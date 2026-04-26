Home / SPETTACOLI & CINEMA / Milly Carlucci punta su Giuseppe Cruciani e spiazza Selvaggia Lucarelli

Milly Carlucci tratta Giuseppe Cruciani per Ballando e rinvia il nodo giuria

La conduttrice Milly Carlucci ha confermato, in un’intervista a La Stampa, l’esistenza di un dialogo con Giuseppe Cruciani per la prossima giuria di Ballando con le Stelle. L’ipotesi riguarda la stagione 2026 del talent di Rai 1, a Roma, in onda in autunno.

La trattativa, partita da tempo, resta aperta e potrebbe modificare gli equilibri del tavolo dei giudici, oggi composto da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Carlucci deciderà però solo a settembre la composizione definitiva della giuria, alimentando l’attesa attorno al possibile ingresso del conduttore de La Zanzara e al rientro in Rai di Selvaggia Lucarelli dopo il Grande Fratello su Canale 5.

In sintesi:

Milly Carlucci conferma contatti in corso con Giuseppe Cruciani per Ballando con le Stelle.

conferma contatti in corso con per Ballando con le Stelle. Ipotesi sesta sedia o rinnovo parziale della giuria, nessuna decisione prima di settembre.

Futuro di Selvaggia Lucarelli in giuria rimandato, pur definita “colonna fondamentale”.

in giuria rimandato, pur definita “colonna fondamentale”. Strategia Rai: alzare l’attenzione su Ballando mentre Lucarelli è al Grande Fratello.

Trattativa con Cruciani e delicatezza degli equilibri in giuria

Le indiscrezioni lanciate da Davide Maggio su un interessamento di Milly Carlucci per Giuseppe Cruciani trovano ora conferma nelle parole della conduttrice. Carlucci parla di “tentativi di dialogo in corso” e ricorda come con lo speaker de La Zanzara ci si “annusi” da anni senza chiudere l’accordo.

Resta aperto il nodo più sensibile: l’eventuale ingresso di Cruciani comporterebbe una sesta poltrona o l’uscita di uno tra Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Carlucci, che ha appena guidato una giuria particolarmente ampia in Canzonissima, ribadisce il valore di un gruppo che rispecchi “tutte le sensibilità” del pubblico.

La scelta finale, chiarisce, sarà però rinviata a settembre, quando saranno definiti prima i concorrenti e poi – solo dopo – le pedine della giuria, nel solco del principio non scritto “squadra che vince non si cambia”, che sinora ha garantito a Ballando stabilità e ascolti.

Il rebus Selvaggia Lucarelli e la strategia di comunicazione Rai

Interrogata sul ritorno di Selvaggia Lucarelli dopo l’esperienza al Grande Fratello, Milly Carlucci la definisce “colonna fondamentale” e racconta di averle fatto personalmente l’in bocca al lupo prima del passaggio a Mediaset.

Al tempo stesso, però, lega qualsiasi decisione al quadro generale di settembre, lasciando volutamente la giornalista in una zona d’incertezza. Una mossa letta nel settore come strumento per mantenere alta la tensione narrativa attorno a Ballando e alle sue dinamiche interne, mentre Lucarelli giudica su Canale 5 le coreografie di Raimondo Todaro.

Nella logica della comunicazione televisiva, la fuga controllata del nome Cruciani e il rinvio pubblico delle decisioni sulla giuria funzionano come teaser di lungo periodo: alimentano conversazioni social, presidiano il racconto mediatico di Rai 1 e blindano il brand Ballando con le Stelle in vista dell’autunno.

FAQ

Chi è Giuseppe Cruciani e perché interessa a Ballando con le Stelle?

È un giornalista e conduttore radiofonico de La Zanzara. Il suo profilo polemico garantirebbe dibattito, visibilità e forte impatto social alla giuria del programma.

Quando verrà decisa la nuova giuria di Ballando con le Stelle?

La decisione verrà presa a settembre 2026. Milly Carlucci ha spiegato che prima definirà il cast dei concorrenti, poi gli equilibri della giuria.

Selvaggia Lucarelli rischia davvero il posto a Ballando con le Stelle?

Formalmente sì, perché nulla è stato ufficializzato. Tuttavia è stata definita da Carlucci “colonna fondamentale”, elemento che ne rafforza la posizione.

Perché Rai 1 punta ancora su Ballando con le Stelle?

Perché registra ascolti solidi, forte riconoscibilità di brand e un cast di giudici che genera costante discussione crossmediale, soprattutto sui social network.

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