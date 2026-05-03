Home / NEWS / Crans-Montana riduce drasticamente i fondi per gli avvocati delle vittime coinvolte nelle cause civili

Crans-Montana, fondi per legali delle vittime e nuovi controlli di sicurezza

Chi: I familiari delle vittime dell’incendio di Crans-Montana, i loro avvocati, le autorità comunali e cantonali.

Cosa: Critiche al ruolo dei legali, possibili tagli ai fondi per l’assistenza giuridica e rafforzamento dei controlli di sicurezza.

Dove: Nel comune di Crans-Montana, con riflessi a livello cantonale.

Quando: Dopo la tragedia del 1° gennaio e le verifiche successive al 7 gennaio.

Perché: Le limitazioni della legge sull’aiuto alle vittime e le tensioni sulle spese legali alimentano il dibattito, mentre il municipio intensifica i controlli su bar e ristoranti.

In sintesi:

Avvocati delle vittime accusati informalmente di fughe di notizie e ricerca di visibilità.

Gli atti mostrano che molte contraddizioni emergono proprio grazie alle domande dei legali.

La legge sull’aiuto alle vittime limita il sostegno economico per le spese legali.

Crans-Montana effettua 120 controlli su bar e ristoranti, con nuove limitazioni di capienza.

Le accuse agli avvocati e i nodi dell’aiuto alle vittime

Nelle retrovie dell’inchiesta sull’incendio di Crans-Montana crescono le critiche verso il ruolo degli avvocati dei familiari. Fonti informali li accusano di fornire documenti riservati ai media e di porre domande giudicate eccessive o dettate dalla ricerca di visibilità personale.

Tali addebiti non risultano confermati ufficialmente e vengono in parte ridimensionati dagli atti consultati: molte contraddizioni emerse negli interrogatori derivano infatti proprio dall’azione incalzante dei legali.

Emblematico il caso delle dichiarazioni di Moretti sui materiali isolanti utilizzati nell’edificio. In un primo momento avrebbe affermato: «I materassini isolanti sono stati acquistati da Hornbach», salvo poi indicare un altro fornitore. Successivamente, Moretti ha ritrattato entrambe le versioni, motivando le incongruenze con il proprio stato di forte stress psicologico.

Sul piano istituzionale, la legge sull’aiuto alle vittime prevede un sostegno pubblico limitato ai soli casi di reale bisogno economico. Una condizione che, secondo quanto trapela, non riguarda la maggior parte dei familiari coinvolti, escludendoli quindi da un rimborso automatico delle spese legali.

Questo vuoto di copertura rischia di diventare un fattore esplosivo: senza una decisione politica che definisca chi e come debba farsi carico dei costi di difesa, le tensioni tra famiglie, avvocati e istituzioni potrebbero intensificarsi nelle prossime fasi dell’inchiesta.

Controlli rafforzati ma nessuna chiusura tra bar e ristoranti

In parallelo al dibattito sui fondi per i legali, il comune di Crans-Montana ha reso noti i risultati di una vasta campagna di verifiche su esercizi pubblici e locali.

Secondo i dati diffusi, sono stati effettuati 120 controlli arretrati, con priorità a bar e ristoranti, comparto particolarmente esposto al rischio in termini di affollamento e vie di fuga.

Dalle ispezioni non sono scaturite chiusure di attività, ma in diversi casi le autorità hanno imposto limitazioni di capienza per motivi di sicurezza, in particolare quando le uscite di emergenza e i percorsi di evacuazione non rispettavano pienamente gli standard tecnici.

Il municipio precisa che le procedure di controllo non sono state radicalmente modificate rispetto alla prassi precedente alla tragedia del 1° gennaio.

L’unico vero cambio di passo riguarda una maggiore attenzione ai materiali impiegati negli edifici, richiesta dal cantone dopo il 7 gennaio. Questo focus sui materiali isolanti e di rivestimento mira a ridurre il rischio di propagazione rapida del fuoco e a prevenire nuovi casi simili, inserendo la vicenda di Crans-Montana in un più ampio ripensamento delle norme di sicurezza locale.

Verso una soluzione politica su costi legali e sicurezza futura

L’intreccio tra contestazioni agli avvocati, limiti della legge sull’aiuto alle vittime e inasprimento dei controlli di sicurezza ridisegna gli equilibri a Crans-Montana.

Se il fronte tecnico sembra orientato verso standard più severi, quello giuridico rimane aperto: la mancanza di un meccanismo chiaro di copertura delle spese legali alimenta il malcontento delle famiglie e rischia di rallentare il percorso verso una piena ricostruzione della fiducia istituzionale.

Una soluzione politica che stabilisca criteri trasparenti per l’accesso agli aiuti, accanto a ispezioni regolari su bar, ristoranti e strutture ricettive, potrebbe rappresentare il prossimo snodo decisivo, con effetti che andrebbero oltre il singolo caso e inciderebbero sulle politiche di sicurezza di tutto il comprensorio turistico.

FAQ

Perché gli avvocati delle vittime di Crans-Montana sono criticati?

Le critiche riguardano presunte fughe di documenti riservati ai media e domande ritenute eccessive, ma tali accuse non risultano confermate dagli atti ufficiali.

Che ruolo hanno avuto gli avvocati nel caso delle dichiarazioni di Moretti?

Gli avvocati hanno contribuito a far emergere le contraddizioni nelle dichiarazioni di Moretti sui materiali isolanti, poi ritrattate per stress psicologico dichiarato.

Chi può ottenere sostegno dalla legge sull’aiuto alle vittime?

Possono ottenerlo soltanto le persone che dimostrano uno stato di reale bisogno economico, criterio che esclude molti familiari coinvolti nell’incendio.

Cosa hanno mostrato i 120 controlli nei bar e ristoranti di Crans-Montana?

Hanno mostrato criticità sulle vie di fuga, portando a limitazioni di capienza ma senza imporre chiusure di esercizi pubblici controllati.

Qual è la fonte delle informazioni su Crans-Montana e sull’inchiesta?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.