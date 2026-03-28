Home / NEWS / Gladiatrici nell’arena: cosa rivelano davvero le fonti storiche su nudità e combattimenti

Nuovo studio sul Mosaico di Reims riscrive la storia delle gladiatrici

Chi: un team di storici guidato da Alfonso Mañas. Che cosa: una nuova analisi del Mosaico di Reims rivela la presenza di donne gladiatrici professioniste, armate e addestrate. Dove: a Reims, importante centro della Gallia romana. Quando: mosaico del III secolo d.C., riletto oggi grazie a tecnologie di imaging avanzato. Perché: la scena di una venatrix a seno nudo che affronta un leopardo dimostra che, nonostante i divieti imperiali, le combattenti femminili continuarono a calcare l’arena fino al IV secolo, ribaltando l’idea di un monopolio maschile negli spettacoli gladiatori.

In sintesi:

Il Mosaico di Reims mostra una venatrix che affronta un leopardo nell’arena romana.

che affronta un leopardo nell’arena romana. Il seno nudo è un marcatore di genere, non un elemento erotico o poveristico.

è un marcatore di genere, non un elemento erotico o poveristico. Le gladiatrici erano combattenti d’élite, addestrate in scuole professionali con tecniche formalizzate.

Il mosaico indica che le donne in arena sopravvissero ai divieti imperiali di Settimio Severo.

Come il Mosaico di Reims svela le “Amazzoni” dell’arena romana

Il mosaico, rinvenuto nel 1860 nei pressi di Reims ma studiato a fondo solo oggi, raffigura una donna armata di lancia e protetta da parastinchi che affronta un leopardo: è una venatrix, specialista nelle venationes, le cacce con animali esotici in anfiteatro.

Alfonso Mañas sottolinea che la nudità del petto non è casuale: «La presenza del seno, soprattutto quello destro, è evidente… è l’unica persona raffigurata a torso nudo con una frusta». Il topless, quindi, funziona come chiaro indicatore visivo del genere femminile in un contesto iconografico codificato.

La scena non rappresenta una damnatio ad bestias, cioè un’esecuzione, ma un combattimento regolato: postura stabile, distanza dall’animale, impugnatura dell’arma rivelano un addestramento formale. Gli studiosi ritengono che queste donne frequentassero vere scuole gladiatorie, dove venivano istruite a dominare il panico, gestire i movimenti delle fiere e seguire coreografie mortali pensate per massimizzare spettacolarità e sicurezza relativa.

Gladiatrici tra attrazione di massa, moralismo e sopravvivenza del mito

Sotto Settimio Severo, intorno al 200 d.C., la legislazione cercò di escludere le donne dalle arene, giudicate simbolo di eccesso e di sovversione dei ruoli sociali. Il Mosaico di Reims, databile al III secolo e forse oltre, indica però una persistenza di queste figure, almeno nei contesti più ricchi e cosmopoliti dell’Impero.

Le gladiatrici dividevano l’opinione pubblica romana: per alcuni erano eroine capaci di sfidare la morte, per altri incarnazioni della decadenza morale. Il mercato dello spettacolo, però, era inequivocabile: gli show che univano donne e animali esotici erano tra i più costosi, riservati alle élite urbane e destinati a consolidare il prestigio dei finanziatori locali.

La rilettura del mosaico apre oggi nuove piste di ricerca: ricostruire le carriere di queste “Amazzoni” romane, capire quanto fossero diffuse nelle province e come il pubblico elaborasse, tra fascinazione e stigma, la presenza di corpi femminili armati e vincenti nell’arena.

FAQ

Cosa rappresenta esattamente il Mosaico di Reims?

Il mosaico raffigura una venatrix armata che affronta un leopardo in arena, attestando l’esistenza di gladiatrici professioniste nella Gallia romana del III secolo d.C.

Perché la gladiatrice del mosaico combatte a seno nudo?

Il topless serve ad indicare chiaramente il genere femminile della combattente, distinguendola dagli uomini armati e sottolineandone la specifica identità scenica.

Le gladiatrici erano davvero addestrate come i gladiatori uomini?

Sì, secondo lo studio frequentavano scuole gladiatorie strutturate, ricevendo lo stesso addestramento tecnico, gestione dello stress e disciplina fisica previsto per i combattenti maschi.

I divieti di Settimio Severo eliminarono le donne dalle arene?

No, le evidenze di Reims indicano che, nonostante il divieto legale, alcune gladiatrici continuarono ad esibirsi almeno fino al III-IV secolo d.C.

Qual è la fonte principale delle informazioni su questo mosaico?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.