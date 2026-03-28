michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Gladiatrici nell’arena: cosa rivelano davvero le fonti storiche su nudità e combattimenti

Gladiatrici nell’arena: cosa rivelano davvero le fonti storiche su nudità e combattimenti

Nuovo studio sul Mosaico di Reims riscrive la storia delle gladiatrici

Chi: un team di storici guidato da Alfonso Mañas. Che cosa: una nuova analisi del Mosaico di Reims rivela la presenza di donne gladiatrici professioniste, armate e addestrate. Dove: a Reims, importante centro della Gallia romana. Quando: mosaico del III secolo d.C., riletto oggi grazie a tecnologie di imaging avanzato. Perché: la scena di una venatrix a seno nudo che affronta un leopardo dimostra che, nonostante i divieti imperiali, le combattenti femminili continuarono a calcare l’arena fino al IV secolo, ribaltando l’idea di un monopolio maschile negli spettacoli gladiatori.

In sintesi:

  • Il Mosaico di Reims mostra una venatrix che affronta un leopardo nell’arena romana.
  • Il seno nudo è un marcatore di genere, non un elemento erotico o poveristico.
  • Le gladiatrici erano combattenti d’élite, addestrate in scuole professionali con tecniche formalizzate.
  • Il mosaico indica che le donne in arena sopravvissero ai divieti imperiali di Settimio Severo.

Come il Mosaico di Reims svela le “Amazzoni” dell’arena romana

Il mosaico, rinvenuto nel 1860 nei pressi di Reims ma studiato a fondo solo oggi, raffigura una donna armata di lancia e protetta da parastinchi che affronta un leopardo: è una venatrix, specialista nelle venationes, le cacce con animali esotici in anfiteatro.
Alfonso Mañas sottolinea che la nudità del petto non è casuale: «La presenza del seno, soprattutto quello destro, è evidente… è l’unica persona raffigurata a torso nudo con una frusta». Il topless, quindi, funziona come chiaro indicatore visivo del genere femminile in un contesto iconografico codificato.
La scena non rappresenta una damnatio ad bestias, cioè un’esecuzione, ma un combattimento regolato: postura stabile, distanza dall’animale, impugnatura dell’arma rivelano un addestramento formale. Gli studiosi ritengono che queste donne frequentassero vere scuole gladiatorie, dove venivano istruite a dominare il panico, gestire i movimenti delle fiere e seguire coreografie mortali pensate per massimizzare spettacolarità e sicurezza relativa.

Gladiatrici tra attrazione di massa, moralismo e sopravvivenza del mito

Sotto Settimio Severo, intorno al 200 d.C., la legislazione cercò di escludere le donne dalle arene, giudicate simbolo di eccesso e di sovversione dei ruoli sociali. Il Mosaico di Reims, databile al III secolo e forse oltre, indica però una persistenza di queste figure, almeno nei contesti più ricchi e cosmopoliti dell’Impero.
Le gladiatrici dividevano l’opinione pubblica romana: per alcuni erano eroine capaci di sfidare la morte, per altri incarnazioni della decadenza morale. Il mercato dello spettacolo, però, era inequivocabile: gli show che univano donne e animali esotici erano tra i più costosi, riservati alle élite urbane e destinati a consolidare il prestigio dei finanziatori locali.
La rilettura del mosaico apre oggi nuove piste di ricerca: ricostruire le carriere di queste “Amazzoni” romane, capire quanto fossero diffuse nelle province e come il pubblico elaborasse, tra fascinazione e stigma, la presenza di corpi femminili armati e vincenti nell’arena.

FAQ

Cosa rappresenta esattamente il Mosaico di Reims?

Il mosaico raffigura una venatrix armata che affronta un leopardo in arena, attestando l’esistenza di gladiatrici professioniste nella Gallia romana del III secolo d.C.

Perché la gladiatrice del mosaico combatte a seno nudo?

Il topless serve ad indicare chiaramente il genere femminile della combattente, distinguendola dagli uomini armati e sottolineandone la specifica identità scenica.

Le gladiatrici erano davvero addestrate come i gladiatori uomini?

Sì, secondo lo studio frequentavano scuole gladiatorie strutturate, ricevendo lo stesso addestramento tecnico, gestione dello stress e disciplina fisica previsto per i combattenti maschi.

I divieti di Settimio Severo eliminarono le donne dalle arene?

No, le evidenze di Reims indicano che, nonostante il divieto legale, alcune gladiatrici continuarono ad esibirsi almeno fino al III-IV secolo d.C.

Qual è la fonte principale delle informazioni su questo mosaico?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache