tutela dell’immagine e modalità di gestione pubblica delle separazioni professionali.

FAQ

Cosa ha dichiarato Mediaset sul passato di Barbara d’Urso nel 2003?

Mediaset, tramite i legali di Pier Silvio Berlusconi, ha sostenuto che nel 2003 d’Urso fosse “ferma da anni” prima del Grande Fratello.

Quali fiction cita Barbara d’Urso per smentire la versione di Mediaset?

La conduttrice richiama due titoli di punta Rai1: Lo Zio d’America con Christian De Sica e Orgoglio con Elena Sofia Ricci.

Perché Titanus portò Barbara d’Urso in tribunale nel 2003?

La causa nacque dall’impossibilità di d’Urso di partecipare alla seconda stagione di Orgoglio, nonostante l’opzione contrattuale firmata con Titanus.

Come si è comportata Barbara d’Urso negli ultimi anni sul caso Mediaset?

La conduttrice ha mantenuto un profilo pubblico basso, rilasciando poche dichiarazioni e privilegiando toni misurati in attesa della mediazione legale.

Da quali fonti deriva la ricostruzione del caso Barbara d’Urso-Mediaset?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache